Полиция задержала подозреваемых в нападении на игрока ЦСКА Алексея Шведа

Теги происшествия ЦСКА Алексей Швед фото Единая лига ВТБ Баскетбол

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал тот факт, что нападавшие проиграли деньги на ставках из-за поражения ЦСКА в полуфинале Лиги ВТБ. При этом сами нападавшие утверждают, что именно Швед со своей женой Анастасией спровоцировали конфликт.

Фото: пресс-служба МВД России

Участник драки Князь Амирасланов заявил, что драку начал именно защитник московского клуба.

По словам Амирасланова, он отмечал день рождения в ресторане со своими друзьями. Когда они разъезжались, на выходе у него начался разговор с женой Алексея, которая якобы была очень пьяна. Князь рассказывает, что сначала это был обычный разговор о баскетболе, но потом она начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». В этот момент из ресторана вышел Алексей со своим одноклубником, и они сразу полезли с кулаками. Сам Князь, по его словам, пытался разнять конфликтующие стороны.

«В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю. И я точно могу сказать, что головой он не ударялся», – рассказал Князь.

Далее, по словам Князя, Швед сразу же встал и «толкотня продолжилась». В следующий момент кто-то из компании нанес Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась.

Алексею вызвали скорую, а все остальные участники остались дожидаться полицию. Князь утверждает, что именно друзья Шведа захотели решить вопрос мирно и не предавать огласке, так как Алексей медийное лицо.

Сам Швед сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

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99 комментариев

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Александр Ульянов
ну как обычно, белые и пушистые
+99
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+96
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Влад Безруков
Они выглядят, как гопники с района
Это точно те люди?
+84
-1
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Геннадий Тимченко
все проверили: Жена Швеца набросилась с оскорблениями на Князя со свитой, потом подбежал её муж и сам себе нанес телесные повреждения. Князь пытался разнять - наверно Швеца и его жену, но не преуспел🤷 короче "Рафик ни в чём не виноват"🤢
+54
-3
+51
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vattanen
Ответ Влад Безруков
Они выглядят, как гопники с района Это точно те люди?
Диаспора выставила клоунов, чтобы те тянули мазу за реальных преступников? Не ново
+56
-13
+43
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Влад Безруков
Ответ Yury Katsiankou
ну хз....в ситуации нужно разобраться.... ничего не понятно ещё
Даже если всё так, как они рассказали, то это их не спасёт
Швед им ничего не сделал, а они чуть человека не убили
+43
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Алексей Шукалов
уроды
+42
-2
+40
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banchik1
Все по классике:
"Значит, драка как произошла. Рафик рассказывает, что он вместе со своими друзьями-дзюдоистами - тяжвесами мирно курили возле подъезда в 3 часа ночи. Значит, произошло совпадение, в тот момент, когда Рафик вытащил нож, чтобы его наточить, в этот момент скрипач вышел из подъезда, соседский. Скрипач выходит, видит у него в руках ножик. И Рафик как бы прячет ножик и глаза прячет, типа «я не хочу на тебя смотреть» - скрипачу. А этот нет, пришел-зашел в круг дзюдоистов и начал всем в глаза смотреть, и говорит, типа: «Я сильный, вы слабые дзюдоисты». Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «смотрите. какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал. Даже после этого он не успокоился. Рафик друзей взял, говорит, давайте пойдем, домой зайдем, это- шизофреник. Он говорит: «Нет, подождите». Локтем себе ударил в солнечное сплетение - внутреннее кровоизлияние. И еще говорит: « вы, дзюдоисты, я вам покажу прием»- взял себя за затылок и в окно первого этажа. Типа, «смотрите, какой я прием знаю». Рафик с друзьями быстро прибежали в милицию, говорят: « там человек сознание потерял, сумасшедший». Вот так это было"
+41
-2
+39
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Андрей Балабаев
Надеюсь не отмажут. Напали на известного спортсмена. И особенно учитывая любовь Сергея Иванова к баскетболу. Плохо то, что если бы избили непубличного человека, такой реакции МВД скорее всего не было бы. Алексею скорейшего выздоровления.
+29
-4
+25
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Xell
"Мы шли мимо а тут швед. Ну мы поздоровались, а он что то упал. Но мы не ушли нет. Мы дожидались полиции"
+25
-1
+24
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0:4 на спотифай камп ноу
Князь ударил Шведа, звучит как весть средневековья.
+27
-3
+24
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San9
>> но потом она начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи»
Очередные русские нацисты! Какие же они предсказуемые.
+20
-3
+17
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Влад Безруков
Ответ vattanen
Диаспора выставила клоунов, чтобы те тянули мазу за реальных преступников? Не ново
Складывается ощущение, что это именно так
А Князь уже в Дубае
+16
-2
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antineutrino
Князь в этот день с утра что-то подозревал. Он мне рассказывал, говорит: "я утром встал, точно думаю, что сегодня драка будет"
+13
-1
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Андрей Балабаев
Ответ marsover
В смысле ловить никого не стали бы?
А что это кого-то удивляет? Это же не пенсионерок за репост в соцсетях сажать или на миллионы штрафовать.
+17
-7
+10
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fqs8r9vwjw
О, отмазки подъехали. Сам упал, у самого сотряс…Кто в это поверит
+9
0
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Ninjah
Точно эти дрищи уработали 2ух баскетболистов?
+9
-1
+8
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Адекватник
Ответ Сергей Жарковский
Комментарий удален модератором
При всем праведном гневе - открой новости. На днях один утырок девочку 11 лет избил до состояния комы. Пару дней назад - 8ми месячного ребенка забили и расчленили сожители. И все - вполне себе равнинные жители. Жести в мире намного больше, чем нам всем хотелось бы. И иногда эта жесть просто необъяснимо ужасна. И творят эту жесть самые разные люди. В этом смысле драка выпивших мужиков в баре - вполне себе рядовое событие.
+13
-7
+6
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Russ Ivan
Скорее всего подставные, чтобы было кого карать и сажать...
+10
-4
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Bulat89
Наказать негодяев😡😡😡
+4
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Bazing
Ответ vattanen
Диаспора выставила клоунов, чтобы те тянули мазу за реальных преступников? Не ново
Ага, справа типичный кавказец, прямо из диаспоры. Сашка Иванов, слыхали? Гроза грозного.
+5
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mbauer
Рафик говорит, он сам очки снял, по полу ударил и ногой начал свои очки топтать. Потом вытащил скрипку, начал разбивать об дверь подъезда, говоря «Смотрите, какой я сильный скрипач». Эти говорят: «Брат, мы не хотим с тобой драться»- «Нет, посмотрите, какой я сильный». Как Кинг-Конг бил себя в грудь, ребра все себе сломал (с)
+4
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SadButTrue
Ответ Влад Безруков
Они выглядят, как гопники с района Это точно те люди?
Вы что сериал про Сола Гудмана не смотрели (ну или хотя бы Золотого теленка)? Есть такая профессия, сидеть за других.
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uralets46
Интересно, жена их опознает или просто левых людей наловили
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ushavrin
как всегда: это усе скрипач винуват
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Зубы Дзюбы
Ответ Влад Безруков
Они выглядят, как гопники с района Это точно те люди?
А кто ещё полезет на публичную персону?
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