Фонбет Кубок России. ЦСКА и «Урал» сыграют в финале Пути РПЛ, «Акрон» и «Краснодар» – в 1-м этапе финала Пути регионов

Теги ЦСКА ФОНБЕТ Кубок России результаты Урал Краснодар Акрон Футбол

ЦСКА и «Урал» определят первого финалиста Фонбет Кубка России в финале Пути РПЛ.

Также в среду «Акрон» на выезде сыграет с «Краснодаром» в матче первого этапа финала Пути регионов.

Победитель сыграет во втором этапе с проигравшей в финале Пути РПЛ командой. 

Фонбет Кубок России

Путь РПЛ

Финал

Ответный матч

Урал – ЦСКА
Дата проведения
3 мая, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Онлайн матча

Первый матч: 1:1

Путь регионов

Финал

Этап 1

Краснодар – Акрон
Дата проведения
3 мая, 19.30, «стадион Краснодар»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Статистика Фонбет Кубка России

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15 комментариев

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Колбаскер тут
С детства за Акрон, которому 3 года)
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panfiiiiil
Там ещё и два этапа... Я думал победители просто друг на друга в финал выходят. Условно, вероятен финал дублирующий полуфинал пути РПЛ..
+6
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+5
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Remy Cabella
Удачи Михалычу против цкг.
+9
-5
+4
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SanyaNosorog
Ответ panfiiiiil
Там ещё и два этапа... Я думал победители просто друг на друга в финал выходят. Условно, вероятен финал дублирующий полуфинал пути РПЛ..
Победитель пары Акрон - Краснодар будет играть матч с проигравшим в паре Урал - ЦСКА, по-факту перед главным финалом осталось всего 3 матча нам посмотреть.
+4
0
+4
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VanyaVanya063
Всё бредовый регламент нынешнего кубка с этими путями рпл и регионов , либо играйте уже по два матча , а то команда вылетела но она как бы не вылетела ...
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amurseff03
С детства за Акрон.
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Zenith forever
Ответ Михаил Тихомиров
Школу не проспал, дитё?
Я пожилой человек, но и меня уже достали эти примитивные посты про школу. Сам бы учился получше в школе, что-то поинтереснее бы мог придумать.
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dimonivanov
посмотрим на что способен Акрон против немосковской команды РПЛ
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Zenith forever
Ответ Колбаскер тут
С детства за Акрон, которому 3 года)
Ты с детства все знал!
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ZhiShi
Ответ panfiiiiil
Там ещё и два этапа... Я думал победители просто друг на друга в финал выходят. Условно, вероятен финал дублирующий полуфинал пути РПЛ..
согласен, какая то ерунда.
на этом этапе можно уже было бы как полуфиналы оставить
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Zenith forever
Ответ Бухгалтер2021
краснодар акрон с 1 матча или ответка будет?
Акрон всех с одной попытки выносит.
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