Виктор Онопко: «Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах»

Теги Ростов премьер-лига Россия Сборная России по футболу Виктор Онопко Футбол

Виктор Онопко рассказал, что готов дать сдачи любому обидчику.

– В матче вы придерживались агрессивного стиля. Создаете впечатление очень спокойного человека, но на поле совсем другой?

– Да, так и есть. На поле я один, вне поля – другой. У меня это с детства заложено. Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Неважно, во что я играю: в теннис, футбол или баскетбол. Всегда выхожу побеждать.

Это не специально происходит – такой характер. Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах.

– Бывает такое, что после матча вы чувствуете, что перегнули?

– Нет, никогда не перехожу черту. Ни разу я никому ничего не повредил и не сломал. Да, могли потолкаться, но потом пили пиво вместе, – сказал Онопко.

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98 комментариев

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atomio
"Так воспитывают во дворах" (с) собственно поэтому и имеем сейчас то, где мы оказались.
+180
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+130
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Биодудь
Ответ Ебздрогыч
Плохо, когда воспитывают во дворах. Воспитывать должны в семье, школе
Да честно говоря и в школе было примерно тоже самое. Если не отвечать и не давать сдачи, тебя будут считать слабым, будут доставать и травить. По крайней мере у нас так было.
+117
-1
+116
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Ебздрогыч
Плохо, когда воспитывают во дворах. Воспитывать должны в семье, школе
+101
-32
+69
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тот самый Кадрус
Ответ atomio
"Так воспитывают во дворах" (с) собственно поэтому и имеем сейчас то, где мы оказались.
А как воспитываются люди в других странах? Там нет дворов? Или в их дворах все исключительно вежливые друг с другом с самого детства?? Термин "буллинг" из запад пришёл, если что. Следовательно там есть травля во дворе, в школе и даже в коллективе. Те, кто могут словом постоять за себя, делают это, кто не может словом но может кулаками, делают это, те, кто не могут ни того, ни другого, терпят буллинг всю жизни. Это закон природы, слабые везде страдают в любой стране мира, к сожалению.
+67
-10
+57
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ЦСКА1960
Если честно, то ни по виду Онопко, ни по его повелению в бытность тренером ЦСКА, такого не скажешь, что он двинет))
+22
-3
+19
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Биодудь
Да честно говоря и в школе было примерно тоже самое. Если не отвечать и не давать сдачи, тебя будут считать слабым, будут доставать и травить. По крайней мере у нас так было.
Так потому что в реальном мире та самая фраза про "силу в правде" работает ровно наоборот. "В чём правда? Правда в силе, кто сильнее, тот и прав". Горькая аксиома жизни, увы🤷‍♂️
+24
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+17
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Илья Савчук
Ответить и получить ножом под ребро.
+15
-5
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Михаил1970
В нормальных дворах учат - стариков не трогать. Онопко ничего не должно беспокоить)
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Sanya Kruus
и вот где мы оказались, да? война, пытки, убиства, домашнее насилие, безотцовщина, алкоголизм
Домашнее насилие, безотцовщина, алкоголизм это проблемы исключительно России?
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Ян Константинопольский
Ответ ЦСКА1960
Если честно, то ни по виду Онопко, ни по его повелению в бытность тренером ЦСКА, такого не скажешь, что он двинет))
А он с воспитанным покерфэйсом двинет)
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несахар
а может лучше воспитывать мужчин не только в духе "надо уметь давать сдачи", а в духе "не надо мешать жить другим", и тогда многих проблем не будет?
ведь обычно давать сдачи приходится тем, кто мешает жить другим.
вот сидит на скамеечке парень, никому не мешает, а к нему решили докопаться? это же на самом деле тоже часть традиционных ценностей)
надо менять менталитет.
в обществе надо учить не только давать сдачи, но и так воспитывать людей, чтобы не возникало ситуаций, когда надо давать сдачи.
почему то большинство задумывается только о том, что надо дать сдачи, а не о том, почему такие ситуации возникают.
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АРХАТ
Ответ добрый коля
"если драки не избежать бей первым "
"если драки не избежать убегай первым "
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titon23
Лучше всего научиться решать конфликты мирным путем, и избегать насилия во всех его формах
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DrDro
Ответ Lux_Vid Александров
Мы это кто? Пытки устраивают на Украине, там же и разруха в умах. Процент сельского населения резко увеличился из-за отъезда городских в Европу и Россию. И вот мы видим, что происходит в стране в которой одни колхозники остались
А у вас когда супруга суп невкусный сварит, то вы ей тоже высказываете какие сейчас невкусные супы на украине и разруха там?
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Anders_b
ну вот намедни один баскетболист тоже так думал, в итоге в больничке отдыхает.
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Сергей Богатырёв
Ответ atomio
"Так воспитывают во дворах" (с) собственно поэтому и имеем сейчас то, где мы оказались.
а вас где воспитывали, если не секрет? Пансионат, частная школа, гувернёры?
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sanek_rabona
Ответ atomio
"Так воспитывают во дворах" (с) собственно поэтому и имеем сейчас то, где мы оказались.
Вот это приплел.
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Metalloid
Ответ Биодудь
Да честно говоря и в школе было примерно тоже самое. Если не отвечать и не давать сдачи, тебя будут считать слабым, будут доставать и травить. По крайней мере у нас так было.
Так везде, в любой стране мира. Дети везде одинаковы, инфантилизм, гормоны, глупость.
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Koulmann
Ответ тот самый Кадрус
А как воспитываются люди в других странах? Там нет дворов? Или в их дворах все исключительно вежливые друг с другом с самого детства?? Термин "буллинг" из запад пришёл, если что. Следовательно там есть травля во дворе, в школе и даже в коллективе. Те, кто могут словом постоять за себя, делают это, кто не может словом но может кулаками, делают это, те, кто не могут ни того, ни другого, терпят буллинг всю жизни. Это закон природы, слабые везде страдают в любой стране мира, к сожалению.
Не надо проецировать свою узкую картину мира на весь мир. Сразу видно, что с США только по новостям знакомы.
Принципиальная рзаница в обществах в том, что в школе примерно одинаково все выглядит, как вы описали. Разве что учителя совсем другие и позиционируют себя по-другому, процессы другие. Но взаимоотношения среди одноклассниками в целом похожи.

