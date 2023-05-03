Тренер Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Монталво за расистское оскорбление
Тренер Андрей Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Монталво за оскорбление .
Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»
Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.
Воронков был отстранен от тренерской деятельности на два года. Сегодня стало известно, что ВФВ смягчила наказание, сделав второй год наказания условным.
«Андрей Воронков принес извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда», – заявили в ВФВ.
На мой взгляд, мог бы сразу извиниться, раз подобное вышло за пределы личной беседы. Кому как не ему знать,что во время тайм-аутов есть микрофоны?