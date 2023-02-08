Федерация фигурного катания Грузии заявила, что Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Теги женское катание Анастасия Губанова сборная Грузии ледовые шоу Фигурное катание

Федерация фигурного катания Грузии заявила, что чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Мероприятие пройдет 14 февраля в Москве на «ЦСКА Арене». Организаторы ранее анонсировали, что Губанова примет участие в шоу.

«Анастасия Губанова, как и другие члены сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в любых мероприятиях только по договоренности с руководством фигурного катания Грузии.

Федерация фигурного катания Грузии не принимала решения об участии Анастасии Губановой в указанном мероприятии», – сообщили в организации.

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37 комментариев

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Katerina Sunny
Ответ nina1212
Морис все лето был у Навки в шоу, а в декабре в Казахстане вместе с Медведевой. И ничего, никто вроде не запрещал
Летом он и не уезжал в Америку, а Казахстан может не так освещался, как это шоу. А вообще у Федерации Грузии уже давно никакой логики не наблюдается.
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k4rmazin2007
Типичные робкие грузины. Лермонтов подтвердит
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Iuliia Timofeyeva
Ответ Валерий Петров
Там ледовых арен нет...
А это уже не наша забота
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JL JL
Ответ Екатерина Воронина
Вы думаете в следующем сезоне будут наши? Пока к огромному сожалению возвращения ничего не предвещает тем более в Европу! А без наших девочек медаль ЧЕ у нее точно будет правда теперь непонятно останется ли она у Рукавицына или уедет в Италию но претенденткой на медаль при отсутствии русских точно будет!
Не думаю. Думаю, кроме Луны, если она останется в большом спорте, уже найдется пара-тройка новых соперниц.
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AlexFed
Всё верно, только надо было по носу организаторам настучать, раз приглашают спортсменов из чужих федераций, как будто у нас своих желающих нет. Губанова пусть по зарубежным шоу катается, если позовут, но что то подсказывает, что никому до неё нет дела))
+2
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Ирина Иванова
Дружба дружбой, а табачок врозь. Да и не дружба это вовсе, а товарно-денежные отношения в условиях политической конфронтации. И в этой плоскости Федерация фигурного катания Грузии абсолютно права.
+3
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buturlinomo
мелко как то от федерации Грузии
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Акселек давай
Ответ Wiley Fox
Всё верно Там же буквами Z все украсят Зачем мараться
У нас вся Россия буквами Z украшена, и ничего, живет, тренируется, русской себя чувствует.
+2
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nina1212
Ответ Katerina Sunny
А Губанова вообще была в курсе, что её приглашали? Значит и Мориса не будет в шоу Тутберидзе до тех пор, пока не закончит.
Морис все лето был у Навки в шоу, а в декабре в Казахстане вместе с Медведевой. И ничего, никто вроде не запрещал
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Инна Хасиева
Ответ Акселек давай
Ну и зря, не дали деве заработать. Все равно она в России у "плохих русских" тренируется.
Обратная сторона медали выглядит так!!!!
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Лакс
больше огорчает что не приедет Хави, который был в прошлые разы.
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Екатерина Воронина
Ответ JL JL
Возможно. Он уже ни на что не претендует, а, она, кто знает, может зацепит медаль на следующем ЧЕ. Хотя, лично я сомневаюсь в этом.
Вы думаете в следующем сезоне будут наши? Пока к огромному сожалению возвращения ничего не предвещает тем более в Европу! А без наших девочек медаль ЧЕ у нее точно будет правда теперь непонятно останется ли она у Рукавицына или уедет в Италию но претенденткой на медаль при отсутствии русских точно будет!
+1
-1
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fewral
Ну и правильно
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Евгения Гринева
Ответ Katerina Sunny
А Губанова вообще была в курсе, что её приглашали? Значит и Мориса не будет в шоу Тутберидзе до тех пор, пока не закончит.
Морис согласует, думаю
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Лакс
Ответ Ёжик_в_тумане
Интересно, а Квинташвили разрешать участвовать в шоу ТШТ? Это же не ЦСКА.
Квинташвили не будет потому что такого фигуриста нет в Грузии((
+2
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Валерий Петров
Ответ Iuliia Timofeyeva
Она вообще там ни к селу, ни к городу была бы. Пусть у себя в Грузии высиупает
Там ледовых арен нет...
+2
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Валерий Петров
Ответ Галина Александрова
Это начало конца Настиной спортивной карьеры с нашими тренерами.
Не факт. Может рассосётся ещё ))
+1
-1
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Ирина С
И тут политика! А фигуристка могла бы денежку заработать!
+3
-2
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Галина Александрова
Это начало конца Настиной спортивной карьеры с нашими тренерами.
+1
-1
0
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Акселек давай
Ответ Anna Stefan
Пусть Арик её в Арт он Айс пригласит. ЧЕ всё-таки, пусть и зарабатывает в Европе.
Тоже верно.
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Anna Stefan
Ответ Акселек давай
Ну и зря, не дали деве заработать. Все равно она в России у "плохих русских" тренируется.
Пусть Арик её в Арт он Айс пригласит. ЧЕ всё-таки, пусть и зарабатывает в Европе.
+6
-3
+3
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Katerina Sunny
А Губанова вообще была в курсе, что её приглашали? Значит и Мориса не будет в шоу Тутберидзе до тех пор, пока не закончит.
+1
0
+1
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Iuliia Timofeyeva
Она вообще там ни к селу, ни к городу была бы. Пусть у себя в Грузии высиупает
+9
-4
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deli_skate
Не очень-то и хотелось))
+3
-3
0
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Маргарита В Сафронова
Жалко Настю. Испортили девочке праздник.
+6
-6
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