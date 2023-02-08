НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Ванкувер», «Даллас» сыграет с «Миннесотой»

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«Рейнджерс» принимают «Ванкувер» в игре регулярного чемпионата НХЛ.

В другой матче игрового дня «Даллас» встретится с «Миннесотой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Питтсбург – Колорадо 2:1 (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 31 Маккиннон (Жирар, Байрэм)
1:1 – 57 Раст (Цукер, Малкин)
2:1 – 64 Летанг (Малкин, Кросби)
Вратари: ДеСмит 41/42 – Францоуз 36/38.

 

Тампа-Бэй – Сан-Хосе 3:4 (3:1, 0:1, 0:1, 0:1)
Дата проведения
8 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 3 Колтон (Богосян)
1:1 – 7 Карлссон (Гертл, Майер)
2:1 – 10 Пойнт (Хедман, Кучеров)
3:1 – 17 Пойнт (Кучеров, Сергачев)
3:2 – 37 Майер (Кутюр, Барабанов)
3:3 – 44 Гаджович (Карлссон, Харрингтон)
3:4 – 63 Майер (Гертл, Карлссон)
Вратари: Б.Эллиотт 18/22 – Кяхкенен 34/37.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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