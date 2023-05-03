Стало известно, в какой стране Роман Костомаров будет проходить реабилитацию.

«Советский спорт» со ссылкой на два источника в окружении Костомарова сообщает, что экс-фигурист будет проходит лечение в России.

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют.

Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», – сообщили источники.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!