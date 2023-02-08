Брат Месси: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси»
Брат Лионеля Месси заявил, что аргентинец сделал «Барселону» знаменитой.
«Никто не знал «Барселону» до Месси. Был только «Реал». И то, что Лео так отплатили, нехорошо.
Те люди, которые смогли посетить в Барселоне клубный музей, были в музее имени Месси», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.
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И может быть она не была ровней Реалу, Милану, Ливерпулю и Баварии, но она шла следом за ними, среди таких команд как МЮ,, Ювентус, Интер и др.
Безусловно, Месси многое дал Барсе, но это не была игра в одни ворота.. Да и вообще, можно ещё поразмышлять, кто больше дал друг другу..
Ведь со стороны Барсы было и лечение, и Пеп, который ради Месси разогнал не мало звёзд, и половина Ла Масии, которые скромно и до талого пахали, чтобы Месси было проще, и последующие согласованные с Лео трансферы, и баснословные контракты..
А? Что? Налоги не уплачены? Так это папа накосячил, я не при делах