Олимпийский чемпион Уоллес де Соуза отстранен на 5 лет за подстрекательство к насилию в отношении президента Бразилии

Бразильский волейболист Уоллес де Соуза отстранен на 5 лет за подстрекательство к насилию.

Решение принял комитет по этике Национального олимпийского комитета (НОК) Бразилии. 35-летний игрок наказан за публикации в отношении президента страны Лулы да Силвы.

В январе Уоллес разместил в соцсетях фото с оружием и спросил у подписчиков, готовы ли они выстрелить в главу государства. Позже волейболист извинился и удалил публикацию.

Изначально его отстранили от соревнований на 90 дней, и Бразильская конфедерация волейбола разрешила Уоллесу сыграть в финале национальной Суперлиги 30 апреля. Комитет по этике НОК Бразилии счел это решение незаконным и увеличил срок дисквалификации, а также решил приостановить финансирование бразильской конфедерации на полгода.

В октябре Уоллес поддержал политика Жаира Болсонару, который проиграл Луле да Силве на выборах президента Бразилии.

Уоллес – олимпийский чемпион Рио-2016 и серебряный призер Лондона‑2012, также он является трехкратным призером чемпионатов мира (2014, 2018, 2022) и победителем Лиги наций-2021.