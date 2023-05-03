Международный союз велосипедистов допустил россиян к соревнованиям в нейтральном статусе

Теги велотрек велошоссе сборная России UCI сборная России жен чемпионат Беларуси Велоспорт

Российские велогонщики допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе.

Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI). 

По требованиям организации, спортсмены не должны иметь отношения к армии РФ и органам национальной безопасности. Выступления могут быть только в нейтральном статусе – без флага, гимна и любой другой символики страны. 

Также сообщается, что спортсмены не должны высказываться в поддержку (словесно, невербально или письменно) боевых действий. 

К командным соревнованиям российские велогонщики допущены не будут. 

В качестве гимна для нейтральных спортсменов UCI будет использовать оду «К радости» Людвига ван Бетховена. 

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13 комментариев

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Andreir888
Я раньше почему злой был? Это потому, что у меня велосипеда не было! А теперь вот добреть начну, может даже зверушку заведу какую!(с)
+8
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Мишаня Кашников
Ответ Николай Труш
У меня, как у украинца, инфаркт жопы
дупы
+6
-1
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Николай Труш
У меня, как у украинца, инфаркт жопы
+3
-1
+2
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Atsuktuvas
Хорошо хоть не "Реквием" Моцарта...
+2
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Cube Litening C:68X
Так Власов же гоняет,без проблем, всё нормуль..
+2
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rwren23
Потому что велосипед, он для всех.
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Viks
Будем смотреть, как это всё будет выглядеть в реальности.
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ovikovy817
А они и так уже выступали (без флага). Я про шоссе.
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Инфернал
Ответ Cube Litening C:68X
Так Власов же гоняет,без проблем, всё нормуль..
Власов ездил только за про-команду, а на чемпионате мира его уже не было. Ну, и одними шоссейными соревнованиями велоспорт не ограничивается, есть еще много разных дисциплин, где гонщики представляют именно национальную велофедерацию: трек, велокросс, би-эм-экс, кросс-кантри, даунхилл, и т.д.
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Идеальный шторм
Ответ Николай Труш
У меня, как у украинца, инфаркт жопы
От радости?
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