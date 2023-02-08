НХЛ. «Рейнджерс» принимают «Ванкувер», «Даллас» сыграет с «Миннесотой»
«Рейнджерс» принимают «Ванкувер» в игре регулярного чемпионата НХЛ.
В другой матче игрового дня «Даллас» встретится с «Миннесотой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 8 февраля, 03.00, «Amalie Arena»
- 1:0 – 3 Колтон (Богосян)
- 1:1 – 7 Карлссон (Гертл, Майер)
- 2:1 – 10 Пойнт (Хедман, Кучеров)
- 3:1 – 17 Пойнт (Кучеров, Сергачев)
- 3:2 – 37 Майер (Кутюр, Барабанов)
- 3:3 – 44 Гаджович (Карлссон, Харрингтон)
- 3:4 – 63 Майер (Гертл, Карлссон)
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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