Зарема против чемпионского коридора от «Спартака» для «Зенита»: «Надеюсь, никому не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», пока в команде есть игроки Федуна»

Зарема Салихова против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор .

«Футболисты « » уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России – Sports.ru.

Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», – заявила жена бывшего владельца «Спартака» .

« » примет «Спартак» в Петербурге в матче 26-го тура РПЛ. Победа в этом матче может принести команде Сергея Семака пятое подряд чемпионство – для этого нужно, чтобы «Ростов» потерял очки в домашнем матче с «Факелом».

После 25 туров «Зенит» опережает идущий третьим «Спартак» на 12 очков.

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