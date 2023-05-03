Олимпийская чемпионка по легкой атлетике Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет
Олимпийская чемпионка Рио-2016 в эстафете 4х100 м Тори Боуи скончалась в возрасте 32 лет.
Об этом сообщает спортивное агентство Icon Management, представлявшее интересы американской спортсменки.
«Мы с прискорбием сообщаем очень печальную новость о том, что Тори Боуи скончалась. Мы потеряли клиента, дорогого друга, дочь и сестру.
Тори была чемпионкой... лучом света, который сиял так ярко! Мы действительно убиты горем, и наши молитвы с ее семьей и друзьями», – сообщили в Icon Management.
Помимо олимпийского золота Рио-2016 в эстафете, на счету Боуи серебро на дистанции 100 м и бронза на 200 м. В 2017-м американка стала чемпионкой мира на 100-метровке и победила в составе спринтерской эстафеты.
«Мы потеряли клиента, дорогого друга, …»
Почему-то «клиента» на первом месте? Это цинизм настоящий. Нет никакого трагизма в том, что вы потеряли клиента, трагизм в том, что молодая девушка умерла. Поэтому ставить интересы компании превыше всего даже в такой ситуации - это ещё какой перебор!
Могли написать «Мир потерял прекрасного человека …» Не красит компанию подобный цинизм.