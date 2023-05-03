Тренер Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Монталво за расистское оскорбление

Тренер Андрей Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Монталво за оскорбление .

Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

Воронков был отстранен от тренерской деятельности на два года. Сегодня стало известно, что ВФВ смягчила наказание, сделав второй год наказания условным.

« принес извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда», – заявили в ВФВ.