Виктор Онопко: «Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах»
Виктор Онопко рассказал, что готов дать сдачи любому обидчику.
– В матче вы придерживались агрессивного стиля. Создаете впечатление очень спокойного человека, но на поле совсем другой?
– Да, так и есть. На поле я один, вне поля – другой. У меня это с детства заложено. Я себя даже не настраиваю на такой агрессивный стиль, просто выхожу на поле, а это уже в крови. Неважно, во что я играю: в теннис, футбол или баскетбол. Всегда выхожу побеждать.
Это не специально происходит – такой характер. Если меня тронули на улице или в метро, то я отвечу, дам сдачи. Так воспитывают во дворах.
– Бывает такое, что после матча вы чувствуете, что перегнули?
– Нет, никогда не перехожу черту. Ни разу я никому ничего не повредил и не сломал. Да, могли потолкаться, но потом пили пиво вместе, – сказал Онопко.
ведь обычно давать сдачи приходится тем, кто мешает жить другим.
вот сидит на скамеечке парень, никому не мешает, а к нему решили докопаться? это же на самом деле тоже часть традиционных ценностей)
надо менять менталитет.
в обществе надо учить не только давать сдачи, но и так воспитывать людей, чтобы не возникало ситуаций, когда надо давать сдачи.
почему то большинство задумывается только о том, что надо дать сдачи, а не о том, почему такие ситуации возникают.
Принципиальная рзаница в обществах в том, что в школе примерно одинаково все выглядит, как вы описали. Разве что учителя совсем другие и позиционируют себя по-другому, процессы другие. Но взаимоотношения среди одноклассниками в целом похожи.
Но вот после школы оказывается, что такое поведение не канает в США. И почти все товарищи, любители "буллинга", оказывается на низких ступеньках социальной лестницы, а то и в местах не столь отдалённых. Да и общество абсолютно не воспринимает такой подход в публичной сфере.
А в России вае наоборот. Такие пацаны сейчас везде на верхушке, криминальная культура и иерархия проецируется на все общество, на законы и нормы поведения никто не смотрит, силовики царствуют. . И такие ребята - элита нынешней России.
Ну вот поэтому Россия и находится, где находится. Классика развития такого рода режимов. И конец - очевиден. И многое как раз идет из воспитания в детстве - вся эта закомлексованность и желание всем что-то доказать.
Это не отменяет того, что нужно стараться все порешать на словах. Но рафинированная интеллигентность так же опасна, как радикальное быдлячество, нужно уметь подстраиваться в зависимости от ситуации.