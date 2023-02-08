Брат Месси: «Никто не знал «Барселону» до Лео. Был только «Реал». Ее клубный музей – это музей имени Месси»

Теги ПСЖ Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Брат Лионеля Месси заявил, что аргентинец сделал «Барселону» знаменитой.

«Никто не знал «Барселону» до Месси. Был только «Реал». И то, что Лео так отплатили, нехорошо.

Те люди, которые смогли посетить в Барселоне клубный музей, были в музее имени Месси», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.

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116 комментариев

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Sundance Neeskens
Ответ Леван Мкртчян
А еще Марадона, Роналдо, Ромарио, Стоичков итд играли в команде которую "никто не знал" по мнению этого наркомана
У Барселоны так то получается самая богатая история в европейском футболе со сборной Бразилии. Просто вдуматься, что в одном клубе играли: Ромарио, Роналдо, Ривалдо, Роналдиньо, Неймар. Трое еще и лучшие годы провели.
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Экспертное мнение
Ответ Усы Годзиллы
Главное, что Месси не причём, это инициатива брата, в отличие от сестер Роналду. это другое
Роналду даже со своего аккаунта пишет "Фактос" под хейтерскими постами о Месси, видно что сестры с Кришем на одной волне, чего нельзя сказать про Месси и его брата
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zidane467554
😂😂😂 ща фанаты барсы схлестнутся с фанатами месси
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Mario Enzo
Ответ Los Galácticos
В него что сестра Роналду вселилась )
Нет, Кун Агуэро в него подселился.
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mutnyy
Ноет всегда, как Месси🤦🏻‍♂️
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koshaus
Ответ Арман Бижанов
Барса была до Месси, будет и после Месси. Конечно Месси лучший игрок в истории Барсы и он многое дал клубу, но и Барса в него поверила, когда в его родной Аргентине никто не верил. Такие вещи тоже нельзя забывать. Один Бог знает что было бы с Месси, если бы не знаменитый контракт на салфетке. Но я уверен что сам Месси адекватного мнения про Барсу и её историю, а это просто мнение человека которого мир узнает благодаря его фамилии и родству с Лео))
Я уверен что Месси(злопамятный и мерзкий персонаж, привыкший всё делать чужими руками) сам дал братцу добро на подобные заявления. А какие вещи можно озвучивать, какие нет однозначно обговаривается в семье.
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Илья Сухоносов
Он обкурился что ли там?
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КристинаИнстаграммовна
Ты че куришь, чудо?
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dr. cage
Барса до Месси, как бы вы не относились к каталонцам, была великим клубом, впрочем, она остаётся великой и после его ухода..
И может быть она не была ровней Реалу, Милану, Ливерпулю и Баварии, но она шла следом за ними, среди таких команд как МЮ,, Ювентус, Интер и др.

Безусловно, Месси многое дал Барсе, но это не была игра в одни ворота.. Да и вообще, можно ещё поразмышлять, кто больше дал друг другу..
Ведь со стороны Барсы было и лечение, и Пеп, который ради Месси разогнал не мало звёзд, и половина Ла Масии, которые скромно и до талого пахали, чтобы Месси было проще, и последующие согласованные с Лео трансферы, и баснословные контракты..
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Азиз
Он походу пока перевозил наркоту "случайно" ее нюхнул)
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Денис Аксанов
Брат Месси > Сестра Роналду
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Константин Кв
Ответ Camp_Nou
А Месси до Барсы кто-то знал? В футболе действует универсальная формула: команда > игрок, спорить с этим вообще нет смысла.
Я согласен с этим правилом, но многие не знают что такое Сантос, про Нью Йорк Космос вообще почти никто не слышал, а Пеле знают все.
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Konstruktor_PAW
Сестра Роналду вышла из чата
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Кулаки Кокорина
Его Йохан Кройф и Роналдо видно обидели
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Северный болельщик
Игорь Корнеев
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Harutyun Manukyan
Ответ Los Galácticos
В него что сестра Роналду вселилась )
даже сестра Роналду себе в отношении реала такого не позволяла
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камикадзе
А вот и «сестра» Месси нарисовалась 🤣
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Григорий Иванченко
это он не знает про Футбол без границ на РТР в 90-х, где Барселоны было гораздо больше всего остального ))
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Harutyun Manukyan
это называется плюнуть в душу .
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Maliw Ali
Леонель , где же ты столько лет прятал от людей такого-то человека .... Надо было давно его натравить на Катюху , вот было бы весело ...)
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Кую коней
Ответ otchim kaloeda
Лео наверное его заткнет очень скоро..
Зачем? Ему выгодно озвучить не самому. Такая же история как и наезды на Мбаппе от безумного воротчика. Вроде как окружение негодяи, а карл весь в белом
А? Что? Налоги не уплачены? Так это папа накосячил, я не при делах
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supepper
Ответ Maksat S
Кройф, Марадона, Стоичков и Ромарио приуныли )
Ривалдо, Роналдиньо, Фигу
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Вячеслав Новиков
Что за дурь то у него такая, Барселона была до Месси Барселоной и останется Барселоной, он вообще в курсе что передоз бывает
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Oleg Tsirushkin
Пьяный что-ли вещал?
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Нурила Камиева
Ответ Андрей Хенто
Я так понял у лучших футболистов 21 века ( конкретно на данный момент) должны быть такие родственники. Это кошмар, хотя отчасти во многом благодаря Лео действительно Барселона взяла львиную долю трофеев, но было бы странно, если бы лучший игрок не влиял на команду и её результаты. Но так перечеркивает историю клуба - бред. Да и где был бы Лео, если бы в него не поверили и не дали шанса в Барселоне?
Был бы в Реале
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