Олимпийский чемпион Уоллес де Соуза отстранен на 5 лет за подстрекательство к насилию в отношении президента Бразилии

Теги сборная Бразилии НОК Бразилии Уоллес де Соуза Политика Волейбол

Бразильский волейболист Уоллес де Соуза отстранен на 5 лет за подстрекательство к насилию.

Решение принял комитет по этике Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. 35-летний игрок наказан за публикации в отношении президента страны Лулы да Силвы.

В январе Уоллес разместил в соцсетях фото с оружием и спросил у подписчиков, готовы ли они выстрелить в главу государства. Позже волейболист извинился и удалил публикацию.

Изначально его отстранили от соревнований на 90 дней, и Бразильская конфедерация волейбола разрешила Уоллесу сыграть в финале национальной Суперлиги 30 апреля. Комитет по этике НОК Бразилии счел это решение незаконным и увеличил срок дисквалификации, а также решил приостановить финансирование бразильской конфедерации на полгода.

В октябре Уоллес поддержал политика Жаира Болсонару, который проиграл Луле да Силве на выборах президента Бразилии.

Уоллес – олимпийский чемпион Рио-2016 и серебряный призер Лондона‑2012, также он является трехкратным призером чемпионатов мира (2014, 2018, 2022) и победителем Лиги наций-2021.

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19 комментариев

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El_Gatto
Интересно , а почему Спортс проигнорировал вчерашние слова Кахи Каладзе ? То всю ленту забивал нам мнением непонятных грузин , а тут высказался большой футболист и тишина.... 😏
+11
-2
+9
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Игорь М.
Ответ rigobersong
Интересно, а что было бы в "свободной Европе" за такой призыв в адрес канслера, премьер-министра или президента?:) Жандармы уже вышибали бы дверь, кинули дымовуху и при задержании избили дубинками в лучшем случае + огромный срок, а в демократичной Бразилии лишь отделался отстранением:))
Интересно, а что было бы в "свободной России/Белоруссии" за призыв к миру с белым листом?
+12
-4
+8
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Maxximus
Ответ El_Gatto
Интересно , а почему Спортс проигнорировал вчерашние слова Кахи Каладзе ? То всю ленту забивал нам мнением непонятных грузин , а тут высказался большой футболист и тишина.... 😏
"цензура" не пропустила 😂
+7
-2
+5
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rookie84
а ведь есть прекрасные страны где за: Нет Войне

сажают 10 лет.
+6
-3
+3
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Mika666
это другое....а не.не другое
+5
-3
+2
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АРХАТ
Напугали ежа голой ж....
Уолессу уже 36, доигрывал парень
+1
0
+1
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Максим Прокофьев
Он с оружием в руках под запись говорил о выстреле в президента страны? Вот что что а это и есть экстремизм, и за это необходимо судить. За власть нужно бороться не террором а законными методами
+1
0
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Назар Игорь
Легко отделался. В России уже сидел бы в дурдоме строгого режима.
+1
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rookie84
Ответ Зубы Дзюбы
Для спортсмена? По сути ничего
не звиздите )
+2
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кракадил
Ответ El_Gatto
Интересно , а почему Спортс проигнорировал вчерашние слова Кахи Каладзе ? То всю ленту забивал нам мнением непонятных грузин , а тут высказался большой футболист и тишина.... 😏
Хозяин не разрешает.
+2
-1
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rookie84
Ответ Игорь М.
Интересно, а что было бы в "свободной России/Белоруссии" за призыв к миру с белым листом?
замечательный вопрос Дружище
+1
-1
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T. H.
Ответ rookie84
а ведь есть прекрасные страны где за: Нет Войне сажают 10 лет.
Кого посадили на 10 лет за данный призыв?
+1
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Алексей Никитин
Ответ rookie84
а ведь есть прекрасные страны где за: Нет Войне сажают 10 лет.
лучше бы на бутылку сажали и такие как ты выстроились бы в очередь.
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