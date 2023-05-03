Правительство РФ по поручению Путина упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров

Правительство РФ упростило получение Fan ID для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

Постановлением №682 от 29 апреля 2023 года были внесены изменения в постановление Правительства №1140 от 25 июня 2022 года.

«Правительство упростило оформление карты болельщика для детей младше 14 лет, инвалидов всех групп, а также пенсионеров, независимо от вида пенсии. Постановление об этом подписано. Упростить получение карты болельщика для подростков, инвалидов и пенсионеров Правительству поручил Президент по итогам совещания с членами кабмина в феврале 2023 года.

Начиная с 26 мая 2023 года, идентификация детей до 14 лет будет проходить удаленно – если данные о них представлены в подтвержденной учетной записи родителя или законного представителя на портале госуслуг, то карта болельщика будет выдаваться автоматически. Сейчас, чтобы оформить карту болельщика для детей до 14 лет, родитель должен обязательно посетить МФЦ для идентификации ребенка.

Инвалиды, дети-инвалиды в возрасте от 14 до 18 лет смогут оформить карты болельщика в рамках подачи клубами российской футбольной Премьер-лиги групповых заявок. Сейчас по такому же принципу получение карт и проход на стадион обеспечивается для футболистов, тренеров и технического персонала клубов. Постановление также рекомендует регионам на каждом стадионе российской Премьер-лиги организовать отдельные окна, в которых пенсионеры и инвалиды могут получить карту без очереди», – сказано в сообщении Правительства.

27 марта поручил упростить получение Fan ID. Прежде всего – для инвалидов, пенсионеров и детей.

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