Дзюба в «Локо», вылет «ПСЖ» из Кубка Франции, «Реал» в финале КЧМ, камбэк «МЮ», брат Месси бушует, Йоханнес Бо догнал Фуркада, Тедеско принял Бельгию и другие новости

1. «Локомотив» объявил о трансфере Артема Дзюбы, контракт заключен до конца сезона. Также железнодорожники подписали Игоря Смольникова.

2. «ПСЖ» вылетел из Кубка Франции в 1/8 финала, проиграв «Марселю» (1:2). Победный мяч забил Руслан Малиновский. Парижане второй год вылетают на этой стадии, а до этого было 7 финалов подряд. Лео Месси проиграл оба матча за «ПСЖ» в Кубке Франции. Интересно, что он выходил на них под 10-м номером.

3. «МЮ» ушел от поражения с «Лидсом» (2:2) в перенесенном матче АПЛ, отыгравшись с 0:2. Положение спасли Маркус Рэшфорд и Джейдон Санчо.

4. «Реал» вышел в финал клубного чемпиона мира, разгромив «Аль-Ахли» (4:1). Лука Модрич не забил с пенальти, зато отличились Винисиус, Феде Вальверде, Родриго и 21-летний Серхио Аррибас.

5. Сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на чемпионате мира по биатлону в Оберхофе, Италия – 2-я, Франция – 3-я. Йоханнес Бо сравнялся с Мартеном Фуркадом по золотым медалям чемпионатов мира – по 13, больше только у Бьорндалена.

6. Великобритания выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024, а сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира, где россияне выступят под своим флагом.

7. Россия не получила 4,333 балла в таблицу коэффициентов, несмотря на решение УЕФА, и опустилась с 18-го на 23-е место.

8. Доменико Тедеско возглавил сборную Бельгии. Контракт – до окончания Евро-2024.

9. «Краснодар» проиграл суд Эрику Бутхейму из-за расторжения контракта. ФИФА обязала клуб выплатить норвежскому форварду 500 тысяч евро.

10. Федерация фигурного катания Грузии заявила, что чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание».

11. Клубы АПЛ хотят, чтобы «Ман Сити» исключили из лиги, если финансовые нарушения докажут. В лишении трофеев не видят смысла. В АПЛ ожидают, что разбирательства по делу продлятся не менее 2 лет, а британский спортивный юрист называет срок в 4 года.

12. Брат Месси Матиас резко высказался в адрес «Барселоны» и ее болельщиков. Испанских фанатов он назвал «предателями», в случае возвращения в «Барсу» пригрозил «вышвырнуть» Жоана Лапорту, а также заявил, что «никто не знал «Барселону» до Лео».

13. НХЛ. Василий Подколзин забил 1-й гол в сезоне, но это не помогло «Ванкуверу» в матче с «Рейнджерс» (3:4). В другой игре дня «Даллас» победил «Миннесоту» (4:1).

14. НБА. «Бостон» обыграл «Филадельфию», «Клипперс» принимают «Даллас». Другие результаты – здесь.

15. Александр Кержаков возглавил кипрский клуб «Кармиотисса», он идет 10-м в чемпионате Кипра.

16. «Боруссия» Дортмунд вышла в 1/4 финала Кубка Германии, обыграв «Бохум» (2:1). Марко Ройс забил победный гол.

17. Тибо Куртуа, Эмилиано Мартинес и Яссин Буну – в тройке номинантов на приз ФИФА лучшему вратарю.

18. Уэйн Гретцки занял 1-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic.

19. Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что чемпион среднего дивизиона Владимир Минеев отправился в зону боевых действий на Украину.

Цитаты дня.

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«Вася, куда лезешь, дурачок, потявкай еще, #####. Че, дурочка ######». Воронков – игроку «Салавата» Пустозерову

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