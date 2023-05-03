Петр Чех включен в Зал славы АПЛ

Теги Челси Петр Чех премьер-лига Англия Арсенал Зал славы АПЛ Футбол

Петр Чех включен в Зал славы АПЛ.

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» вошел в Зал славы АПЛ по итогам онлайн-голосования фанатов, а также по результатам выбора экспертов.

В 2023 году до Чеха в Зал славы АПЛ вошли Алекс Фергюсон, Арсен Венгер, а сегодня – Рио Фердинанд.

Зал славы АПЛ был учрежден в 2021 году. Помимо Чеха, Фердинанда, Фергюсона и Венгера, в него входят Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Дидье Дрогба, Венсан Компани, Серхио Агуэро, Патрик Виейра, Уэйн Руни, Иан Райт и Петер Шмейхель.

Чех не пропустил в 202 из 443 матчей за «Челси» и «Арсенал». В составе «синих» вратарь по четыре раза становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны. Также у него три победы в Кубке лиги и две – в Суперкубке Англии. Петр выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы в составе клуба. В «Арсенале» голкипер один раз выиграл Кубок Англии и два – Суперкубок.

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32 комментария

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Доминатор3000
Заслуженно.
Легенда Челси.
Лучший танкист АПЛ.
+58
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Александр Бабуев
Заслуженно!! Легенда АПЛ!!
+20
-1
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Granero-24
Ответ Доминатор3000
Заслуженно. Легенда Челси. Лучший танкист АПЛ.
Теперь ждем в зале славы Ван Дер Сара
+14
0
+14
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Ruslan-Spartakforever
Легенда, это точно
+12
-1
+11
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Artuom Batishev
Ответ Vlad Vladimirovich
Что за зал славы??? Только 21 века что ли???
Зал славы конкретно АПЛ. Тоесть с 1992 года.
+7
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Potomok Budulaya
Чех скала ,вратарь топ уровня и больших матчей.
+5
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Granero-24
Один из лучших вратарей в истории АПЛ !
+5
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Рахил Тагиев
Ответ Доминатор3000
Заслуженно. Легенда Челси. Лучший танкист АПЛ.
И Арсенала
+4
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+4
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Shuller18
Почти половина матчей на ноль, офигеть! И это а АПЛ
+3
0
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artemio303
Лучший вратарь у истории АПЛ, считаю! На своем пике был непробиваем и без слабых мест. Ван Дер Сар и Шмайхель все же уступают Чеху немного.
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Арматурмалай
Без вопросов вообще

Помню как описывали Чеха в различных журналах середины нулевых, как вратаря с компьютером в голове, просчитывающим все ходы соперника наперед.

Ван Дер Сара надеюсь тоже включат в зал славы АПЛ. Одни из любимых киперов того времени
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Vlad Vladimirovich
Что за зал славы??? Только 21 века что ли???
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Рэд Уайт
лучший вратарь в истории апл
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несахар
да, чехи на воротах стоят хорошо.
петр чех, доминик гашек)
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Someone from Internet
Заслуженно. Боже, как же он тащил Челси в 2011/12 в ЛЧ!
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ML26
Лучший вратарь в истории. ИМХО
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Serik86
Заслужил легендарный вратарь)))
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Пацанчик реальный
Абсолютно заслуженно,сезон 2004-2005 когда за сезон Челси пропустил всего 15 мячей никогда не будет побит!
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sergey_p
Замена Чеха на носатого - одна из главных ошибок руководства Челси Абрамовича, возможно за это им теперь воздается с недовратарями
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ман сити фейк
Танкист заслуживает такое
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Tiestorzn17
Шлема по делу включили
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forward1988
Чех хорош, но где же Видич?
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Влад Ким
Ответ Доминатор3000
Заслуженно. Легенда Челси. Лучший танкист АПЛ.
Настоящий доминатор))
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Оригинальный Ник
Ответ Доминатор3000
Заслуженно. Легенда Челси. Лучший танкист АПЛ.
Легенда Арсенала, золотую перчатку с ними взял
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Остужающий
Тут и вопросов быть не должно, легенда Челси и АПЛ!)
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