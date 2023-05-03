Роман Костомаров будет проходить реабилитацию в России («Советский спорт»)

Теги Роман Костомаров Здоровье Фигурное катание

Стало известно, в какой стране Роман Костомаров будет проходить реабилитацию.

«Советский спорт» со ссылкой на два источника в окружении Костомарова сообщает, что экс-фигурист будет проходит лечение в России.

«Рому не повезут в Германию ни при каких обстоятельствах. Это все слухи, которые непонятно зачем распространяют.

Реабилитация будет целиком проходить в России. Процесс протезирования начнется только через несколько недель», – сообщили источники.

Роман Костомаров уже три месяца в реанимации. Есть улучшения!

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32 комментария

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катя 1510
Не важно где. Главное что бы это помогло.
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Вячеслав Речапов
Ответ scorp19
Наверное потому что ни Рому ни другого человека из России уже просто так не пустят в Германию.
Скорее конкретно его не пустили, он же участвовал во всех этих акциях в поддержку сво и путина.
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Lennuci
Все правильно. Даешь отечественные "расходники"!
Kак и Косторной. Что за мода мотаться в Германии на лечение, если наше ничем не хуже.
Роману - терпения. Авербуху - молчать.
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Сергей Жарковский
Дома и стены помогают! Роману здоровья и скорейшего восстановления! Помогай Господь!
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Валентина Ryaboshapka
Ответ Olga.t
Возможно, что Германия отказалась принимать Костомарова.
Возможно, люди хотят в этот сложный период их жизни быть дома, в привычной среде-и ментальной, и языковой. Вожможно, не стоит притягивать за уши всякие домыслы.
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NoWar
Ответ Kareglazaya
На самом деле, наша медицина не так уж и плоха. А знаменитости чаще лечатся за рубежом, потому что там легче скрыться от посторонних глаз и избежать сливов информации в СМИ.
Медицина может и неплоха, но поликлиники и больницы это немножко жуть. Основные проблемы - нехватка специалистов и средств. Работают в режиме экономии. А главное врачам сокращают нормируемое время приема больных, что сказывается на качестве обслуживания. Из-за условий труда и зарплат процветает текучка, держутся в основном пенсы, причем глубокие. И это в Питере, поликлиника на Кавалергардской.
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milan_lia
Ответ Вячеслав Речапов
Странно, обычно же в Германии или Израиле лечат наших звёзд, неужели наша медицина таки обогнала клятый запад...
его тоже будут лечить в Германии, просто из-за обстановки всем приказано молчать и поддерживать политику партии
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Ярик01
Ответ Olga.t
Возможно, что Германия отказалась принимать Костомарова.
Немцам пофиг, не в санкционном списке - и визу на лечение дадут и примут санитарный транспорт
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Lennuci
Ответ milan_lia
ну как-то я сомневаюсь, что наши не хуже. Такое себе лечение, что пришлось после пневмонии проводить амптуции.
Германия вообще от него отказалась в самом начале. И неизвестно, выжил бы он там или нет. А у многих в его ситуации и до ампутации не дошло, к сожалению.
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kovfun-barrios
Ответ Kareglazaya
На самом деле, наша медицина не так уж и плоха. А знаменитости чаще лечатся за рубежом, потому что там легче скрыться от посторонних глаз и избежать сливов информации в СМИ.
Лучшая в мире. Именно поэтому смертей от ковида в том же США было 1,16 млн (на 100 млн заболевших), в Германии на 38,4 млн 173 тыс, а вот в России какие то жалкие 398 400 на 22, 9 млн инфицированных))
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NoWar
Ответ Валентина Ryaboshapka
Возможно, люди хотят в этот сложный период их жизни быть дома, в привычной среде-и ментальной, и языковой. Вожможно, не стоит притягивать за уши всякие домыслы.
В такой сложный период важнее качество лечения и реабилитации. У нас на работе главный экономист несколько лет назад лечил шею у многих российских костоправов. Не помогло. Пришлось ехать в непривычную ментально-языковую среду. Вылечил таки.
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Artemon1302
Ответ scorp19
1) кто тебе щас визу даст. основание ? задвинут нафиг. 2) как ты туда полетишь ? прямых рейсов нет. и даже транзитом не факт что по российскому паспорту хотя бы на борт пустят.
Все знакомые спокойно летают в Европу.
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scorp19
Ответ summerglau
Просто так не пустят. А вот с визой, которую нормальный человек может получить, пожалуйста.
1) кто тебе щас визу даст. основание ? задвинут нафиг.
2) как ты туда полетишь ? прямых рейсов нет. и даже транзитом не факт что по российскому паспорту хотя бы на борт пустят.
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Ivan_Tikhonov
Ответ катя 1510
Не важно где. Главное что бы это помогло.
главное с кем
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milan_lia
Ответ Lennuci
Германия вообще от него отказалась в самом начале. И неизвестно, выжил бы он там или нет. А у многих в его ситуации и до ампутации не дошло, к сожалению.
ну хотите верьте, хотите нет. Но я от многих именно врачей слышала, что резать у нас в стране более-менее умеют. А вот реабилитация практически умерла,нет ее.
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Ход_Конём
Ответ Lennuci
Германия вообще от него отказалась в самом начале. И неизвестно, выжил бы он там или нет. А у многих в его ситуации и до ампутации не дошло, к сожалению.
Откуда такая информация? Наоборот, немецкие врачи прилетали в Москву и давали нашим врачам консультации.
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Lennuci
Ответ milan_lia
ну как-то я сомневаюсь, что наши не хуже. Такое себе лечение, что пришлось после пневмонии проводить амптуции.
Аппаратом Илизарова до сих пор вся Европа пользуется. А у нас все убеждены, что лишь бы импортное, т к типа лучше.
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Тайга86
Ну понятно, что Роман к небожителям не относится, хоть и известный человек в спорте...Поэтому будет лучше чем у простых смертных, но хуже чем у тех, кто даже с прыщиками в Германию катался на лечение. А может просто время не то... Остается надеяться, что у семьи найдутся возможности и достаточные средства на новейшее оборудование, протезирование, медикаменты и с врачами повезет, а так же с теми, кто со всем этим поможет здесь. Желаю ему встать на ноги, по максимуму восстановиться и попытаться смотреть на мир с оптимизмом...на сколько только это возможно. Пусть всё будет хорошо.
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varick
Т.е. ципсошные боты снова напи... врали с три короба.
Ясно-понятно. 🙂
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