Йоханнес Бо сравнялся с Мартеном Фуркадом по золотым медалям чемпионатов мира – по 13. Больше только у Бьорндалена

Биатлонист Йоханнес Бо в составе сборной Норвегии победил в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Это 13-е золото ЧМ для норвежца – по этому показателю он сравнялся с французом Мартеном Фуркадом. У Бо-младшего 4 личных золота, у Фуркада – 11.

На счету Уле Эйнара Бьорндалена 20 побед на чемпионатах мира (11 личных).

Теперь на счету Йоханнеса Бо 25 медалей ЧМ (13-9-3). У Фуркада – 28 (13-10-15).

Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?