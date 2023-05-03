Роман Костомаров будет проходить реабилитацию в России («Советский спорт»)
Стало известно, в какой стране Роман Костомаров будет проходить реабилитацию.
«Советский спорт» со ссылкой на два источника в окружении Костомарова сообщает, что экс-фигурист будет проходит лечение в России.
«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют.
Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», – сообщили источники.
Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!
Kак и Косторной. Что за мода мотаться в Германии на лечение, если наше ничем не хуже.
Роману - терпения. Авербуху - молчать.
2) как ты туда полетишь ? прямых рейсов нет. и даже транзитом не факт что по российскому паспорту хотя бы на борт пустят.
Ясно-понятно. 🙂