Но вот после школы оказывается, что такое поведение не канает в США. И почти все товарищи, любители "буллинга", оказывается на низких ступеньках социальной лестницы, а то и в местах не столь отдалённых. Да и общество абсолютно не воспринимает такой подход в публичной сфере.
А в России вае наоборот. Такие пацаны сейчас везде на верхушке, криминальная культура и иерархия проецируется на все общество, на законы и нормы поведения никто не смотрит, силовики царствуют. . И такие ребята - элита нынешней России.
Ну вот поэтому Россия и находится, где находится. Классика развития такого рода режимов. И конец - очевиден. И многое как раз идет из воспитания в детстве - вся эта закомлексованность и желание всем что-то доказать.
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Мишаня Кравцов
Все правильно, мужик должен уметь постоять за себя, а не быть рухлядью, которая трясется от одного вида стайки гопарей.

Это не отменяет того, что нужно стараться все порешать на словах. Но рафинированная интеллигентность так же опасна, как радикальное быдлячество, нужно уметь подстраиваться в зависимости от ситуации.
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FAN ID
Одни эксперты собрались))
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Sanya Kruus
Ответ Олег Сагайдачный
Улица часть жизни. Раньше для большинства молодёжи это было нормально.
и вот где мы оказались, да? война, пытки, убиства, домашнее насилие, безотцовщина, алкоголизм
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Tresk2
Чота вспомнил, ОНОпко)))
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Pb-SE
Странно - мне казалось, что в 90-е Онопко играл довольно корректно и без лишних карточек. В отличие, например, от Ковтуна, который рубил соперников налево и направо.
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DpeMa111
Если ударил первым на словесные оскорбления - получи срок и компенсацию в виде кругленькой суммы, во всех нормальных странах так положено, но у нас за черепно мозговую травму судья предлагает договориться мирно до суда или компенсация в районе 20тыс рублей и условный срок в случае победы на суде
+1
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