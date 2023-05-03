Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Вероны», «Наполи» завтра сыграет с «Удинезе»
«Ювентус» примет «Лечче» в матче 33-го тура Серии А.
Также в среду «Интер» сыграет с «Вероной» на выезде, «Милан» примет «Кремонезе», «Лацио» – «Сассуоло».
В четверг «Наполи» сыграет с «Удинезе». Клуб из Неаполя может обеспечить себе скудетто в этом туре.
33-й тур
- Дата проведения
- 3 мая, 19.00, «Адзурри д′Италия»
- Дата проведения
- 3 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
- Дата проведения
- 3 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
- Дата проведения
- 3 мая, 19.00, «Ареки»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Stadio Comunale Brianteo»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Марк Антонио Бентегоди»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
- Дата проведения
- 3 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Фриули»
- Дата проведения
- 4 мая, 21.45, «Карло Кастеллани»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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