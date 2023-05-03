Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете 4х100 м скончалась в возрасте 32 лет.

Об этом сообщает спортивное агентство Icon Management, представлявшее интересы американской спортсменки.

«Мы с прискорбием сообщаем очень печальную новость о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру.

Тори была чемпионкой... лучом света, который сиял так ярко! Мы действительно убиты горем, и наши молитвы с ее семьей и друзьями», – сообщили в Icon Management.

Помимо олимпийского золота Рио-2016 в эстафете, на счету Боуи серебро на дистанции 100 м и бронза на 200 м. В 2017-м американка стала чемпионкой мира на 100-метровке и победила в составе спринтерской эстафеты.