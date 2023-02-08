Камил Гаджиев: «Вова Минеев отправился на спецоперацию. В понедельник сел то ли на автобус, то ли на поезд, и отбыл»

Теги MMA средний вес (MMA) AMC Fight Nights Камил Гаджиев Владимир Минеев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что чемпион среднего дивизиона Владимир Минеев отправился в зону боевых действий на Украину.

«Вова Минеев отправился на спецоперацию. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд, и отбывает.

Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, но с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь», – сказал Гаджиев.

Напомним, что Минеев отправился на Украину как доброволец.

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82 комментария

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fall_of_troy
Ответ Адекватник
Кто и как ему компенсирует Челси? Кто и как ему и всем остальным таким же ребятам компенсирует все их активы на западе? Ты чего? это нереально. Во-первых, там много очень крутых активов, которые нельзя просто взять и компенсировать. А во-вторых, там суммы невероятные. Таких сумм нет ни у кого. Невозможно разрешением на строительство в Геленджике компенсировать то, что потерял Аркадич. Это даже не один процент. По остальным такая же история. Никакого профита ни для кого в материальном плане эта война не несет. Нет тех, кто выйдет в плюсе по бабкам из войны, кроме самих производителей оборонки. Все остальные - будут в жестких минусах, в большом системном кризисе.
Я сейчас заплачу просто от жалости к Роме Абрамовичу, Алику Усманову и Гене-гангрене Тимченко и прочим. Они видимо с нуля на Западе свои активы подняли, да? То, что у них там забирают, это далеко не самое основное, что у них есть. Рома Челси брал не для того, чтобы заработать (ему денег и так дома бункерный отсыпет), а для того чтобы иметь рычаг на Западе, коим он активно пользовался. И до сих пор пользуется, см. его участие в обмене пленных и т.д.

