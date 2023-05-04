Месси предлагают рекордные 400 млн долларов в год в Саудовской Аравии. Его отец ведет переговоры
Лионель Месси может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира этим летом.
Как сообщает The Telegraph, власти Саудовской Аравии готовят крупнейшее предложение в истории футбола.
Сперва они намерены договориться с 35-летним аргентинцем насчет параметров сделки, и лишь затем будет определен клуб, в который форвард перейдет.
Ожидается, что к переговорам будет привлечен бывший исполнительный директор «Манчестер Сити» Гарри Кук, занимающий аналогичную должность в руководстве лиги Саудовской Аравии.
Сейчас представители страны общаются с Хорхе Месси, отцом футболиста. Речь идет о сумме, примерно равной 400 млн долларов в год.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет вернуть Месси летом.
«ПСЖ» отстранил Месси и не хочет продлевать контракт – Лео тоже не хочет. Что происходит?
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Но все же на 99% уверен, еще один сезон будет в Европе. Хочет на КА, поэтому саудиты подождут.
Он не согласится на это! Лео ещё минимум 2-3 года будет в топ-лигах!
Фаны Месси сейчас:
От таких денег нельзя отказываться! Можно понять его!
Но есть момент - Лео сам говорил что до 2024 он будет в Европе.
В 2024 защита континентального титула.
мы не знаем всё происходящее на самом деле. как обстоят дела, какие предложения от других клубов, спортивная составляющая, какая физическая у него форма сейчас, что и как советуют семья и т.д.
так что будем посмотреть. в любом случае он останется GOAT ом на все времена.