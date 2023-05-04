НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию» во 2-м матче

Теги результаты Бостон Филадельфия НБА НБА плей-офф Баскетбол

Сегодня в НБА состоится второй матч серии второго раунда плей-офф между «Бостоном» и «Филадельфией» (0-1).

НБА

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

Бостон – Филадельфия
Дата проведения
4 мая, 03.00, «TD Garden»
Онлайн матча

«Филадельфия» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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16 комментариев

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dev0
Камонлетсгоу!
+17
-1
+16
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laziofan
Персонально за Джеймса Хардена, игрока из-за которого я полюбил НБА.
+15
-4
+11
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Djoyin
Ответ laziofan
Персонально за Джеймса Хардена, игрока из-за которого я полюбил НБА.
Хардена из болельщиков в НБА не любят только упоротые, а одноклубники обычно от него в восторге.
+7
-3
+4
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Sonder
Ответ laziofan
Персонально за Джеймса Хардена, игрока из-за которого я полюбил НБА.
просто напоминание, что сезон-2017/18 был пять лет назад, а не вчера

да, я тоже не поверил
+5
-2
+3
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RayRay
Комон еврибади .. найссс))
+1
0
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laziofan
Ответ Sonder
просто напоминание, что сезон-2017/18 был пять лет назад, а не вчера да, я тоже не поверил
Смотрю НБА и болею за Рокетс и Бороду персонально с ковидного сезона)
+1
0
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Аморалинни
Ответ Djoyin
Хардена из болельщиков в НБА не любят только упоротые, а одноклубники обычно от него в восторге.
Кто только не любит Хардена: одноклубники, болельщики, стрип-клубы, барбершопы, строительные организации...
+1
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Azamat Abdukadyroff
Товарищи, кто подскажет? Где или как можно посмотреть матчи НБА на телефоне?
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Отец Мельдоний
Хоть и ругаю сегодняшнего тренеришку, и саму команду, но ругаешь, когда не равнодушный.
Конечно будем болеть за Бостон!
Никакая Мазула мою любовь к этой команде не убьет!
Эта любовь созданная Ларри Бердом еще в 80-тых годах и теперь уже вечная!
+1
-1
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hodor 12
Бостон, как раненый зверь, жаждет расправы. Удачи кельтам...
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prozay28
Ответ dev0
Камонлетсгоу!
комментатор из ТД ответит на это: "тайкед-майкед"
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Саша Федотов
Ответ Azamat Abdukadyroff
Товарищи, кто подскажет? Где или как можно посмотреть матчи НБА на телефоне?
aanba, все матчи транслируют
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pulyalke
Ответ Azamat Abdukadyroff
Товарищи, кто подскажет? Где или как можно посмотреть матчи НБА на телефоне?
написал бы в какой ты стране что ли
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Azamat Abdukadyroff
Ответ pulyalke
написал бы в какой ты стране что ли
В России я
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Vagant
Ответ Azamat Abdukadyroff
В России я
Cтавьте Вконтакте, присоединяетесь к группе vk.com/all_about_nba
У некоторых провайдеров есть опции (недорогие) по безлимиту на соцсети.
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weed_ok
Ответ Azamat Abdukadyroff
В России я
Взял мяч в телеге
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