Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год в Саудовской Аравии. Его отец ведет переговоры

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига высшая лига Саудовская Аравия Хорхе Месси Политика деньги Футбол

Лионель Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира этим летом.

Как сообщает The Telegraph, власти Саудовской Аравии готовят крупнейшее предложение в истории футбола.

Сперва они намерены договориться с 35-летним аргентинцем насчет параметров сделки, и лишь затем будет определен клуб, в который форвард перейдет.

Ожидается, что к переговорам будет привлечен бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук, занимающий аналогичную должность в руководстве лиги Саудовской Аравии.

Сейчас представители страны общаются с Хорхе Месси, отцом футболиста. Речь идет о сумме, примерно равной 400 млн долларов в год.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет вернуть Месси летом.

«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?

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69 комментариев

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Я всех их сделал
С ума сойти, почти полмиллиарда за один лишь сезон, а когда-то 20 млн Это’О в Анжи казались фантастической зарплатой, ведь даже тот почти уже пиковый Месси получал меньше, как и Роналду. А теперь 200 одному, 400 другому, вот и выбирай после этого между возвращением в родной клуб и таким щедрым предложением, тут определённо есть над чем задуматься и очень сильно
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AnMe
Надеюсь не поедет, но и судить не стану, как и Рона, что за бабки ушли в пустыню. Хоть и у первого болтология напрягала. Заслужили оба хорошую пенсию.
Но все же на 99% уверен, еще один сезон будет в Европе. Хочет на КА, поэтому саудиты подождут.
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BZB
Это уже не про футбол. Вне рамок понимания.
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VictorVallecano
Ответ Я всех их сделал
С ума сойти, почти полмиллиарда за один лишь сезон, а когда-то 20 млн Это’О в Анжи казались фантастической зарплатой, ведь даже тот почти уже пиковый Месси получал меньше, как и Роналду. А теперь 200 одному, 400 другому, вот и выбирай после этого между возвращением в родной клуб и таким щедрым предложением, тут определённо есть над чем задуматься и очень сильно
А что здесь думать? Надо ехать. 400 млн никогда лишними не бывают, даже для Месси. В родном клубе и в 40 лет успеет поиграть.
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blaugrano
Ответ AnMe
Надеюсь не поедет, но и судить не стану, как и Рона, что за бабки ушли в пустыню. Хоть и у первого болтология напрягала. Заслужили оба хорошую пенсию. Но все же на 99% уверен, еще один сезон будет в Европе. Хочет на КА, поэтому саудиты подождут.
А что его судить? Он ведь не бравировал тем, что не поедет в Катар/Аравию. Даже если переход случится, Месси не попадёт в глупое положение, как кое-кто.
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Роман
Ответ VictorVallecano
А что здесь думать? Надо ехать. 400 млн никогда лишними не бывают, даже для Месси. В родном клубе и в 40 лет успеет поиграть.
За 400 млн и Аль-Халяль станет родным.
+12
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Syndycate
Вы тоже заметили, как фаны Лео уже начали переобуваться в комментах?)
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Jlaw
Я бы согласился
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Cearvm
Будет ужасно, если Месси закончит с футболом в 35 лет, еще и после такого ЧМ. Надеюсь, он все-таки перейдет в Барсу на пару лет, не похож он на пассажира пока. Деньги и тогда предложат, и после такой карьеры они никуда не денутся.
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Greatest Of All Time
Ответ Dooomer
Кринж повесится
Нет, он привык к этому уже.
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Газонокосильщик Хави
А что за переобувки пошли у мессибоев. Роналду лох, тк в 37 поехал верблюдов выгуливать, а Месси заслуживает такую пенсию. У вас с мозгом все в порядке?
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Колыван
Ответ Syndycate
Вы тоже заметили, как фаны Лео уже начали переобуваться в комментах?)
Если Месси и перейдёт в Аль-бахляль, то от этого я не стану смотреть чемпионат СА, не стану считать его топовым и прочее
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Екн Лор
Ответ Syndycate
Вы тоже заметили, как фаны Лео уже начали переобуваться в комментах?)
Они в этом главные мастера)
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DolJun
Ответ zzzeeerrrooo
Ты лучше переживай за фкроадчемпионшип
что, от месси такой подставы не ожидал?)
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нелюбитель футбола
Ответ Пенс
а если по теме, то наш месся будет за копейки играть за любимую бчк. Он ведь так любит каталанское шапито.
Так ты определись : он "шапито" любит или деньги... Или соломку стелешь в зависимости где он окажется?... Как я тебя накрыл?... А-ха-ха-ха...
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нелюбитель футбола
Ответ Двоечник
Вот именно по этой причине Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию, чтобы избежать сравнений не в свою пользу
Он останется .
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Екн Лор
Ответ Greatest Of All Time
Сами придумываете за фанатов и сами опровергаете 🤦🏻‍♂️🤣🤣🤡
Фаны Месси буквально недавно:
Он не согласится на это! Лео ещё минимум 2-3 года будет в топ-лигах!

