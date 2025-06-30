Мак Аллистер о «ПСЖ»: «Лучшая команда мира, на поле она порхает. Игравший за «Наполи» 7-й номер – звезда»
Алексис Мак Аллистер впечатлен «ПСЖ».
«Это лучшая команда мира. На поле они порхают. У парижан есть все. Они крайне дисциплинированные, хорошо работают с мячом, каждый игрок бежит. Я считаю «ПСЖ» лучшей командой мира.
Все футболисты у них хороши. Игравший за «Наполи» 7-й номер – звезда», – сказал хавбек «Ливерпуля» в шоу La Casa del Kun.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
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