Международный союз велосипедистов допустил россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Российские велогонщики допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).

По требованиям организации, спортсмены не должны иметь отношения к армии РФ и органам национальной безопасности. Выступления могут быть только в нейтральном статусе – без флага, гимна и любой другой символики страны.

Также сообщается, что спортсмены не должны высказываться в поддержку (словесно, невербально или письменно) боевых действий.

К командным соревнованиям российские велогонщики допущены не будут.

В качестве гимна для нейтральных спортсменов UCI будет использовать оду «К радости» Людвига ван Бетховена.