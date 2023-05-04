«Засуньте коронацию себе в задницу!» Фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» во время матчей кричали про короля Великобритании Карла III
Болельщики «Ливерпуля» скандировали кричалки про коронацию во время матча с «Фулхэмом».
В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Фулхэм» (2:1).
По сообщениям обозревателя The Athletic Джеймса Пирса, во время матча фанатская трибуна «Ливерпуля» скандировала: «Засуньте коронацию себе в задницу!»
Речь идет о коронации короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.
Эту же кричалку скандировали болельщики «Селтика» во время дерби с «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Шотландии 30 апреля (1:0) на «Хэмпден Парк». Считается, что «Рейнджерс» поддерживают сторонники британских властей.
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Плюс, у них дружба с Селтиком – в том числе и по этим причинам.
Плюс некоторые законы временем Тетчер очень сильно били по рабочим городам типа Ливерпуля, отчего еще большая ненависть к правительству.
Ну и некоторые скаузеры считают себя в первую очередь скаузерами, и только во вторую англичанами.
Но и у нас становится всё жопее и жопее с каждым годом.
Зато коридор для холанда и что кричали фанаты ливера это охирительные новости.