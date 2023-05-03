Чемпионат Италии. «Ювентус» примет «Лечче», «Интер» в гостях у «Вероны», «Наполи» завтра сыграет с «Удинезе»

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«Ювентус» примет «Лечче» в матче 33-го тура Серии А.

Также в среду «Интер» сыграет с «Вероной» на выезде, «Милан» примет «Кремонезе», «Лацио» – «Сассуоло». 

В четверг «Наполи» сыграет с «Удинезе». Клуб из Неаполя может обеспечить себе скудетто в этом туре. 

Чемпионат Италии

33-й тур

Аталанта – Специя
Дата проведения
3 мая, 19.00, «Адзурри д′Италия»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Ювентус – Лечче
Дата проведения
3 мая, 19.00, «Альянц Стэдиум»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Сампдория – Торино
Дата проведения
3 мая, 19.00, «Луиджи Феррарис»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Салернитана – Фиорентина
Дата проведения
3 мая, 19.00, «Ареки»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Монца – Рома
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Stadio Comunale Brianteo»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Верона – Интер
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Марк Антонио Бентегоди»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Милан – Кремонезе
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Джузеппе Меацца (Сан-Сиро)»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Лацио – Сассуоло
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Стадио Олимпико»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Удинезе – Наполи
Дата проведения
4 мая, 21.45, «Фриули»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

Эмполи – Болонья
Дата проведения
4 мая, 21.45, «Карло Кастеллани»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Серии А

Статистика Серии А

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