Федерация фигурного катания Грузии заявила, что Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание»

Федерация фигурного катания Грузии заявила, что чемпионка Европы Анастасия Губанова не выступит в шоу «Влюбленные в фигурное катание».

Мероприятие пройдет 14 февраля в Москве на «ЦСКА Арене». Организаторы ранее анонсировали, что Губанова примет участие в шоу.

«Анастасия Губанова, как и другие члены сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в любых мероприятиях только по договоренности с руководством фигурного катания Грузии.

Федерация фигурного катания Грузии не принимала решения об участии Анастасии Губановой в указанном мероприятии», – сообщили в организации.