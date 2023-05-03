Зарема против чемпионского коридора от «Спартака» для «Зенита»: «Надеюсь, никому не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», пока в команде есть игроки Федуна»

Теги Спартак Зенит Леонид Федун премьер-лига Россия Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова против того, чтобы «Спартак» устроил «Зениту» чемпионский коридор .

«Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России – Sports.ru.

Надеюсь, пока в команде остаются игроки, приобретенные Федуном, ни одному из них не придет в голову выстроиться перед «блекло-голубыми», – заявила жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

«Зенит» примет «Спартак» в Петербурге в матче 26-го тура РПЛ. Победа в этом матче может принести команде Сергея Семака пятое подряд чемпионство – для этого нужно, чтобы «Ростов» потерял очки в домашнем матче с «Факелом».

После 25 туров РПЛ «Зенит» опережает идущий третьим «Спартак» на 12 очков.

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114 комментариев

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Aleksey Yashin
"Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России)"

Да, вот это достижение! Сколько оно будет вспоминаться ещё?
+158
-14
+144
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angry horse
Не горит у неё, не горит😁
+128
-13
+115
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Tun
Вот зачем тут Зарема? она в футболе никто, ни эксперт, ни представитель клуба, ни даже жена владельца. Зачем создает Спартаку лишнее давление?
+85
-10
+75
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Юрий Кечко
Ответ Aleksey Yashin
"Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России)" Да, вот это достижение! Сколько оно будет вспоминаться ещё?
А после очередной пятерки или семерки скажут просто что это Газпром лига и админресурс забивал )))
+58
-7
+51
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Григорий Гашников
как спартаковский болельшик с 30летним стажем, надеюсь, что мы придем ко времени спортивной чести и достоинства, когда команды будут поздравлять друг друга за достижения, а не слушать истекающих желочью посторонних людей
+53
-4
+49
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Jacek Suomilinen
Ответ Aleksey Yashin
"Футболисты «Спартака» уже поздравили «Зенит» в ноябре 2022 года (тогда «Спартак» обошел «Зенит» в таблице группового этапа Фонбет Кубка России)" Да, вот это достижение! Сколько оно будет вспоминаться ещё?
Куьок Копа дель Соль!
+45
-7
+38
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Дмитрий9779
Ответ Гамарджоба Генацвале
Если есть блекло-голубые,то должны быть и красно-былые.
Грязно-розовые.
+37
-4
+33
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mr.racoon
уже даже не пытается хотя бы какими то псевдо аргументами скрывать свою желчь - превратилась в обычного хейтера со спортса :)
+27
0
+27
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Гамарджоба Генацвале
Если есть блекло-голубые,то должны быть и красно-былые.
+31
-5
+26
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Злодей Спб
Собственно, все титулы спартака за сезон 22/23
"Пятитуровые чемпионы"
"Лидер отборочной группы кубка России"
"Победитель зимнего кубка Winline"
Как бы место в музее не закончилось :)
+26
-1
+25
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schwein
там всю секту корежит от одной мысли о чемпионском коридоре.
Это же равносильно тому, что признать Зенит чемпионом, а этого они допустить ну никак не могут.
+22
-6
+16
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Korol29
ахахаха выиграли группу,но вылетели от акрона)))достижение действительно)
+16
-1
+15
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angry horse
до чего же стыдно за спартак, в том числе из-за таких персонажей😁
+18
-4
+14
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Злодей Спб
Ответ Tun
Вот зачем тут Зарема? она в футболе никто, ни эксперт, ни представитель клуба, ни даже жена владельца. Зачем создает Спартаку лишнее давление?
Зарема везде, потому что "уплочено в кассу".
Все её заявления можно снабжать (tm) "информация рекламного характера" и даже её блог на спортсе скорее всего тоже "коммерческий".
+15
-2
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IceBear27
Я конечно извиняюсь, но, кто из лиц, имеющих непосредственное отношение к работе в Зените в данный момент, просил о чемпионском коридоре? Просто год назад было такое ощущение, что кто-то очень сильно хочет кинуть каловые массы на вентилятор. История повторяется)
+15
-2
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Юрий Кечко
Ответ Злодей Спб
Собственно, все титулы спартака за сезон 22/23 "Пятитуровые чемпионы" "Лидер отборочной группы кубка России" "Победитель зимнего кубка Winline" Как бы место в музее не закончилось :)
Обладатель состава на какой то матч с одним легионером , просьба не забывать
+14
-2
+12
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Thunder.bull
Ответ Григорий Гашников
как спартаковский болельшик с 30летним стажем, надеюсь, что мы придем ко времени спортивной чести и достоинства, когда команды будут поздравлять друг друга за достижения, а не слушать истекающих желочью посторонних людей
Как болельщик зенита - желаю такой взгляд - всем нашим болельщикам.
+12
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Илья Сутурин
Сказала дама, которая везде темно-коричневая
+10
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angry horse
Ответ Юрий Кечко
А Севилью то помнишь как грохнули ? Не важно что два раза Марибор не обыграли )) А в 1/16 ле получили трёшку дома за тайм от Бильбао Надо помнить только что удобно!!!
Самое смешное, что про эти 5:1 с Севильей никто не вспоминает из нейтральных болельщиков, так как в этом же розыгрыше были легендарные 7:0 от Ливерпуля 😁
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MR Hahn
Зареме, коль скоро она так не любит Зенит, что аж кушать не может, надо было "уничтожать" их на футбольном поле в бытность свою одним из ключевых лиц клуба.
Но своей работой она (вместе с прочими причастными) просто устранила Спартак как конкурента СБГ и теперь истерит в прессе, обнажая свою зависть и слабость.

Лично я очень рад, что семья дрожайшего Леонида Арнольдыча более не имеет непосредственного отношения к Спартаку.
+10
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barin1980
Человек не пишет , мы не проиграем , не подарим им такой праздник , она только умоляет не делать коридор ))))
+8
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Юрий Кечко
Ответ angry horse
Еще можно похвастаться автоматическим выходом в 1/8 ЛЕ 2021/2022 😁
А Севилью то помнишь как грохнули ?
Не важно что два раза Марибор не обыграли ))
А в 1/16 ле получили трёшку дома за тайм от Бильбао
Надо помнить только что удобно!!!
+10
-2
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Юрий Кечко
И как тут не вспомнить ролик перед позапрошлым вроде матчем , где у Заремы не бомбит )))
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Геннадий Тимченко
Ответ Tun
Вот зачем тут Зарема? она в футболе никто, ни эксперт, ни представитель клуба, ни даже жена владельца. Зачем создает Спартаку лишнее давление?
мостовой в юбке
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Бродяга-симпатяга
Нужен нам этот ваш коридор как собаке пята нога. Получите свой пятерик и домой в Москву
+9
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