НБА. Плей-офф. 2-й раунд. «Бостон» примет «Филадельфию» во 2-м матче

Сегодня в НБА состоится второй матч серии второго раунда плей-офф между « » и «Филадельфией» (0-1).

НБА

Второй раунд

Второй матч

« » ведет в серии – 1-0



ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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