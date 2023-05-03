Месси уйдет из «ПСЖ» по окончании сезона – отец Лео сообщил это клубу месяц назад. Причины – вылет из ЛЧ и проблемы со спортивным проектом
Лионель Месси покинет «ПСЖ».
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Хорхе Месси, отец форварда, сообщил об этом решении клубу месяц назад.
Как добавляет Mundo Deportivo, основные причины такого решения аргентинца – вылет из Лиги чемпионов от «Баварии», а также то, что в «ПСЖ» нет стабильного спортивного проекта на будущее.
Ранее «ПСЖ» отстранил Месси на две недели за поездку в Саудовскую Аравию. Сообщалось, что парижане разрешили Лео уехать только в случае победы или ничьей в матче с «Лорьяном», который завершился со счетом 1:3.
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Удивительно … сколько лет, а одно и тоже
2019 вылет в 1/8 от второго состава МЮ
Вот что бывает когда не кивидная ЛЧ и по сетке нет клубов уровня Аталанты в 1/2.
Пускай батя покопает еще чуть поглубже. Почему вылетели из ЛЧ, возможно кто-то не исполнял свои обязанности должным образом? Возможно кто-то пенальти не забил Куртуа?