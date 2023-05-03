Тренер Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Монталво за расистское оскорбление

Теги ВФВ Андрей Воронков ТАСС Айлама Монталво Волейбол

Тренер Андрей Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Монталво за оскорбление .

Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

12 мая 2022 года в финале чемпионата России между «Локомотивом» и «Уралочкой» Воронков произнес в одном из тайм-аутов слова: «Почему опять ловишь эту обезьяну?»

Единственной темнокожей волейболисткой в составах обоих клубов была кубинка Айлама Монталво.

Воронков был отстранен от тренерской деятельности на два года. Сегодня стало известно, что ВФВ смягчила наказание, сделав второй год наказания условным. 

«Андрей Воронков принес извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда», – заявили в ВФВ. 

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27 комментариев

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serginn
Не прошло и полгода... А, нет, прошло..
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Сергей Орлов
Ответ Lacrosse-style goal
Если спросить Монталво, извинился ли перед ней Воронков, она наверное, в ответ спросит: "а кто такой этот Воронков, и почему должен извиняться?"🙃
Ничего подобного, она в курсе той ситуации и давала комментарии.
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banchik1
Публично оскорбить человека - это запросто, публично извиниться - уже кишка тонка. Позорное поведение.
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гилберт
Воронков возлавит сборную Эстонии.
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Navi88
Блин, быстро как-то. Чего это он?! Надо было ровно год выждать
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Сергей Орлов
Не прошло и года, как говорится.
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Павел Мельников
Ответ Виктор Ш.
Комментарий удален модератором
Да это понятно, видели по телевизору, знаем, они там через одного такие в каждом городе (а особенно на Востоке). А в России кто будет искать?
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timur055
лучше поздно, чем никогда
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ne ravnodushen
Ответ EPI
Он публично никого не оскорблял. Отвёл в сторону одного игрока своей команды, в сторону! И сказал ей пару слов. Кто-то подслушал и раздул, а публичности тут и не было вовсе.
Думаете, что так лучше до игрока доходит?
На мой взгляд, мог бы сразу извиниться, раз подобное вышло за пределы личной беседы. Кому как не ему знать,что во время тайм-аутов есть микрофоны?
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banchik1
Ответ EPI
Он публично никого не оскорблял. Отвёл в сторону одного игрока своей команды, в сторону! И сказал ей пару слов. Кто-то подслушал и раздул, а публичности тут и не было вовсе.
При совершении действия в общественном месте, на общественном мероприятии и при спортивной трансляции говорить что-то о приватности мягко говоря странно, а не мягко - глупо. Почему на футболе в европейских чемпионатах игроки рот прикрывают руками при подобных случаях? Именно поэтому, что прекрасно понимают общественную значимость любой сказанной ерунды.
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Max Bochkov
Ответ Евгений - 79
Крутишься как уж на сковородке. Уже даже сам Воронков извинился. А ты все прыгаешь и пытаешься доказать что чёрное это белое. И ничего такого не было.
Управление толпой классическое. Матч ТВ раздул всё это за одно утро, а толпа безголовая побежала в указанном направлении. И мало кто попытался проанализировать что же там произошло, все возомнили себя юристами, прокурорами, судьями и стали, перекрикивая друг друга, травить Воронкова. Вы ничем не лучше его, даже если он расист-шовинист. И даже хуже...
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Евгений - 79
Ответ Max Bochkov
Так он подтвердил, что хотел именно оскорбить Айламу публично на почве расовой неприязни или просто готов был уже извиниться даже за покушение на Кеннеди, ради возможности продолжить работать в волейболе?
Крутишься как уж на сковородке. Уже даже сам Воронков извинился. А ты все прыгаешь и пытаешься доказать что чёрное это белое. И ничего такого не было.
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Виктор Ш.
Ответ jonnysilverhand01
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Рус Киссенжер
Ответ Lacrosse-style goal
Если спросить Монталво, извинился ли перед ней Воронков, она наверное, в ответ спросит: "а кто такой этот Воронков, и почему должен извиняться?"🙃
имбицыл(медицинский термин), который не видит берегов в общении с девушками. сказал бы такое парню - выплюнул бы пару гнилых зубов.
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AERN
А то что травят Винисиуса, это другое?
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помню джанашия
По моему сама кубинка так не переживает, как местные коментаторы.
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Сергей Кондратьев
Спустя год...очень искренне, наверное
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andyon
Я один не вижу в новости, что это туловище извинилось ЛИЧНО ПЕРЕД Монталво, а не, например, по имэйлу и перед федерацией
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Printezis1990
Дак поймали в итоге обезьяну то ?
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Илья Савчук
Он в коме год пролежал что ли, вышел и пошел извинение просить?
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jonnysilverhand01
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Lacrosse-style goal
Если спросить Монталво, извинился ли перед ней Воронков, она наверное, в ответ спросит: "а кто такой этот Воронков, и почему должен извиняться?"🙃
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