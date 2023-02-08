Камил Гаджиев: «Вова Минеев отправился на спецоперацию. В понедельник сел то ли на автобус, то ли на поезд, и отбыл»
Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что чемпион среднего дивизиона Владимир Минеев отправился в зону боевых действий на Украину.
«Вова Минеев отправился на спецоперацию. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд, и отбывает.
Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, но с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь», – сказал Гаджиев.
Напомним, что Минеев отправился на Украину как доброволец.
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Ясное дело, что профита им это не несет, но между тем чтобы выступить открыто против хунты бункерного и потерять все в РФ и тем, чтобы потерять часть западных активов, они выбирают второе.
Вы как их полит.взгляды определяете, через экран?