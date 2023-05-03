Петр Чех включен в Зал славы АПЛ.

Бывший вратарь «Челси» и « » вошел в Зал славы по итогам онлайн-голосования фанатов, а также по результатам выбора экспертов.

В 2023 году до Чеха в Зал славы АПЛ вошли Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, а сегодня – Рио Фердинанд.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Помимо Чеха, Фердинанда, Фергюсона и Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

Чех не пропустил в 202 из 443 матчей за « » и «Арсенал». В составе «синих» вратарь по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также у него три победы в Кубке лиги и две – в Суперкубке Англии. Петр выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе клуба. В «Арсенале» голкипер один раз выиграл Кубок Англии и два – Суперкубок.

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