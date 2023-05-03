Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Вест Хэма», «Ливерпуль» принимает «Фулхэм»

«Манчестер Сити» принимает «Вест Хэм» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.

Также сегодня « » дома играет с « ».

В четверг состоится матч « » – « ».

28-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

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