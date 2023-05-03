Международный союз велосипедистов допустил россиян к соревнованиям в нейтральном статусе
Российские велогонщики допущены к международным соревнованиям в нейтральном статусе.
Об этом сообщает пресс-служба Международного союза велосипедистов (UCI).
По требованиям организации, спортсмены не должны иметь отношения к армии РФ и органам национальной безопасности. Выступления могут быть только в нейтральном статусе – без флага, гимна и любой другой символики страны.
Также сообщается, что спортсмены не должны высказываться в поддержку (словесно, невербально или письменно) боевых действий.
К командным соревнованиям российские велогонщики допущены не будут.
В качестве гимна для нейтральных спортсменов UCI будет использовать оду «К радости» Людвига ван Бетховена.
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