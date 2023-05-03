Холанд забил 35-й гол в сезоне АПЛ и установил рекорд лиги. В высшем дивизионе Англии столько не забивали с 1967-го
Эрлинг Холанд установил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ.
Форвард «Манчестер Сити» поразил ворота «Вест Хэма» (2:0, второй тайм) на 70-й минуте перенесенного матча 28-го тура.
Всего у 22-летнего норвежца 35 голов в чемпионате. Он превзошел достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.
Последним игроком, забившим больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис – в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.
Со статистикой выступлений Холанда в его первом сезоне в АПЛ можно ознакомиться здесь.
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На сегодняшний день лучший футболист мира.
А что про него говорили после Суперкубка то ))))
Но это не отменяет тот факт, что парень просто монстр. Просто с наскока покорил лигу и переписал рекорды. Страшно представить какое у него будущее, если он сохранит этот голод и отношение.
Даже трансфер Грилиша, который на мой взгляд выглядел как абсолютно такой популисткий ход, типо Англичанина взяли. При этом я высокого мнения о Грилише, но в Сити казалось есть игроки сильнее его на позиции и первый сезон прямо инородно смотрелся. Но в этом году, же хорош. И ведь пришлось за это место в старте прямо побороться.
Рубен Диаш - топ
Родри - топище
Альварес - топ, особенно для команды Гвардиолы.
Из последних, единственный кто подкачал - это Филлипс. Но не удивлюсь, если в следующем году это исправится. Аке и особенно Стоунз тоже долго запрягали. Но Стоунз сейчас один из лучших Английских игроков в принципе.