«Засуньте коронацию себе в задницу!» Фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» во время матчей кричали про короля Великобритании Карла III

Теги Энфилд Ливерпуль высшая лига Шотландия Кубок Шотландии Селтик Рейнджерс Фулхэм премьер-лига Англия болельщики Хэмпден Парк Политика Футбол

Болельщики «Ливерпуля» скандировали кричалки про коронацию во время матча с «Фулхэмом».

В перенесенном матче 28-го тура АПЛ «Ливерпуль» на «Энфилде» обыграл «Фулхэм» (2:1).

По сообщениям обозревателя The Athletic Джеймса Пирса, во время матча фанатская трибуна «Ливерпуля» скандировала: «Засуньте коронацию себе в задницу!»

Речь идет о коронации короля Великобритании Карла III, которая должна пройти в Вестминстерском аббатстве 6 мая.

Эту же кричалку скандировали болельщики «Селтика» во время дерби с «Рейнджерс» в полуфинале Кубка Шотландии 30 апреля (1:0) на «Хэмпден Парк». Считается, что «Рейнджерс» поддерживают сторонники британских властей.

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38 комментариев

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Екн Лор
Фан Айди на них нет
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+20
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Ruslan Rothstein
Ответ Log in
Они тоже не очень любят Лондон
В Ливерпуле исторически очень много ирландцев. Портовый город + близость к Ирландии географически, для большинства ирландцев именно Ливерпуль был первой (и последней) остановкой на землях Англии в поисках работы. Ну, например, два самых известных уроженца Ливерпуля – Леннон и Маккартни – этнически ирландцы)
Плюс, у них дружба с Селтиком – в том числе и по этим причинам.
+17
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+17
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BananaMama
Ответ Ман Сити
Если ли в Англии более неадекватные болелы чем болелы ливера? Сильно сомневаюсь.
А вам то что до английской короны? Следите когда там у очередного Мактума коронация в Абу-Даби
+9
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BananaMama
Ну Селтик понятно, это исторически клуб ирландцев и сторонников независимости Шотландии, а Ливерпуль то чего так на корону?
+6
-1
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КобеКириленко
Ответ BananaMama
Ну Селтик понятно, это исторически клуб ирландцев и сторонников независимости Шотландии, а Ливерпуль то чего так на корону?
В Ливерпуле много ирландцев. Это самый близкий порт к Ирландии и туда благодаря Великого голода устроенного британским правительством уезжали ирландцы. Плюс ещё трудовая миграция. В Ирландии кстати самые популярные футбольные клубы это именно Селтик и Ливерпуль,местные даже рядом не находятся
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Миша Богомолов
Ответ Ман Сити
Они просто колхозники со всеми вытекающими, а Ливер по сути большая деревня
Ты действительно так хорошо разбираешься в проблеме отношения англичан к институту монархии и готов делать однозначные выводы о статусе Ливерпуля как "большой деревни"? Мне даже интересно, на основании каких данных выражается такая позиция
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Артемий Ковынев
Ответ BananaMama
Ну Селтик понятно, это исторически клуб ирландцев и сторонников независимости Шотландии, а Ливерпуль то чего так на корону?
В Ливерпуле очень большое количество рабочего класса (около-социалистичесих взглядов), и такого же среднего класса. На всех выборах в Ливерпуле всегда выигрывают Лейбористы, в то время как богатых Тори (с кучей связей с короной) не любят.
Плюс некоторые законы временем Тетчер очень сильно били по рабочим городам типа Ливерпуля, отчего еще большая ненависть к правительству.
Ну и некоторые скаузеры считают себя в первую очередь скаузерами, и только во вторую англичанами.
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Слутск Халлского
Ответ Мыкола
Странно. Местные борцы за западную демократию слюни пускают на королевское британское очко. Так и мечтают хотя бы языком прикоснуться. А шотландцы и англичане нет. Это что такое?))
почему-то оппоненты пресловутой демократии в первую очередь всегда про очко и слюни говорят, не в первый раз замечаю уже. Наверное, что-то фрейдистское
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Ненавидящий2.0
Ответ Ман Сити
Если ли в Англии более неадекватные болелы чем болелы ливера? Сильно сомневаюсь.
ты всех затмишь по этой части
+1
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Potors
Ответ BananaMama
Ну Селтик понятно, это исторически клуб ирландцев и сторонников независимости Шотландии, а Ливерпуль то чего так на корону?
