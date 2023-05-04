НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию» во 2-м матче
Сегодня в НБА состоится второй матч серии второго раунда плей-офф между «Бостоном» и «Филадельфией» (0-1).
НБА
Второй раунд
Второй матч
- Дата проведения
- 4 мая, 03.00, «TD Garden»
«Филадельфия» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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да, я тоже не поверил
Конечно будем болеть за Бостон!
Никакая Мазула мою любовь к этой команде не убьет!
Эта любовь созданная Ларри Бердом еще в 80-тых годах и теперь уже вечная!
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