Разбирательства по делу «Ман Сити» могут занять 4 года. Так считает британский спортивный юрист
Британский спортивный юрист считает, что решения по «Ман Сити» придется ждать около 4 лет.
«Я работал над делами о нарушениях финансового фэйр-плей со стороны «Дерби» и «Шеффилда», там было по два обвинения на основе двухлетних отрезков – и разбирательства заняли полтора года, если смотреть на время от предъявления обвинения до завершения процесса.
Я не удивлюсь, если эти разбирательства займут значительно больше времени, учитывая то, что там 115 обвинений за 14-летний период», – сказал The Times Ник Де Марко.
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