Ясное дело, что профита им это не несет, но между тем чтобы выступить открыто против хунты бункерного и потерять все в РФ и тем, чтобы потерять часть западных активов, они выбирают второе.
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Александр Медушев
Сколько ж нечисти антироссийской в комментариях. И русские люди при этом. Преуспевают враги в пропаганде, что уж там...
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Сергей Орлов
Ответ Адекватник
Там мой личный опыт, который для меня значит намного больше, чем любые теории. Если ты исходишь из того, что я тупо вру, тогда вообще никакой разговор не имеет смысла, т.к. люди просто могут врать. Но дело не в этом. Назови хотя бы одну причину, по которой Минеева там точно не может быть.
Окей, давай с простого. Название города, фамилия заместителя мэра и название сети магазинов?
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Адекватник
Ответ Сергей Орлов
Нет ни единого. Там твои фантазии и сплетни из серии "однабабкасказала"
Там мой личный опыт, который для меня значит намного больше, чем любые теории. Если ты исходишь из того, что я тупо вру, тогда вообще никакой разговор не имеет смысла, т.к. люди просто могут врать. Но дело не в этом. Назови хотя бы одну причину, по которой Минеева там точно не может быть.
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AndreyBSC
Ответ Адекватник
Ты не знаешь как это работает? на каждого более менее приличного чиновника есть папочка. Когда ее достать и как ее использовать - решают люди из известной структуры. К примеру, господин Алексеенко, бывший мэр Краснодара - вполне приличный управленец и реально неплохой мужик. Но папочка на него увесистая, он сидел в таком кресле, где крайне непросто выйти незапятнанным. Как результат - должность в Харьковской администрации. Думаешь, он сам решил из Краснодара туда переехать? :)) Ему спокойно изложили варианты и он выбрал тот, который ему ближе...
И что за должность у него была и где тогда Ткачев, бывший губер края? Там, уверен, даже не коробчка.
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Витольд Бубеный
Ответ levk
Уважение и поддержка Владимиру!
Путину!!!
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Сергей Орлов
Ответ Адекватник
Нет. Их достаточно много. Перечитай переписку.
Нет ни единого. Там твои фантазии и сплетни из серии "однабабкасказала"
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Адекватник
Ответ Сергей Орлов
Какие у тебя аргументы?) Самому не смешно?)
Нет. Их достаточно много. Перечитай переписку.
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Витольд Бубеный
Ответ AryanPamir1488
Не знаю, либералы всё говорят, что никогда нам не простят хохлы, надо покаяться
Ты с бутылки хоть вставай иногда, может соображать получше будешь)
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Сергей Орлов
Ответ Адекватник
Конечно. Это же очень просто. Чем более глупые вещи говорит твой оппонент - тем проще это показать в дискуссии. А вот если ты кроме "самдурак" и "кастрюля пустая" ничего больше из себя вытащить не можешь, значит аргументов не хватает, значит у оппонента более сильная позиция..
Какие у тебя аргументы?) Самому не смешно?)
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Адекватник
Ответ fall_of_troy
Почему теряют? Это Запад кое-как Рому щемит, в России бункерный лилипут ему все компенсирует как обычно.
Кто и как ему компенсирует Челси? Кто и как ему и всем остальным таким же ребятам компенсирует все их активы на западе? Ты чего? это нереально. Во-первых, там много очень крутых активов, которые нельзя просто взять и компенсировать. А во-вторых, там суммы невероятные. Таких сумм нет ни у кого. Невозможно разрешением на строительство в Геленджике компенсировать то, что потерял Аркадич. Это даже не один процент. По остальным такая же история. Никакого профита ни для кого в материальном плане эта война не несет. Нет тех, кто выйдет в плюсе по бабкам из войны, кроме самих производителей оборонки. Все остальные - будут в жестких минусах, в большом системном кризисе.
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Витольд Бубеный
Ответ fall_of_troy
Тем временем зять министра обороны РФ маршала Шойги отправился в Дубай, как обычно. Куда отправился сын воинственного лунтика Медведева неизвестно, но точно не на фронт. Ну а вы держитесь здесь, вам всего доброго!
Спасибо и вам всего доброго)
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Togliattinec
Ответ AryanPamir1488
Не знаю, либералы всё говорят, что никогда нам не простят хохлы, надо покаяться
какие либералы? Они с вами в одной комнате?
Вы как их полит.взгляды определяете, через экран?
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Адекватник
Ответ Сергей Орлов
Никакого слива. Ты с первого сообщения пишешь чушь, не имеющую к реальности никакого отношения. И что, полемизировать с тобой?)
Конечно. Это же очень просто. Чем более глупые вещи говорит твой оппонент - тем проще это показать в дискуссии. А вот если ты кроме "самдурак" и "кастрюля пустая" ничего больше из себя вытащить не можешь, значит аргументов не хватает, значит у оппонента более сильная позиция..
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Дешариковизация
Отправился защищать родину за границу.Желаю…ну в общем хорошо или никак
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fall_of_troy
Ответ Адекватник
И какие яхты абрамовича на Донбасе? :) Пока что наоборот война приводит к тому, что Абрамовичи теряют свои активы. Ты разве не заметил?
Почему теряют? Это Запад кое-как Рому щемит, в России бункерный лилипут ему все компенсирует как обычно.
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Сергей Орлов
Ответ Адекватник
Слив засчитан :))
Никакого слива. Ты с первого сообщения пишешь чушь, не имеющую к реальности никакого отношения. И что, полемизировать с тобой?)
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Адекватник
Ответ Сергей Орлов
Кастрюля еще и пустая)
Слив засчитан :))
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Адекватник
Ответ fall_of_troy
Ясно. Крепостные, короче. Сказали, иди умирай за яхты Абрамовича и дворцы в Геленджике. Они и пошли.
И какие яхты абрамовича на Донбасе? :) Пока что наоборот война приводит к тому, что Абрамовичи теряют свои активы. Ты разве не заметил?
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-1
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Сергей Орлов
Ответ Адекватник
Да это ты, судя по всему, где-то или далеко от России или вообще не в курсе что тут к чему. Ты выходи из интернетов в реальную жизнь хоть иногда. Почти у каждого мужчины есть приятели/знакомые/коллеги, которые сейчас там. Нет проблемы держать связь, если нужно...
Кастрюля еще и пустая)
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fall_of_troy
Ответ Адекватник
Кто Минеев или мой приятель? Приятеля призвали. Тупо мобилизовали. А Минеев - хз. Я не вдавался в детали, да и не знает никто, наверное. Но сама по себе поставновка вопроса типа: этогонеможетбыть вывсеврети - очень странная. там таких минеевых или около того - вагон и тележка. минеев в этом смысле ничем не выделяется, кроме того, что на спортивном сайте знают кто это такой. недавно, к примеру, глава федерации киокошинкая там погиб. и ничего... А чего туда Минеев поехал - кто знает. У него брат там погиб, говорят.
Ясно. Крепостные, короче. Сказали, иди умирай за яхты Абрамовича и дворцы в Геленджике. Они и пошли.
+1
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+1
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Адекватник
Ответ Сергей Орлов
Точно кастрюлеголовый)
Да это ты, судя по всему, где-то или далеко от России или вообще не в курсе что тут к чему. Ты выходи из интернетов в реальную жизнь хоть иногда. Почти у каждого мужчины есть приятели/знакомые/коллеги, которые сейчас там. Нет проблемы держать связь, если нужно...
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-1
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Олег Кузнецов
Ответ Олег Акимов
Сел в автобус до ЦУМа и отправился на спецоперацию
Я думал добровольцы умирать за путинские желания уже иссякли.
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Адекватник
Ответ fall_of_troy
А зачем он туда поехал, смог вообще внятно сформулировать?
Кто Минеев или мой приятель? Приятеля призвали. Тупо мобилизовали. А Минеев - хз. Я не вдавался в детали, да и не знает никто, наверное. Но сама по себе поставновка вопроса типа: этогонеможетбыть вывсеврети - очень странная. там таких минеевых или около того - вагон и тележка. минеев в этом смысле ничем не выделяется, кроме того, что на спортивном сайте знают кто это такой. недавно, к примеру, глава федерации киокошинкая там погиб. и ничего... А чего туда Минеев поехал - кто знает. У него брат там погиб, говорят.
0
0
0
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Сергей Орлов
Ответ Адекватник
Да нет, просто у тебя шаблоны рвет. Когда реальность не совпадает с тем, что есть у тебя в голове. Ты реально думаешь, что там нет ни одного более менее состоятельного человека? :) Ты пойми, мобилизация так не работает. Понятно, что основной упор был на сельскую местность и небольшие города. Понятно, что сына Медведева никто не призовет, но всяких разных относительно состоявшихся людей из разных сфер - там немерено. Пришла повестка - приехал в военкомат - поехал на фронт. Все. Думаешь для кого-то там играет роль то, что у тебя несколько магазинов есть и папа в администрации города? Всем плевать.
Точно кастрюлеголовый)
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