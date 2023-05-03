Полиция задержала подозреваемых в нападении на игрока ЦСКА Алексея Шведа

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в нападении на баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа. Об этом рассказали в пресс-службе МВД России.

Ранее сообщалось, что причиной конфликта стал тот факт, что нападавшие проиграли деньги на ставках из-за поражения ЦСКА в полуфинале Лиги ВТБ. При этом сами нападавшие утверждают, что именно Швед со своей женой Анастасией спровоцировали конфликт.

Фото: пресс-служба МВД России

Участник драки Князь Амирасланов заявил, что драку начал именно защитник московского клуба.

По словам Амирасланова, он отмечал день рождения в ресторане со своими друзьями. Когда они разъезжались, на выходе у него начался разговор с женой Алексея, которая якобы была очень пьяна. Князь рассказывает, что сначала это был обычный разговор о баскетболе, но потом она начала «переходить на личности и оскорблять нацию и семьи». В этот момент из ресторана вышел Алексей со своим одноклубником, и они сразу полезли с кулаками. Сам Князь, по его словам, пытался разнять конфликтующие стороны.

«В этот же момент Швед и мой брат схватили друг друга за грудки, и брат ему сделал подсечку, от которой он упал на землю. И я точно могу сказать, что головой он не ударялся», – рассказал Князь.

Далее, по словам Князя, Швед сразу же встал и «толкотня продолжилась». В следующий момент кто-то из компании нанес Шведу удар в голову, от которого тот упал. После этого потасовка прекратилась.

Алексею вызвали скорую, а все остальные участники остались дожидаться полицию. Князь утверждает, что именно друзья Шведа захотели решить вопрос мирно и не предавать огласке, так как Алексей медийное лицо.

Сам Швед сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у него перелом свода черепа и ушиб головного мозга.

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