Экс-форвард «Нью-Йорк Космос» Стариков голосовал за Трампа: «Не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2»

Теги МЛС женский футбол Евгений Стариков НАСЛ ЛГБТ Политика Дональд Трамп Джо Байден Футбол

Бывший форвард «Нью-Йорк Космос» Евгений Стариков рассказал, за кого голосовал на выборах президента США.

– У тебя американский паспорт. За кого голосовал на последних выборах?

– В 2020-м и 2016-м – за Дональда Трампа. Флорида – республиканский штат, мне ближе их политика, чем демократов. Я семейный человек и не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка в школе учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2.

– В США доверяют итогам выборов?

– Когда Байден выиграл, было расследование, что система автоматически зачла результаты некоторых людей в его пользу. По мне, результаты выборов заранее известны.

– В конце декабря Конгресс США утвердил равную оплату для спортсменов мужского и женского пола. Как ты относишься к этому?

– Я это не понимаю. Странно делать это только для того, чтобы уравнять мужчину и женщину. Сколько людей смотрят мужской футбол и сколько женский? – сказал Стариков.

Семья Евгения переехала во Флориду, когда ему был 1 год. Сейчас он живет в Майами.

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63 комментария

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Overkiller
Для тех кто круглосуточно глотает пропаганду-ТВ го, каналов. Родитель1 и родитель2 издавна используется в учебных заведениях для несовершеннолетних для понимания к кому и в какой очерёдности обращаться в случае чрезвычайной ситуации с ребёнком. Но у ваты все кругом п... Кхм, геи.
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Marcus-light
Ответ Pigmalion
Ну государство часто же влезает в семью, что от имени либералов, что от имени консерваторов
Что вы имеете в виду? Я бы не сказал, что государство лезет в дела семьи, если речь не идёт о преступлениях. А вот что классифицировать как преступление - это уже дело государства. Но в нормальных семьях рамки поведения внутрисемейные куда уже законных, поэтому и проблем не бывает по обе стороны полюсов.
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ BeastI666I
твой вопрос "могут ли" , тогда мой ответ - могут. Обязаны ли? Нет, не обязаны. То есть при либерализме ты можешь свободно высказывать свое мнение. Именно мнение. Не призывы как Трамп, а мнение.
Ну вот Стариков его высказал, ты его оскорбляешь за это. Время либералов проходит, очевидно что они уже по горло людям, что в Сша, что в Европе. Просто людей запугали преследованием за несоблюдение либеральной повестки.
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BeastI666I
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Вот зачем ты как либерал, его оскорбляешь за его позицию? Ты же можешь не читать и пройти мимо. Сам ниже говорил, что в этом заключается лиьерализм
и где я его оскорбил?!
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BeastI666I
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Вот зачем ты как либерал, его оскорбляешь за его позицию? Ты же можешь не читать и пройти мимо. Сам ниже говорил, что в этом заключается лиьерализм
нет. либерализм в другом! в том, что мы можем высказываться. Ты внимательно читал мои сообщения? Я написал тебе что либерал не обязан промолчать, но может промолчать если сочтет нужным.
Хотя Гусейн по генам еще более закрепощен, чем я , русский ванька, потомок крепостных. Так что ты не опймешь.
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ARIGAMI ARIGAMI
Скрепы VS Толерантность

Во истину величайшая битва
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ BeastI666I
конченный маркобес (с) :-))))))))))) я когда такое читаю, то никак не могу понять что с этими людьми. Самое лестное в их случае это подкуп! Потому что на серьезных щщах нести такую нетолерантную чушь это надо постараться... А если геи скажут , что не хотят видет ьпод окнами бессмертный полк и что драться начнем, убивать друг друга?! И те и другие имеют право на свои парады! это и есть демократия!
Вот зачем ты как либерал, его оскорбляешь за его позицию? Ты же можешь не читать и пройти мимо. Сам ниже говорил, что в этом заключается лиьерализм
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BeastI666I
Ответ Гусейн Магомедрасулов
Можно не смотреть? А либералы могут не слушать и не оскорблять, таких как этот футболист, за его мнение? или либерализм работает только в одну сторону?
твой вопрос "могут ли" , тогда мой ответ - могут. Обязаны ли? Нет, не обязаны. То есть при либерализме ты можешь свободно высказывать свое мнение. Именно мнение. Не призывы как Трамп, а мнение.
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Pigmalion
Ответ Marcus-light
Я всегда думал, что традиционные ценности - это про "не кради", "не убивай", " не желай дома ближнего твоего", и пр. А не про то, как папу и маму называть. Этим в семьях надо заниматься, а не на выборах.
Ну государство часто же влезает в семью, что от имени либералов, что от имени консерваторов
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UseR
Это чудило, которое в Зените пыталось заиграть ?
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Алексей Матыгин
Я семейный человек и не хочу, чтобы за окном проходили гей-парады, чтобы ребенка в школе учили, что есть не мама и папа, а родитель-1 и родитель-2.

