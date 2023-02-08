Разбирательства по делу «Ман Сити» могут занять 4 года. Так считает британский спортивный юрист

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Дерби Каунти Шеффилд Уэнсдей Футбол

Британский спортивный юрист считает, что решения по «Ман Сити» придется ждать около 4 лет.

«Я работал над делами о нарушениях финансового фэйр-плей со стороны «Дерби» и «Шеффилда», там было по два обвинения на основе двухлетних отрезков – и разбирательства заняли полтора года, если смотреть на время от предъявления обвинения до завершения процесса.

Я не удивлюсь, если эти разбирательства займут значительно больше времени, учитывая то, что там 115 обвинений за 14-летний период», – сказал The Times Ник Де Марко.

Клубы АПЛ хотят, чтобы «Ман Сити» исключили из лиги, если финансовые нарушения докажут. В лишении трофеев не видят смысла

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26 комментариев

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Илья Белкин
шейхи уже успели занести, и отложили все разбирательства еще на 4 года?
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Вячеслав Пустохин
Петрович из 17 квартиры так же считает
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mansur_axe
Хейтеры Сити отдыхают еще 4 года. 🤫
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vladimir.kostrichko
Может сразу 44 ?Это сакральное число для сити.
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-1
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А.В. Бубнов
Есть ощущение, что уже принимаются ставки)
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Владимир Данилов
А потом ещё серия пенальти будет ©️
+3
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chaotic neutral
Это тот самый юрист, который получает 5к фунтов в час? Хитро хитро
+7
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Футбол, хоккей итд
Контракт Пепа закончится, тогда и вынесут вердикт в отношении МС.
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-2
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Мгер Цолакян
Ответ llolishe
При Пепе Манчестер Сити очень много тратили продавал игроков редко и то молодняк за копейки-что там расследовать?
Потратили 1234 млн., Продали на 573.
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llolishe
Будет решение-трансфер Холланда был лишним-играйте с Рэксхэмом)))
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llolishe
При Пепе Манчестер Сити очень много тратили продавал игроков редко и то молодняк за копейки-что там расследовать?
+1
-1
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llolishe
Ответ DolJun
с кем? ты о чем вообще?
Гюсто привез пенальти ,смотришь?
0
-3
-3
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Reece24
Адвокат подымет бабла и Сити оправдают по итогу.

Business as usual, МЮ - в тень великого Сити🤝
+1
-2
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Дмитрий Иванов
Этому юристу вообщем можно выходить на пенсию с таким клиентом
+10
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red hikkikomori
Мы 4 года будем читать об этом)
+29
0
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Andrey Maximkin
Ответ #SharkTeam
Поди каждый трансфер посчитали начиная с 2008
да не переживай ты так, выдоит АПЛ штраф какой-нить очень вкусный, ну может очков снимут для приличия. никаких других целей у этого движа нет
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DolJun
Ответ rigobersong
вместк с чипси:)) куда делись 1.5 лярда?:)
с кем? ты о чем вообще?
+1
-4
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Экспертное мнение
Срок растет как дрожжах, всё ясно уже, ничего не будет) Расходимся хейтеры, а разговоров то было, понадеялись и хватит, придется и дальше вынимать по 5 банок от Сити)
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-5
-1
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ZamoRano
Ждём никнеймы "За Баварию (етс...) since 2027" вместо Ман Сити, Шарк Тим и ТД...
+1
-2
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Dzhansug Bukiya
Ответ rigobersong
Надоел ты со своим ювентусом, Юве подкупал судей, и проводил мошеннические действия с контрактами, за что и поплатился:) Про МС знал весь мир, что у них спонсорский контракт и их спокойно допускали играть в т.ч. и в ЛЧ:) Тут максимум штраф и трансферный бан:) Да и вообще почему глоры ювы любят оправдываться всегда:)))
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/kleshchonok/1667278.html
+2
-2
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rigobersong
Ответ DolJun
у сити как раз будет время подняться из нон-лиги
вместк с чипси:)) куда делись 1.5 лярда?:)
+7
-7
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#SharkTeam
Поди каждый трансфер посчитали начиная с 2008
+4
-8
-4
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rigobersong
Ответ Dzhansug Bukiya
А в Италии в это время без суда и следствия по ходу сезона снимают -15 очков, когда прокурор просит "всего" -9, когда даже ЗАКОНА нет о завышенных ценах на трансферы, решили повторить 2006 год, когда за месяц выкинули чемпиона в Серию А, закрыв глаза на то, что вся лига занималась одним и тем же
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+4
-14
-10
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Dzhansug Bukiya
А в Италии в это время без суда и следствия по ходу сезона снимают -15 очков, когда прокурор просит "всего" -9, когда даже ЗАКОНА нет о завышенных ценах на трансферы, решили повторить 2006 год, когда за месяц выкинули чемпиона в Серию А, закрыв глаза на то, что вся лига занималась одним и тем же
+7
-5
+2
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DolJun
у сити как раз будет время подняться из нон-лиги
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