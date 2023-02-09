Месси проиграл оба матча за «ПСЖ» в Кубке Франции. Он выходил на них под 10-м номером
Лионель Месси не выиграл ни одного матча в Кубке Франции за два сезона в «ПСЖ».
Сегодня парижане уступили «Марселю» (1:2) в 1/8 финала. В 2022 году на этой же стадии им нанесла поражение по пенальти «Ницца».
Это единственные игры аргентинца в Кубке Франции. Примечательно, что обе он провел под 10-м номером, в то время как обычно играет под 30-м.
Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«ПСЖ» второй год вылетает в 1/8 финала Кубка Франции. До этого было 7 финалов подряд
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А то повылазили с критикой ЧЕМПИОНА МИРА после Кубка Франции)))
Я позавчера был в Париже, там обожают Лео, даже ультрас, которые приветствовали команду перед отъездом.
Все как всегда же)
Принять крах кумира и его бегство в пустыню трудно, осознать что Месси Чемпион Мира и Коронован официально невозможно.
Остается только в придуманном мире верить в то, что шейхи все купили)
До Месси феерический провал для такого гегемона как ПСЖ, при Месси сразу же победа в чемпионате
Они в истории, они герои нации.
Вот прям от комментариев фанатов игрока из аль насры у них кровь побелеет)))
Ваша методичка устарела, господа, уже вообще к реальности никакого отношения не имеет.
Может, только к португальцу из Аль-Насра
Советую все же лечиться и не запускать развитие болезни. Страшно за вас