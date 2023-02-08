Экс-форвард «Нью-Йорк Космос» Стариков голосовал за Трампа: «Не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2»
Бывший форвард «Нью-Йорк Космос» Евгений Стариков рассказал, за кого голосовал на выборах президента США.
– У тебя американский паспорт. За кого голосовал на последних выборах?
– В 2020-м и 2016-м – за Дональда Трампа. Флорида – республиканский штат, мне ближе их политика, чем демократов. Я семейный человек и не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка в школе учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2.
– В США доверяют итогам выборов?
– Когда Байден выиграл, было расследование, что система автоматически зачла результаты некоторых людей в его пользу. По мне, результаты выборов заранее известны.
– В конце декабря Конгресс США утвердил равную оплату для спортсменов мужского и женского пола. Как ты относишься к этому?
– Я это не понимаю. Странно делать это только для того, чтобы уравнять мужчину и женщину. Сколько людей смотрят мужской футбол и сколько женский? – сказал Стариков.
Семья Евгения переехала во Флориду, когда ему был 1 год. Сейчас он живет в Майами.
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Хотя Гусейн по генам еще более закрепощен, чем я , русский ванька, потомок крепостных. Так что ты не опймешь.
Во истину величайшая битва
слова настоящего человека
Предложил как то на Спортсе ЛГБТ-шникам проводить гей-парады на заброшенных аэродромах.
Типа - кто не хочет на них смотреть, тот не увидит, а кто захочет приедет и посмотрит.
Как напали на меня, как заминусовали, яростно сквернословили и посылали, нажаловались админам всей толпой и забанили .
Хотят напоказ своё отклонение выставлять, а зачем это, если большинству противно, так и не объяснили ?
А либералы могут не слушать и не оскорблять, таких как этот футболист, за его мнение? или либерализм работает только в одну сторону?
Заплюсованные комментарии спорт. ру -"арррря, у нас тут никакова инакомыслия!“😁