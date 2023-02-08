Разбирательства по делу «Ман Сити» могут занять 4 года. Так считает британский спортивный юрист

Британский спортивный юрист считает, что решения по «Ман Сити» придется ждать около 4 лет.

«Я работал над делами о нарушениях финансового фэйр-плей со стороны « » и « », там было по два обвинения на основе двухлетних отрезков – и разбирательства заняли полтора года, если смотреть на время от предъявления обвинения до завершения процесса.

Я не удивлюсь, если эти разбирательства займут значительно больше времени, учитывая то, что там 115 обвинений за 14-летний период», – сказал The Times Ник Де Марко.

Клубы АПЛ хотят, чтобы «Ман Сити» исключили из лиги, если финансовые нарушения докажут. В лишении трофеев не видят смысла

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!