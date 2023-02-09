Месси проиграл оба матча за «ПСЖ» в Кубке Франции. Он выходил на них под 10-м номером

не выиграл ни одного матча в Кубке Франции за два сезона в «ПСЖ».

Сегодня парижане уступили «Марселю» (1:2) в 1/8 финала. В 2022 году на этой же стадии им нанесла поражение по пенальти «Ницца».

Это единственные игры аргентинца в Кубке Франции. Примечательно, что обе он провел под 10-м номером, в то время как обычно играет под 30-м.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«ПСЖ» второй год вылетает в 1/8 финала Кубка Франции. До этого было 7 финалов подряд

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