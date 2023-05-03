Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Вероны», «Наполи» завтра сыграет с «Удинезе»

«Ювентус» примет «Лечче» в матче 33-го тура Серии А.

Также в среду « » сыграет с «Вероной» на выезде, « » примет « », « » – «Сассуоло».

В четверг « » сыграет с «Удинезе». Клуб из Неаполя может обеспечить себе скудетто в этом туре.

Чемпионат Италии

33-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд