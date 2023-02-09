Месси проиграл оба матча за «ПСЖ» в Кубке Франции. Он выходил на них под 10-м номером

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Кубок Франции Футбол

Лионель Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции за два сезона в «ПСЖ».

Сегодня парижане уступили «Марселю» (1:2) в 1/8 финала. В 2022 году на этой же стадии им нанесла поражение по пенальти «Ницца».

Это единственные игры аргентинца в Кубке Франции. Примечательно, что обе он провел под 10-м номером, в то время как обычно играет под 30-м.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» второй год вылетает в 1/8 финала Кубка Франции. До этого было 7 финалов подряд

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87 комментариев

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Кую коней
Одним словом - великий
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Oleg
Ответ sayemlo
он даже на чм был не лучшим) за то 5 пенок пробил)) ЧМ; MOST GOALS - MBAPPE (8) MOST ASSIST - BRUNO (3) MOST G/A - MBAPPE (10) MOST SUCCESS DRIBBLES - MBAPPE (25) MOST KEY PASSES - GRIZI (22) MOST BIG CHANCES CREATED - GRIZI (7) MOST NON PENALTIES GOALS - MBAPPE (6) MOST ACC. LONG BALLS - GRIZI (19) MOST PENALTIES - MESSI (5) MOST HAT-TRICKS - MBAPPE,RAMOS (1)
А теперь распиши достижения бездаря из аль насры на ЧМ?)))
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Имя Фамилия
Ответ Caterina
Ты из Парижа вещаешь?
Парижане всем стадионом называют меси мудаком и показывают средние пальцы, смотри матчи внимательнее. Или ты думаешь, что тут такие же туристы как в барсе, которые знать не знают что он из себя представляет? Конечно будут свистеть.
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Oleg
Ответ Caterina
Ты из Парижа вещаешь?
Да он из Парижа, что в какой нибудь области близь Новосибирска или Омска)
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U. M. A. Muhammad
Я так понял из новости Месси один играет за ПСЖ, без защиты полузащиты и вратаря.
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Oleg
Ответ МТБ
Поймите правильно, чуваку 35, скоро 36. Сложно выигрывать в плей-офф, когда матч не начинается с пенальти в ворота соперника. А тут ещё, как на зло, Ди Мария ушёл и не может падать в штрафной.
Ты лучше расскажи про бездаря из аль насры на 5 - ти ЧМ и как так, что у него 0 трофеев, 0+0 в плей офф, 0 медалей, 0 наград.

А то повылазили с критикой ЧЕМПИОНА МИРА после Кубка Франции)))
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нелюбитель футбола
Ответ Имя Фамилия
Худший игрок в истории ПСЖ. Сыграл 2 плей-офф в кубке и ещё 1 в ЛЧ, везде 0+0, худший игрок и вылет в первом же матче. Для фанов ПСЖ с одной стороны обидно проиграть Марселю, с другой стороны тем ближе уход этого балласта из клуба, в матче с баварией даже не знаю за кого болеть, за Шупо-Мотинга скорее всего.
Не, мистер 0+0 это название уже застолбил за собой гелевый и давно... Не занимайся плагиатом...
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Генадий Филимонов
Трудновато без лояльного судейства с ЧМ и 7 пенальти или сколько там надавали за пустоту? Ну, заказ выполнен, теперь в 10 раз унижаться в ЛЧ.
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Сергей Сорока
Ответ Антон
Хм, тогда давай еще поманипулируем статистикой. ПСЖ в сезон до прихода Месси: не берет Лигу 1 ПСЖ после прихода Месси: сразу же берет чемпионат. Эффект гения, получается, так, Кришти-фан?
Ничего страшного, в прошлом году просто не повезло, но в этом сезоне недочёт с чемпионством после ЧМ тоже активно исправляется.
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Caterina
Ответ Имя Фамилия
Меси терпеть не могут в Париже.
Ты из Парижа вещаешь?
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Oleg
Ответ Имя Фамилия
Меси терпеть не могут в Париже.
С чего ты так решила?
Я позавчера был в Париже, там обожают Лео, даже ультрас, которые приветствовали команду перед отъездом.
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Oleg
Ответ Caterina
Повылезали фанаты Аль-насра)) Стоило не спать ночью, зато хоть какая-то радость на их израненные души. Поздравим страдальцев😀👍
Так победу Аргентины на ЧМ уже не утолить ничем. Эти страдания будут вечны)))
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Artuom Batishev
Ответ NomerSports
ты что это же престижнейший кубок франции .вылет из него это позор .
Два года подряд в первом же матче - позор.
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Oleg
Ответ koshaus
Последние 2 матча против аутсайдеров, а как против одного из лидеров, так Месси опять Человек-Невидимка. Всё как всегда.
А чего твой бездарный кумир на ЧМ этой невидимкой был?)
Все как всегда же)
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Oleg
Ответ Антон
Ребята, искренне топящие за звезду Аль-Насра, я понимаю, у вас травма после 18 декабря, и она сказывается на мозге и психике, причем настолько серьезно, что вы уже 2 месяца выдаете шизoфрению про заговоры, массонов, рептилоидов, купивших кубок для Месси, теперь еще и карму приплели. Советую все же лечиться и не запускать развитие болезни. Страшно за вас
Это защитная реакция психики)

