НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Ванкувер», «Даллас» сыграет с «Миннесотой»

« » принимают « » в игре регулярного чемпионата НХЛ.

В другой матче игрового дня « » встретится с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