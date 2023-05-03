Зарема против чемпионского коридора от «Спартака» для «Зенита»: «Надеюсь, никому не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», пока в команде есть игроки Федуна»
Зарема Салихова против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор .
«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России – Sports.ru.
Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», – заявила жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в матче 26-го тура РПЛ. Победа в этом матче может принести команде Сергея Семака пятое подряд чемпионство – для этого нужно, чтобы «Ростов» потерял очки в домашнем матче с «Факелом».
После 25 туров РПЛ «Зенит» опережает идущий третьим «Спартак» на 12 очков.
Где играют ЦСКА, «Амкар», «Балтика» и другие клубы? Найдите арены российских команд
Да, вот это достижение! Сколько оно будет вспоминаться ещё?
"Пятитуровые чемпионы"
"Лидер отборочной группы кубка России"
"Победитель зимнего кубка Winline"
Как бы место в музее не закончилось :)
Это же равносильно тому, что признать Зенит чемпионом, а этого они допустить ну никак не могут.
Все её заявления можно снабжать (tm) "информация рекламного характера" и даже её блог на спортсе скорее всего тоже "коммерческий".
Но своей работой она (вместе с прочими причастными) просто устранила Спартак как конкурента СБГ и теперь истерит в прессе, обнажая свою зависть и слабость.
Лично я очень рад, что семья дрожайшего Леонида Арнольдыча более не имеет непосредственного отношения к Спартаку.
Не важно что два раза Марибор не обыграли ))
А в 1/16 ле получили трёшку дома за тайм от Бильбао
Надо помнить только что удобно!!!