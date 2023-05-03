Полиция задержала подозреваемых в нападении на игрока ЦСКА Алексея Шведа
Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.
Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал тот факт, что нападавшие проиграли деньги на ставках из-за поражения ЦСКА в полуфинале Лиги ВТБ. При этом сами нападавшие утверждают, что именно Швед со своей женой Анастасией спровоцировали конфликт.
Фото: пресс-служба МВД России
Участник драки Князь Амирасланов заявил, что драку начал именно защитник московского клуба.
По словам Амирасланова, он отмечал день рождения в ресторане со своими друзьями. Когда они разъезжались, на выходе у него начался разговор с женой Алексея, которая якобы была очень пьяна. Князь рассказывает, что сначала это был обычный разговор о баскетболе, но потом она начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». В этот момент из ресторана вышел Алексей со своим одноклубником, и они сразу полезли с кулаками. Сам Князь, по его словам, пытался разнять конфликтующие стороны.
«В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю. И я точно могу сказать, что головой он не ударялся», – рассказал Князь.
Далее, по словам Князя, Швед сразу же встал и «толкотня продолжилась». В следующий момент кто-то из компании нанес Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась.
Алексею вызвали скорую, а все остальные участники остались дожидаться полицию. Князь утверждает, что именно друзья Шведа захотели решить вопрос мирно и не предавать огласке, так как Алексей медийное лицо.
Сам Швед сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом свода черепа и ушиб головного мозга.
Алексея Шведа избили в центре Москвы. Что известно на данный момент
Это точно те люди?
Швед им ничего не сделал, а они чуть человека не убили
"Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было"
Очередные русские нацисты! Какие же они предсказуемые.
А Князь уже в Дубае