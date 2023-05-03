Холанд забил 35-й гол в сезоне АПЛ и установил рекорд лиги. В высшем дивизионе Англии столько не забивали с 1967-го

Теги Вест Хэм Энди Коул Манчестер Сити премьер-лига Англия Алан Ширер рекорды Эрлинг Холанд Футбол

Эрлинг Холанд установил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ.

Форвард «Манчестер Сити» поразил ворота «Вест Хэма» (2:0, второй тайм) на 70-й минуте перенесенного матча 28-го тура.

Всего у 22-летнего норвежца 35 голов в чемпионате. Он превзошел достижение Энди Коула (в сезоне-1993/94) и Алана Ширера (1994/95), которые забили 34 раза в лиге с 22 командами при 42 матчах.

Последним игроком, забившим больше голов за сезон в высшем дивизионе Англии, был Рон Дэвис – в сезоне-1966/67 он забил 37 раз.

Со статистикой выступлений Холанда в его первом сезоне в АПЛ можно ознакомиться здесь.

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200 комментариев

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Ученик Пепа
Перфоманс, достойный ЗМ от Холланда в этом сезоне.
+148
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+129
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Алексѣй Пестовъ
Лучший трансфер Сити за последнее время
+114
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+110
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Я всех их сделал
Этот норвежский лось просто создан для рекордов, надеюсь Сити выиграет ЛЧ и Холанд получит ЗМ, обожаю этого парня, эпоха Месси и Роналду закончилась, они своё отыграли, замена им тоже есть, если Эрлинга прокатят в угоду любителю саудовской зелени это будет высшая несправедливость
+143
-34
+109
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Артём Голобородько
Ответ Алексѣй Пестовъ
Лучший трансфер Сити за последнее время
На мой взгляд, вообще 80% трансферов Сити - топ
+88
-3
+85
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Los Galácticos
Холанд должен забирать Золотую бутсу и Золотой мяч за этот сезон, феноменальный сезон проводит.
+88
-18
+70
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Роман
В 22 года установить рекорд в сильнейшей лиге.
На сегодняшний день лучший футболист мира.
+49
-11
+38
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Эркинбек Апаканов
Ответ Los Galácticos
Холанд должен забирать Золотую бутсу и Золотой мяч за этот сезон, феноменальный сезон проводит.
Для этого нужно забить 5 пенальти на ЧМ)
+70
-38
+32
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Tom_tailor
Не Олег Веретенников в лучшие годы, но тоже неплохо
+31
0
+31
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Febos_
и кому в голову пришло сравнить Холанда с Дарвином нуньезом в начале сезона??😂😂 а некоторые сверхразумы ещё и ставили выше Дарвина в своих прогнозах))
+30
-2
+28
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Dystra Monotoni
Ответ MrWillSee
Ты серьезно думаешь, что это золотой мяч? Что это перекрывает главный титул мира?
ну если сити требл сделает, то давайте Хулиану Альвересу зм дадим он тогда вообще ВСЁ выиграет.
+31
-7
+24
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Кирилл
В своем первом сезоне в АПЛ взял и разорвал ее на кусочки )

А что про него говорили после Суперкубка то ))))
+23
-3
+20
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Кирилл
Ответ Сергей Посохов
Бревно полено, немощь. Так он таким и остался. В любого середняка или клуб из низа таблицы 20 дай бог будет с натяжкой. Хотя он и здесь только на утсайдерах набил стату
А как же слова после объявления о переходе в МС «да в АПЛ ему не дадут забивать как в Бундеслиге - там защитники в миллион раз лучше даже у аутсайдеров. В Англии его сожрут с потрохами или сломают» ?)))
+17
-1
+16
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Ответ Los Galácticos
Холанд должен забирать Золотую бутсу и Золотой мяч за этот сезон, феноменальный сезон проводит.
В 90-е этого бы хватило.
+17
-2
+15
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Саша Казанов
Первый год и рекорд АПЛ. Это настоящий форвард
+14
0
+14
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Samsonov_24_4_11_15
Ответ Эркинбек Апаканов
Для этого нужно забить 5 пенальти на ЧМ)
Ну и выиграть его, но эт совсем мелочь, у каждого второго есть)
+20
-8
+12
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зак
Мбаппе наверное волосы на голове рвет, надо было переходить в Реал, если Холланд получит еще и ЗМ это будет коллапс, не удивлюсь что Мбаппе поплывёт..
+11
-1
+10
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tony
Ответ MrWillSee
Ты серьезно думаешь, что это золотой мяч? Что это перекрывает главный титул мира?
Да, перекрывает. Или Месси выиграл ЧМ забив 100 голов? Да там почти все с пенальти. В таком случае можно и вратарю Аргентины ЗМ отдать. Но главный футбол - клубный футбол, поэтому ЗМ уйдёт Эрлингу за АПЛ, новые рекорды и возможно ещё за ЛЧ, где он тоже лучший бомбардир.
+16
-8
+8
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Илья Лисицкий
Ответ Алексѣй Пестовъ
Лучший трансфер Сити за последнее время
сити имеет состав на голову выше всех
+12
-4
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moldfan
Все еще считаю, что лучший игрок Сити и АПЛ в этом году - КДБ.

Но это не отменяет тот факт, что парень просто монстр. Просто с наскока покорил лигу и переписал рекорды. Страшно представить какое у него будущее, если он сохранит этот голод и отношение.
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moldfan
Ответ Алексѣй Пестовъ
Лучший трансфер Сити за последнее время
Честно говоря последнее время Сити просто шикарно ведут трансферы. Кто только не смеялся на Аканджи в Боруссии. Неожиданный переход в Сити... Человек изумительно играет, без привозов. Заслуженно посадил на скамейку Лапорта.

Даже трансфер Грилиша, который на мой взгляд выглядел как абсолютно такой популисткий ход, типо Англичанина взяли. При этом я высокого мнения о Грилише, но в Сити казалось есть игроки сильнее его на позиции и первый сезон прямо инородно смотрелся. Но в этом году, же хорош. И ведь пришлось за это место в старте прямо побороться.

Рубен Диаш - топ
Родри - топище
Альварес - топ, особенно для команды Гвардиолы.

Из последних, единственный кто подкачал - это Филлипс. Но не удивлюсь, если в следующем году это исправится. Аке и особенно Стоунз тоже долго запрягали. Но Стоунз сейчас один из лучших Английских игроков в принципе.
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shiko101
Ответ MrWillSee
Ты серьезно думаешь, что это золотой мяч? Что это перекрывает главный титул мира?
Футбол это командная игра , титул чемпиона мира получила вся команда, а не Месси . Как - будто Месси вытащил все игры в "одну харю ", как это сделал Марадона когда - то. Мяч золотой дают за весть сезон , а не за пару матчей.
+13
-6
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kk.abb
Ответ Godare88
какого мяча он достоин? пока даже комьюнити шилд и карабао кап не смог выиграть
Рекорд АПЛ по голам установил. Карабао по-твоему значимее? Цирк
+9
-2
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Syndycate
Ответ Эркинбек Апаканов
Для этого нужно забить 5 пенальти на ЧМ)
И хет-трик Кюрасао
+8
-2
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Микаил Омаров
Ответ Сергей Посохов
Бревно полено, немощь. Так он таким и остался. В любого середняка или клуб из низа таблицы 20 дай бог будет с натяжкой. Хотя он и здесь только на утсайдерах набил стату
А если один на поле начнёт выходить, вообще забивать перестанет, бездарь!
+6
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headmaster
И я застал этот рекорд и видел в лайве. Класс!!!
+6
-2
+4
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