Фаны Месси сейчас:
От таких денег нельзя отказываться! Можно понять его!
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Двоечник
Вот именно по этой причине Роналду хочет покинуть Саудовскую Аравию, чтобы избежать сравнений не в свою пользу
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0:4 на спотифай камп ноу
Без шуток. Почему бы Месси не поиграть на закате карьеры за такие деньги, вот реально, зачем ему думать о том что думают болельщики, он лучший футболист в истории и это никому не надо уже доказывать. Он взял ЧМ, с молодым составом Аргентины, во всех матчах феерил и играл на запредельном уровне. Ему скоро 36 лет, скоро закат карьеры он ещё может заработать эти деньги зачем ему переходить в европейский клуб. Что ему нужно добиваются? Лучший бомбардир 50 голов за один сезон в ла лиге. Лучший распасовщик в истории. Лучший в плане острых моментов. Лучший игрок в истории по дриблингу. Лучшая взрывная скорость, никто не может его обогнать и опередить даже в нынешнем возрасте. Он все всем доказал, в ближайшие время мы не увидим такого футболиста. Ни Пеле ни Марадона ни Роналду. Ни один из них и близко не стоит с уровнем Месси. Месси это красота футбола, ты можешь любить его можешь ненавидит, но абсолютно каждый в глубине души восхищается им. Заслужил ли он такой конец? Конечно. Могут ли его винить болельщики за такой выбор? Совершенно нет)
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Oleg
Саудиты конечно хотели бы привести Чемпиона Мира. Это лакомый кусочек для них, они никогда не могли себе позволить игрока который в 35 лет выиграл величайший турнир в истории спорта, который смотрели более 5 миллиардов.

Но есть момент - Лео сам говорил что до 2024 он будет в Европе.
В 2024 защита континентального титула.
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DolJun
Ответ zzzeeerrrooo
Ему 35 и он выиграл ЧМ Теперь можно и заканчивать с футболом
бускетц и пике лет 7 назад закончили с футболом, но это ведь не мешало им играть до текущего времени. чем месси хуже?
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Валдис Пельш
Ответ Dooomer
Кринж повесится
переживет, как обычно
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Blaumerc
Ответ Greatest Of All Time
Привет Руслан. Ну зачем ему деньги? У него хватает денег на следующий 100+ лет. А ещё у него есть разные виды прибыли после завершения карьеры Недвижимости, кафе, рестораны, магазины одежд и много много другое откуда всегда капают деньги. Ему надо играть в Европе и завершить карьеру только в Европе. Пусть выходит на замену, пусть играет 30,35 минут но в Европе. Не надо ему этот болота СА.
ну не знаю, здесь масса факторов.
мы не знаем всё происходящее на самом деле. как обстоят дела, какие предложения от других клубов, спортивная составляющая, какая физическая у него форма сейчас, что и как советуют семья и т.д.
так что будем посмотреть. в любом случае он останется GOAT ом на все времена.
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DolJun
Ответ Blaumerc
перешагнуть через себя, понятие относительное. не знаю как ты, но я может и узнал сумму за которую готов поработать там где мне нравится меньше, чем там где платят меньше, но мне было комфортно. а то что Барселона не продаётся, ты должен знать. А челси только благодаря покупкам находится там где она сейчас находится. Но с таким владельцем как Боули, думаю скоро и пол зарплаты Месси хватит, что бы купить синебус. для Месси это как купить себе большой синий автобус.
так и месси не простой покупатель, не чужой для барсы человек, думаю за 100 лямов лапорта барсу упакует, а чави завернут на сдачу. а на челси у лионеля попросту не хватит денег.
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ногабога
Ответ Колыван
Если Месси и перейдёт в Аль-бахляль, то от этого я не стану смотреть чемпионат СА, не стану считать его топовым и прочее
Чемпионат топовым не станет, но следить за ним вы всё таки будете) а как иначе то
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