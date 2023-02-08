Камил Гаджиев: «Вова Минеев отправился на спецоперацию. В понедельник сел то ли на автобус, то ли на поезд, и отбыл»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев сообщил, что чемпион среднего дивизиона отправился в зону боевых действий на Украину.

«Вова Минеев отправился на спецоперацию. Он сказал, что в понедельник он садится то ли на автобус, то ли на поезд, и отбывает.

Сегодня с утра ему написал, сообщение не прочитано, но с одной галочкой. Безусловно, скоро выйдем на связь», – сказал Гаджиев.

Напомним, что Минеев отправился на Украину как доброволец.

Тренер Минеева опроверг слухи о гибели бойца на Донбассе: «Это придумали те, кто хочет, чтобы он умер»

Гаджиев – о роли Минеева в СВО: «Он пока ездит выполнять гуманитарную миссию. Спортивную, наверное»