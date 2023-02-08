Экс-форвард «Нью-Йорк Космос» Стариков голосовал за Трампа: «Не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2»

Бывший форвард «Нью-Йорк Космос» рассказал, за кого голосовал на выборах президента США.

– У тебя американский паспорт. За кого голосовал на последних выборах?

– В 2020-м и 2016-м – за . Флорида – республиканский штат, мне ближе их политика, чем демократов. Я семейный человек и не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка в школе учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2.

– В США доверяют итогам выборов?

– Когда Байден выиграл, было расследование, что система автоматически зачла результаты некоторых людей в его пользу. По мне, результаты выборов заранее известны.

– В конце декабря Конгресс США утвердил равную оплату для спортсменов мужского и женского пола. Как ты относишься к этому?

– Я это не понимаю. Странно делать это только для того, чтобы уравнять мужчину и женщину. Сколько людей смотрят мужской футбол и сколько женский? – сказал Стариков.

Семья Евгения переехала во Флориду, когда ему был 1 год. Сейчас он живет в Майами.

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