Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона – отец Лео сообщил это клубу месяц назад. Причины – вылет из ЛЧ и проблемы со спортивным проектом

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА возможные трансферы Хорхе Месси Футбол

Лионель Месси покинет «ПСЖ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хорхе Месси, отец форварда, сообщил об этом решении клубу месяц назад.

Как добавляет Mundo Deportivo, основные причины такого решения аргентинца – вылет из Лиги чемпионов от «Баварии», а также то, что в «ПСЖ» нет стабильного спортивного проекта на будущее.

Ранее «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что парижане разрешили Лео уехать только в случае победы или ничьей в матче с «Лорьяном», который завершился со счетом 1:3.

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140 комментариев

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Yelzin Teheda
дядь так тебя и брали что бы ты помог ЛЧ взять, а не на то что бы смотреть на твою унылую физиономию
+74
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+58
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Андрей Хенто
Ответ Barca_mania
всё верно, надо уходить из этой дыры и возвращаться в родную Барселону👏
Вы за эту «дыру» болели два года. Я понимаю, что у каждого человека может быть кумир и т.д., но к чему оскорблять клуб? Из-за того, что там не все так сложилось, как Вы бы хотели?
+68
-13
+55
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S100 Winner
До прихода Месси разве они не выходили в финал и полуфинал ЛЧ?
+58
-16
+42
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Егор Крид58
Ответ Barca_mania
всё верно, надо уходить из этой дыры и возвращаться в родную Барселону👏
из одной дыры в другую?
+34
-6
+28
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jonnysilverhand01
Команда выигрывает - Месси лучший
Команда проигрывает - Месси лучший, остальные виноваты

Удивительно … сколько лет, а одно и тоже
+28
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+18
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Oleg
Ответ S100 Winner
До прихода Месси разве они не выходили в финал и полуфинал ЛЧ?
2018 вылет в 1/8 от Реала
2019 вылет в 1/8 от второго состава МЮ

Вот что бывает когда не кивидная ЛЧ и по сетке нет клубов уровня Аталанты в 1/2.
+26
-14
+12
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Фёдор Кузнецов
Ответ Barca_mania
всё верно, надо уходить из этой дыры и возвращаться в родную Барселону👏
Ты сам предсказывал что ПСЖ будет в финале ЛЧ с Барселоной, а теперь пишешьь что это дыра?
+12
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Оливер Кан удаляет Роберту
Причины – вылет из ЛЧ.
Пускай батя покопает еще чуть поглубже. Почему вылетели из ЛЧ, возможно кто-то не исполнял свои обязанности должным образом? Возможно кто-то пенальти не забил Куртуа?
+24
-15
+9
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Кирилл Голивец
То, что мертво, умереть не может) У французов и франкоафриканцев дофигища топовых игроков, которые мечтали бы играть в Париже) но нет, делаем ставку на капризных латиноамериканцев, которые теряют спортивную мотивацию
+12
-5
+7
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Никита Аксенов
по большей части вылет из лч два года подряд благодаря ему потому что он уже не может играть против топ команд
+28
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ОттоДракула
Ответ Oleg
Где это было заявлено и кем, что Месси брали под ЛЧ? Месси который ехал продлевать контракт с Барсой? Под ЛЧ брали бездаря из Реала в Ювентус, там это было озвучено официально. Итог мы знаем.
нет, его брали под матчи с Лорьяном и Нантом в чемпионате Франции. Персофаны как обычно на голову отбитые.
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Егор Крид58
Ответ Yelzin Teheda
дядь так тебя и брали что бы ты помог ЛЧ взять, а не на то что бы смотреть на твою унылую физиономию
так он не справился с задачей, вот и уходит
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Aggrrist
Ответ Никита Аксенов
по большей части вылет из лч два года подряд благодаря ему потому что он уже не может играть против топ команд
В этом бич и Роналду, и Месси. С года эдак 2018 они в роли чемодана без ручек в своих командах. Амбиции есть, но они уже не икс-фактор для своих команд, а скорее даже минус-икс.
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igls54
«Аль-Хиляль» уже готовит "зелень"
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Aggrrist
Шансы ПСЖ на выход в 1/4 значительно выросли
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шампион
Слил ЛЧ, теперь сам это клубу и предъявляет.
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Егор Крид58
Ответ Barca_mania
Чемпион Испании по твоему дыра?
чемпион Франции по твоему дыра?
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Фёдор Кузнецов
Месси уходит из клуба из-за вылета из ЛЧ? Как то странно, Месси был не последним человеком кто виновен в последних двух вылетах
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Фанат Лионеля Месси
Ответ S100 Winner
До прихода Месси разве они не выходили в финал и полуфинал ЛЧ?
В финал ЛЧ с сеткой Аталанта,Лейпциг и Лион мог бы и условный Брайтон выйти
+38
-35
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Эзиз Халлыев
Ответ jonnysilverhand01
Команда выигрывает - Месси лучший Команда проигрывает - Месси лучший, остальные виноваты Удивительно … сколько лет, а одно и тоже
Кто говорит Месси лучший когда команда проигрывает, наоборот его все хейтят, не путай пожалуйста.
+9
-6
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Oleg
Ответ Кирилл Голивец
То, что мертво, умереть не может) У французов и франкоафриканцев дофигища топовых игроков, которые мечтали бы играть в Париже) но нет, делаем ставку на капризных латиноамериканцев, которые теряют спортивную мотивацию
Там главная звезда француз 24 летний, где его кубки ЛЧ?
+10
-7
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Оливер Кан удаляет Роберту
Ответ Фанат Лионеля Месси
В финал ЛЧ с сеткой Аталанта,Лейпциг и Лион мог бы и условный Брайтон выйти
А барселона не смогла)))
+13
-10
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VERBLYUD
Ответ jonnysilverhand01
Команда выигрывает - Месси лучший Команда проигрывает - Месси лучший, остальные виноваты Удивительно … сколько лет, а одно и тоже
Тогда почему после поражений в комментариях на спортсе все обвиняют только Лео, а после побед пишут, что его тащили партнеры и судьи?
+9
-6
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Igor Vladimirov
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Причины – вылет из ЛЧ. Пускай батя покопает еще чуть поглубже. Почему вылетели из ЛЧ, возможно кто-то не исполнял свои обязанности должным образом? Возможно кто-то пенальти не забил Куртуа?
Например остальные 10 игрочишек?
+4
-2
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александр модов
Топ игрокам, нужен был топ тренер....а не Галатье. Вроде очевидная вещь.
+2
0
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