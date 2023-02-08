Брат Месси: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси»

Брат Лионеля Месси заявил, что аргентинец сделал «Барселону» знаменитой.

«Никто не знал «Барселону» до Месси. Был только « ». И то, что Лео так отплатили, нехорошо.

Те люди, которые смогли посетить в Барселоне клубный музей, были в музее имени Месси», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.

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