«Засуньте коронацию себе в задницу!» Фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» во время матчей кричали про короля Великобритании Карла III

Болельщики «Ливерпуля» скандировали кричалки про коронацию во время матча с «Фулхэмом».

В перенесенном матче 28-го тура « » на « » обыграл «Фулхэм» (2:1).

По сообщениям обозревателя The Athletic Джеймса Пирса, во время матча фанатская трибуна «Ливерпуля» скандировала: «Засуньте коронацию себе в задницу!»

Речь идет о коронации короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Эту же кричалку скандировали болельщики « » во время дерби с «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Шотландии 30 апреля (1:0) на «Хэмпден Парк». Считается, что «Рейнджерс» поддерживают сторонники британских властей.

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