Мак Аллистер о «ПСЖ»: «Лучшая команда мира, на поле она порхает. Игравший за «Наполи» 7-й номер – звезда»

Алексис Мак Аллистер впечатлен «ПСЖ».

«Это лучшая команда мира. На поле они порхают. У парижан есть все. Они крайне дисциплинированные, хорошо работают с мячом, каждый игрок бежит. Я считаю «ПСЖ » лучшей командой мира.

Все футболисты у них хороши. Игравший за «Наполи » 7-й номер – звезда», – сказал хавбек «Ливерпуля » в шоу La Casa del Kun.