Фонбет Кубок России. ЦСКА и «Урал» сыграют в финале Пути РПЛ, «Акрон» и «Краснодар» – в 1-м этапе финала Пути регионов

ЦСКА и «Урал» определят первого финалиста Фонбет Кубка России в финале Пути РПЛ.

Также в среду « » на выезде сыграет с « » в матче первого этапа финала Пути регионов.

Победитель сыграет во втором этапе с проигравшей в финале Пути РПЛ командой.

Путь РПЛ

Финал

Ответный матч

Первый матч: 1:1

Путь регионов

Финал

Этап 1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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