Странно, вообще-то Эвертон - клуб католиков, а Ливерпуль, как раз, протестанты-англиканцы. Главой их церкви теперь является Карл Третий. Так что немного удивительно, но да ладно)
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Ответ Ruslan Rothstein
В Ливерпуле исторически очень много ирландцев. Портовый город + близость к Ирландии географически, для большинства ирландцев именно Ливерпуль был первой (и последней) остановкой на землях Англии в поисках работы. Ну, например, два самых известных уроженца Ливерпуля – Леннон и Маккартни – этнически ирландцы) Плюс, у них дружба с Селтиком – в том числе и по этим причинам.
Спасибо большое 🤝 Я не знал и как-то не додумывался до этой связи. Почему Селтик кричит такие кричалки и расстягивает баннеры типа "F*ck the crown" - вполне понятно
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zidane467554
Ответ Burel
2023 год, а они всё под королями живут.. жесть
у нас тут свой есть
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zidane467554
Ответ Ruslan Rothstein
В Ливерпуле исторически очень много ирландцев. Портовый город + близость к Ирландии географически, для большинства ирландцев именно Ливерпуль был первой (и последней) остановкой на землях Англии в поисках работы. Ну, например, два самых известных уроженца Ливерпуля – Леннон и Маккартни – этнически ирландцы) Плюс, у них дружба с Селтиком – в том числе и по этим причинам.
реально у ливерпульцев акцент какой то кельтский
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Adeen
Ответ градус ненависти
Так как раз потому что местные;). Пожили бы в Британии, быстро бы почувствовали что никакой демократией там и не пахнет. Личная безопасность - да, обеспечена. Но никаких рычагов влияния на что либо у рабочего и среднего класса нет в принципе. Старое доброе сословное общество, как в средние века
Угу. На самом деле там в этом плане - жопа.
Но и у нас становится всё жопее и жопее с каждым годом.
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Фанат Ференцвароша
А фанаты Ливерпуля почему не любят королевскую семью? Пояснительную бригаду плз))
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Abil Alex
Ответ Burel
2023 год, а они всё под королями живут.. жесть
Путин твой господин ,и это не шутка
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IntoTheRainBow
Ответ Фанат Ференцвароша
А фанаты Ливерпуля почему не любят королевскую семью? Пояснительную бригаду плз))
да они вообще с Селтиком кентуются, YNWA опять-таки
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Ненавидящий2.0
Ответ Миша Богомолов
Ты действительно так хорошо разбираешься в проблеме отношения англичан к институту монархии и готов делать однозначные выводы о статусе Ливерпуля как "большой деревни"? Мне даже интересно, на основании каких данных выражается такая позиция
не обращай внимания это местный (не могу ни одного приличного слова подобрать, чтобы мой аккаунт не заблокировали)
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Ненавидящий2.0
Ответ BananaMama
Ну Селтик понятно, это исторически клуб ирландцев и сторонников независимости Шотландии, а Ливерпуль то чего так на корону?
почитайте про Маргарет Тэтчер и её отношение к городу Ливерпуль. Многое станет понятно
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Ярик01
Кричат и пусть кричат о туристической достопримечательности. Мне тоже Ленин в мавзолее не нравится, но раз деньги приносит, то пусть лежит
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Фан Рубина
Удобно, король типа громоотвода для публики, пока Сунак обтяпывает свои делишки.
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КобеКириленко
Красавцы! Британцы кстати сами уже монархию не любят, по последним опросам там республика с каждым днём все популярнее становится.
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Айхалец
Спортс, я офигеваю! Чего только нет в ленте, столько мусора! А о матчах кубка только заголовки. Позорище! Ну не играли Спартак с Зенитом, я понимаю, но хоть какая то информация должна быть. Даже счета игры в Краснодаре не нашел.
Зато коридор для холанда и что кричали фанаты ливера это охирительные новости.
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Ответ BananaMama
Ну Селтик понятно, это исторически клуб ирландцев и сторонников независимости Шотландии, а Ливерпуль то чего так на корону?
Они тоже не очень любят Лондон
+1
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jonnysilverhand01
Если у них введут FAN Г####, там начнётся революция 100%
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