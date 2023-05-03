Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «Вест Хэма», «Ливерпуль» принимает «Фулхэм»
«Манчестер Сити» принимает «Вест Хэм» в перенесенном матче 28-го тура АПЛ.
Также сегодня «Ливерпуль» дома играет с «Фулхэмом».
В четверг состоится матч «Брайтон» – «Манчестер Юнайтед».
28-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Этихад Стэдиум»
- Гол:
- 1:0 – 50 Аке.
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Манчестер Сити –
Ортега, Уокер, Аке, Рубен Диаш, Стоунз, Грилиш, Бернарду Силва, Родри, Марез, Холанд, Альварес.
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Вест Хэм –
Фабианьски, Цоуфал, Огбонна, Керер, Крессуэлл, Эмерсон, Форнальс, Лукас Пакета, Даунс, Боуэн, Антонио.
- Предупреждение:
- Даунс (49).
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Энфилд»
- Гол:
- 1:0 – 39, пенальти Салах.
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Ливерпуль –
Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Цимикас, Хендерсон, Фабиньо, Джонс, Салах, Диас, Нуньес.
- Дата проведения
- 4 мая, 22.00, «Фалмер»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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И так хорошо безг овн зтого Чемпиона Московской Олимпиады)