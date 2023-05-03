Правительство РФ по поручению Путина упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

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Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

Постановлением №682 от 29 апреля 2023 года были внесены изменения в постановление Правительства №1140 от 25 июня 2022 года.

«Правительство упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии. Постановление об этом подписано. Упростить получение карты болельщика для подростков, инвалидов и пенсионеров Правительству поручил Президент по итогам совещания с членами кабмина в феврале 2023 года.

Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно – если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас, чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребенка.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами российской футбольной Премьер-лиги групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе российской Премьер-лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди», – сказано в сообщении Правительства.

27 марта Владимир Путин поручил упростить получение Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.

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106 комментариев

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Сикарио
Для амурских тигров еще упростите.
+144
-1
+143
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Schiaff1no
Пора уже просто признать ошибочность этого решения, а не изображать активность
+129
-3
+126
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Влад Безруков
Ответ Schiaff1no
Пора уже просто признать ошибочность этого решения, а не изображать активность
В нашей стране не принято признавать идиотские решения, во всём топим себя до конца
+88
-2
+86
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onegin2007
Теперь то уж точно аншлагов не избежать.
+65
0
+65
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Вечно в бане
Спасибо Владимиру Владимировичу дорогому любимому. Услышал царь-батюшка мольбы народные, осадил бояр бестолковых. Ещё бы получение фан-айди для слепых, глухих и котов упростить, и тогда посещаемость попрет.
+56
-2
+54
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Илья Савчук
Ответ Алексей Сигаев
Власть не должна проявлять слабость перед электоратом. Потому что электорат краёв не видит. Сегодня ему лень 5 минут на госуслугах потратить, а завтра он потребует навального из тюрьмы выпустить. Электорат надо менеджерить и дрессировать для его же пользы. Чтобы он по своей дурости государство не сломал.
Сказал вечный любитель стоять на коленях и голосовать на пеньках.
+27
0
+27
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dmtrlebedeff
Ответ Сикарио
Для амурских тигров еще упростите.
А как же журавли?
+24
-1
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Vasyamarch91
Отменяйте!
+20
0
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Вечно в бане
Ответ Алексей Сигаев
Власть не должна проявлять слабость перед электоратом. Потому что электорат краёв не видит. Сегодня ему лень 5 минут на госуслугах потратить, а завтра он потребует навального из тюрьмы выпустить. Электорат надо менеджерить и дрессировать для его же пользы. Чтобы он по своей дурости государство не сломал.
Терминатор, ну толсто же.
Ладно ты тут минусы коллекционируешь, но вот это «электорат надо дрессировать для его же пользы», это точно перебор.
Хотя много кто забайтится.
+14
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dmtrlebedeff
Прочитали! Посмеялись! Расходимся!
+9
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Cardell
Это как в наперстки с мошенником играть
+9
0
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velosipedin
Ответ Вечно в бане
Спасибо Владимиру Владимировичу дорогому любимому. Услышал царь-батюшка мольбы народные, осадил бояр бестолковых. Ещё бы получение фан-айди для слепых, глухих и котов упростить, и тогда посещаемость попрет.
котов в первую очередь
+9
0
+9
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Вечно в бане
Ответ Max Silitsky
Сарказм на уровне👍
Самое смешное в его комменте, что это не сарказм.
+10
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chernov jr
да они не отменят) потому-что придется "прогнуться" под народ)
+7
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АРТУР АЛИЕВ
скоро на стадионах появятся таблички - "Места для пассажиров с детьми , беременных женщин, инвалидов и престарелых граждан"
+7
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Петроград
Ответ Max Silitsky
Сарказм на уровне👍
Самое удивительное, что это не сарказм. Это же Алёшка Терминатор - известный на sports персонаж. И он действительно такой.
+6
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MikhaL
Редкостный идиотизм не признавать свои ошибки, так как это просто не по-пацански.
+7
-1
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Сергей Галынский
А зачем данной категории людей вообще фан уйди?
+6
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Twinbro
Вот теперь- точно попрёт!
+6
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Granero-24
Ответ Сикарио
Для амурских тигров еще упростите.
И для Оленей
+6
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Aleksey Yashin
Путин, бояре всё равно ещё очень плохие!
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Иван Гульмеш
Спасибо царю что исправил вредное решение бояр! Какой же у нас понимающий хозяин🥵🥵
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Andrey Ogorodnikov
Ответ Granero-24
И для Оленей
Олени оформляют и так Фан АйДи)
+4
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Алексей Воскресенский
Да здравствует наше правительство! Храни Бог благодетеля нашего Путина В.В.!!
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Max Silitsky
Инвадиды,актуальная тема на сегодняшний день.
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