Фонбет Кубок России. ЦСКА и «Урал» сыграют в финале Пути РПЛ, «Акрон» и «Краснодар» – в 1-м этапе финала Пути регионов
ЦСКА и «Урал» определят первого финалиста Фонбет Кубка России в финале Пути РПЛ.
Также в среду «Акрон» на выезде сыграет с «Краснодаром» в матче первого этапа финала Пути регионов.
Победитель сыграет во втором этапе с проигравшей в финале Пути РПЛ командой.
Путь РПЛ
Финал
Ответный матч
- Дата проведения
- 3 мая, 17.00, «Екатеринбург-Арена»
Первый матч: 1:1
Путь регионов
Финал
Этап 1
- Дата проведения
- 3 мая, 19.30, «стадион Краснодар»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Статистика Фонбет Кубка России
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на этом этапе можно уже было бы как полуфиналы оставить