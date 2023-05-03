Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Вест Хэма», «Ливерпуль» принимает «Фулхэм»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Вест Хэм Манчестер Сити Фулхэм премьер-лига Англия результаты Брайтон Футбол

«Манчестер Сити» принимает «Вест Хэм» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

Также сегодня «Ливерпуль» дома играет с «Фулхэмом». 

В четверг состоится матч «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед». 

Чемпионат Англии

28-й тур

Манчестер Сити – Вест Хэм 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 50 Аке.
Манчестер СитиОртега, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Стоунз, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд, Альварес.
Вест ХэмФабианьски, Цоуфал, Огбонна, Керер, Крессуэлл, Эмерсон, Форнальс, Лукас Пакета, Даунс, Боуэн, Антонио.
Предупреждение:
Даунс (49).

 

Ливерпуль – Фулхэм 1:0 (второй тайм)
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Энфилд»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
Гол:
1:0 – 39, пенальти Салах.
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Диас, Нуньес.
ФулхэмЛено, Соареш, Адарабиойо, Диоп, Робинсон, Кэрни, Уилсон, Лукич, Пальинья, Виллиан, Винисиус.

 

Брайтон – Манчестер Юнайтед
Дата проведения
4 мая, 22.00, «Фалмер»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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63 комментария

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Evgen_Hazard
За ВХЮ! За интригу!
+23
-8
+15
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Vezdexodof
Удачи молоткам!
+23
-11
+12
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vladimir.kostrichko
За Ливерпуль))))))))
+12
-6
+6
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vladimir.kostrichko
Вроде бы Диоп опытный защитник а сыграл как Харри...
+1
0
+1
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Володимир Кравченко
Ответ Рифхат Хамитов
Я думаю красные в следующем году Лигу Европы заберут
Если захотят и будут играть основой, что не факт :)
+1
0
+1
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Рифхат Хамитов
Ответ vladimir.kostrichko
За Ливерпуль))))))))
Я думаю красные в следующем году Лигу Европы заберут
+3
-2
+1
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Исмаилгаджи Хачалов
Марез чёт совсем мертвый
+1
0
+1
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CyberUnited
Это самый смешной пенальти в этом сезоне, как это можно поставить. Человек не попал ни по мячу, ни по сопернику, просто промазал.
+6
-5
+1
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vladimir.kostrichko
Сейчас ниапишут что сыграли в мяч :D :D
+2
-1
+1
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WebZ
Надежда фанов Арсенала в руках Фабьянски 🤣😬
+2
-1
+1
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Misson
Вест Хэм держись!
+2
-1
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хавбек+
Моейс упирается, пожалуй, ’не позволим сити требл’ нынче девиз каждого манкунианца
+2
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serginn
Ответ Аккайын Жасов
Это не кубок так-то
"Кубок" через 6 дней,а там ещё Лидс в субботу, так что скамейка точно в деле.
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vladimir.kostrichko
Ответ Liverpool_YNWA
А зачем ты смотришь на Ньюкасл, там еще есть один середняк :))
Да,но к сожалению они тоже не теряют очки.
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Трент 66
Ответ CyberUnited
Это самый смешной пенальти в этом сезоне, как это можно поставить. Человек не попал ни по мячу, ни по сопернику, просто промазал.
Чистейший пенальти, намного более чистый, чем добрая половина тех, которые забил пенальдеш.
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#SharkTeam
Ответ vladimir.kostrichko
О уже на оскорбления перешел)))))))))Ну что с тобой говорить..За какой клуб ты болеешь-такие и у него фанаты в твоем стиле.) Я буду всегда спрашивать с тебя.Потому,что сити- жалкий судейский клуб
И боление за один клуб и наброс на другой из-за их разной истории тебя самого из .пущей не поднимает
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А.В. Бубнов
Ответ vladimir.kostrichko
Я даже не рапортую)))))))Мне забавно читать твою логику)))))
Так ты с Гамбузиктимом общаешься) Он меня долавил в С, я в ответку
И так хорошо безг овн зтого Чемпиона Московской Олимпиады)
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#SharkTeam
Ответ Liverpool_YNWA
А зря ))
человек против своих болел
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CyberUnited
Ответ Трент 66
Чистейший пенальти, намного более чистый, чем добрая половина тех, которые забил пенальдеш.
Три раза пересмотрел и не могу понял как это пенальти, если Диоп не попал по сопернику, а Нуньес просто упал даже не коснувшись Диопа. Это очень смешно. А Фернандеш всего один пенальти бил в этом сезоне.
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Аккайын Жасов
Ответ serginn
Скамейка Сити - вперед!
Это не кубок так-то
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Теннисный абсолют
Глоры Лузернала с 2022-го сейчас плакать будут
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Ученик Пепа
Аке просто красава❤️
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Леша Иванов
Таким игрокам как Альварес, все прощаешь - он реально каждый эпизод до конца дорабатывает
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vladimir.kostrichko
Ответ #SharkTeam
Комментарий удален модератором
Я даже не рапортую)))))))Мне забавно читать твою логику)))))
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andy78
Похоже снова ждать пока выйдет Жота и зарешает
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