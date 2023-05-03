Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона – отец Лео сообщил это клубу месяц назад. Причины – вылет из ЛЧ и проблемы со спортивным проектом

Лионель Месси покинет «ПСЖ».

По информации инсайдера Фабрицио Романо, , отец форварда, сообщил об этом решении клубу месяц назад.

Как добавляет Mundo Deportivo, основные причины такого решения аргентинца – вылет из Лиги чемпионов от «Баварии», а также то, что в «ПСЖ» нет стабильного спортивного проекта на будущее.

Ранее «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что парижане разрешили Лео уехать только в случае победы или ничьей в матче с «Лорьяном», который завершился со счетом 1:3.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт. Что-о-о-о? 😱

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд