Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет

Теги Бег происшествия сборная США жен Тори Боуи Легкая атлетика

Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете 4х100 м Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет.

Об этом сообщает спортивное агентство Icon Management, представлявшее интересы американской спортсменки.

«Мы с прискорбием сообщаем очень печальную новость о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру.

Тори была чемпионкой... лучом света, который сиял так ярко! Мы действительно убиты горем, и наши молитвы с ее семьей и друзьями», – сообщили в Icon Management.

Помимо олимпийского золота Рио-2016 в эстафете, на счету Боуи серебро на дистанции 100 м и бронза на 200 м. В 2017-м американка стала чемпионкой мира на 100-метровке и победила в составе спринтерской эстафеты.

20 комментариев

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korablev
Понятно, что сообщение от спортивного агентства, которое представляет интересы американской спортсменки. Но тем не менее фраза:

«Мы потеряли клиента, дорогого друга, …»

Почему-то «клиента» на первом месте? Это цинизм настоящий. Нет никакого трагизма в том, что вы потеряли клиента, трагизм в том, что молодая девушка умерла. Поэтому ставить интересы компании превыше всего даже в такой ситуации - это ещё какой перебор!
Могли написать «Мир потерял прекрасного человека …» Не красит компанию подобный цинизм.
+49
-15
+34
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Mapk Kpacc
Амерские апельсины убивают уже в 32. Джойнер дольше продержалась.
+14
-4
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МеталлСтрой
Ответ korablev
Понятно, что сообщение от спортивного агентства, которое представляет интересы американской спортсменки. Но тем не менее фраза: «Мы потеряли клиента, дорогого друга, …» Почему-то «клиента» на первом месте? Это цинизм настоящий. Нет никакого трагизма в том, что вы потеряли клиента, трагизм в том, что молодая девушка умерла. Поэтому ставить интересы компании превыше всего даже в такой ситуации - это ещё какой перебор! Могли написать «Мир потерял прекрасного человека …» Не красит компанию подобный цинизм.
А чего жалеть ? Девка сама определила для себя жизнь, думаю даже временами кайфовала от неё. С детства сидеть на убойной фарме - кто-то ожидал что она проживет до глубокой старости без болячек ??
+14
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Термитная Смесь
Флоренс Гриффит-Джойнер тоже американка и олимпийская чемпионка, умерла в 38 лет. Казалось бы причем тут допинг???
+9
-5
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Мурад Сахаткулиев
Пусть земля будет пухом...
+4
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vaslover
Светлая ей память.
+2
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Mika666
это другое
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ДнепрЧемпион1983
Стероиды зло
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Samurai TM
Iman baylygyny bersin 🤲
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Poweronin
горела ярко, сгорела быстро
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Seven2482
F
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justbored
Ответ Петр Васильев
А от чего скончалась? Допинг?
Там в ветке противников вакцинации набег, а вы всё с немодным допингом.
0
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