Эрлинг Холанд установил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ.

Форвард « » поразил ворота « » (2:0, второй тайм) на 70-й минуте перенесенного матча 28-го тура.

Всего у 22-летнего норвежца 35 голов в чемпионате. Он превзошел достижение (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.

Последним игроком, забившим больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис – в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.

Со статистикой выступлений в его первом сезоне в можно ознакомиться здесь.

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