Принять крах кумира и его бегство в пустыню трудно, осознать что Месси Чемпион Мира и Коронован официально невозможно.
Остается только в придуманном мире верить в то, что шейхи все купили)
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БилльХансен
Ну вот не фанат Месси, но заголовок - Месси проиграл, ну блин это о чем? Он вышел в одно лицо против одиннадцати и проиграл?? Александр Суряев, вас можно прям на знамя ставить требований юзеров добавить кнопочку "игнорировать"
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Антон
Ответ KING_OF_RUSSIA
Только вот ПСЖ до прихода Месси брал лигу примерно 7 раз за 9 лет они, так что стоит учитывать более подходящий контекст
Учитываю контекст так же манипулятивно, как вы примерно.
До Месси феерический провал для такого гегемона как ПСЖ, при Месси сразу же победа в чемпионате
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Oleg
Ответ max bogomazov
Карма за чм и Мартинеса чпокает тоже в его астон хилле
А в чем карма то?)
Они в истории, они герои нации.
Вот прям от комментариев фанатов игрока из аль насры у них кровь побелеет)))
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Max Payne
ГЕНИЙ!
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Антон
Ответ koshaus
Последние 2 матча против аутсайдеров, а как против одного из лидеров, так Месси опять Человек-Невидимка. Всё как всегда.
Все как всегда- тем временем ЧМ-22.
Ваша методичка устарела, господа, уже вообще к реальности никакого отношения не имеет.
Может, только к португальцу из Аль-Насра
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日本人
Леганесси
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Антон
Хм, тогда давай еще поманипулируем статистикой. ПСЖ в сезон до прихода Месси: не берет Лигу 1 ПСЖ после прихода Месси: сразу же берет чемпионат. Эффект гения, получается, так, Кришти-фан?
Только вот ПСЖ до прихода Месси брал лигу примерно 7 раз за 9 лет они, так что стоит учитывать более подходящий контекст
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AnMe
Ответ AnMe
Надеюсь Лео будет играть спокойно, не обращая внимания на этих неадекватов. Можешь мазать 1000 раз, прошел весь футбол и возраст твой позволяет тебе просто не напрягаться, а делать только взрывные рывки. Получай удовольствие и радуй нас матчами!
Учитывая, что всем адекватным фанатам тут ставят минусы, то здесь атака фанатов Роналду, которых куда больше. Вы этим популязируете игрока и всю лигу и его команду. А они гребут деньги. Вы поливаете, а они живут в особняках. Живите с этим 😁
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Антон
Ответ max bogomazov
Карма за чм и Мартинеса чпокает тоже в его астон хилле
Ребята, искренне топящие за звезду Аль-Насра, я понимаю, у вас травма после 18 декабря, и она сказывается на мозге и психике, причем настолько серьезно, что вы уже 2 месяца выдаете шизoфрению про заговоры, массонов, рептилоидов, купивших кубок для Месси, теперь еще и карму приплели.
Советую все же лечиться и не запускать развитие болезни. Страшно за вас
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AnMe
Ответ василий иванов
все сразу вспоминают Месси, но пока мало говорят про Гальтье. ПСЖ не стал сильнее с его приходом, даже наоборот.
Нет, виноват только МЕССИ. В защите виноват, то что пустой центр виноват, виноват, что не играет вместо всех 10 игроков, включая вратаря. Еще и за тренера должен быть, и желательно покупать игроков и играть за еду 👍🏽
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