слова настоящего человека
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Хаэим Джедай
Ответ Футбол_это_жизнь
У Трампа в администрации геев было больше чем у любого демократа
напрягают не геи, напрягает то, что они хотят повсеместно демонстрировать свое уродство

Предложил как то на Спортсе ЛГБТ-шникам проводить гей-парады на заброшенных аэродромах.
Типа - кто не хочет на них смотреть, тот не увидит, а кто захочет приедет и посмотрит.
Как напали на меня, как заминусовали, яростно сквернословили и посылали, нажаловались админам всей толпой и забанили .

Хотят напоказ своё отклонение выставлять, а зачем это, если большинству противно, так и не объяснили ?
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Гусейн Магомедрасулов
Ответ BeastI666I
можно не смотреть. никто не заставляет. это и есть либерализм.
Можно не смотреть?
А либералы могут не слушать и не оскорблять, таких как этот футболист, за его мнение? или либерализм работает только в одну сторону?
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Burel
Ответ SayCoffet
В Россию ему лучше не возвращаться. "Традиционная семья" это бабушка и мама. Так что, его страх реализовался в самой скрепной стране)
а что, от тебя отец сбежал ?
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Добрый Ретроград
Нам нужен свой Трамп.
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Marcus-light
Ответ sancho81
Желать жить в нормальной стране с традиционными ценностями - это клиника. Особенности современного мира...
Я всегда думал, что традиционные ценности - это про "не кради", "не убивай", " не желай дома ближнего твоего", и пр. А не про то, как папу и маму называть. Этим в семьях надо заниматься, а не на выборах.
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summerglau
Ответ Барсик Юрана
У того кто придумал такую терминологию у самого то нормальной семьи нет))
Там не родитель 1 и родитель 2, а "эта женщина 1" и "эта женщина 2"
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Добрый Ретроград
Вполне адекватная позиция.
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Ivan Balashov
Ответ Генадий Филимонов
Желаю твоему сыну стать геем, или трансформером! Порадуешься за сломанные скрепы, когда твой сынок будет рожать тебе внуков, ОЙ
А почему бы не порадоваться за сына, если он просто будет счастлив со своим любимым человеком?
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Marcus-light
Что всё завелись то? Он же не за Путина голосовал. А так радостно, что это все его заботы
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BeastI666I
Ответ Burel
какие меньшинства ? лгбт это уже большинства там
тебе виднее... тыж профессионал по этой теме
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Антон Иванов
Дудь и его команда до сих пор тут рулит чтоле?
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BeastI666I
Ответ Schiaff1no
У них уже голова лопнула от того, что человек имеющий американское гражданство и работу может свободно высказываться против лгбт и обратного сексизма
нет. лично я сразу увидел, что у него фамилия мракобеса ))) бывший соотечественник. все стало на свои места.
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BeastI666I
Ответ Гусейн Магомедрасулов
местные либералы сейчас его отправят домой, ведь сами они мечтают смотреть через свое окошко на гей -парады
можно не смотреть. никто не заставляет. это и есть либерализм.
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Антон Киселёв
Комментарии спортс.ру - генерируют тонны антиправительственных высказываний (часто по делу) , сайт доступен на территории РФ и имеет огромную аудиторию
Заплюсованные комментарии спорт. ру -"арррря, у нас тут никакова инакомыслия!“😁
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