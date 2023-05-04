Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год в Саудовской Аравии. Его отец ведет переговоры

Лионель Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира этим летом.

Как сообщает The Telegraph, власти Саудовской Аравии готовят крупнейшее предложение в истории футбола.

Сперва они намерены договориться с 35-летним аргентинцем насчет параметров сделки, и лишь затем будет определен клуб, в который форвард перейдет.

Ожидается, что к переговорам будет привлечен бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук, занимающий аналогичную должность в руководстве лиги Саудовской Аравии.

Сейчас представители страны общаются с , отцом футболиста. Речь идет о сумме, примерно равной 400 млн долларов в год.

Ранее сообщалось, что « » хочет вернуть Месси летом.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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