Йоханнес Бо сравнялся с Мартеном Фуркадом по золотым медалям чемпионатов мира – по 13. Больше только у Бьорндалена

Теги Уле Эйнар Бьорндален Чемпионат мира по биатлону сборная Норвегии сборная Франции Мартен Фуркад Йоханнес Бо Биатлон

Биатлонист Йоханнес Бо в составе сборной Норвегии победил в смешанной эстафете на чемпионате мира в Оберхофе.

Это 13-е золото ЧМ для норвежца – по этому показателю он сравнялся с французом Мартеном Фуркадом. У Бо-младшего 4 личных золота, у Фуркада – 11.

На счету Уле Эйнара Бьорндалена 20 побед на чемпионатах мира (11 личных).

Теперь на счету Йоханнеса Бо 25 медалей ЧМ (13-9-3). У Фуркада – 28 (13-10-15).

Впервые биатлонный ЧМ – без России. Йоханнес Бо возьмет все золото, а Ульсбю побьет рекорд Нойнер?

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25 комментариев

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vova123456
Ответ sergei71
Если уж Фуркад постепенно превращается почти в ноунейма, то всех остальных ненорвежцев (французов, немцев, шведов, итальянцев и т.д.) ждёт совсем незавидная участь. После окончания карьеры почти никто и не вспомнит, кто там вообще был. :))
У Фуркада 11 личных золота, у Бо 4, этим всё сказано. А мнения отбитых никто всерьёз не берёт.
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Красно - Синий КОНЬ
Очень "интересно"...
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Hardy
Ответ or.om
11 личных Фуркада против 4 Йоханнеса. Надо смотреть по личному золоту, а то у норвежцев даже некто Сюнневе Сулемдаль шестикратная чемпионка мира только благодаря эстафетам
руки прочь от Сюнневе))
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Vicing Charlsson
Ещё надо придумать эстафету 2х10, 3х7,5, 5х5, 6х2,5, тогда рыжый станет 50 кратным ЧМ. Почему у легендарного Меланьина всего 1 золото ОИ и 3 золота ЧМ? Потому что кроме ИГ больше ничего не было. По этому показателю его превзошёл только Фуркад 1 золото ОИ и 4 золото ЧМ.
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Hardy
коллапсник
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sergei71
Ответ or.om
Нормально так, Фуркад два десятилетия собирал свои золотые медали, глобусы и тд. А на спортсе его уже ноунеймом прозвали 😀
Его и в вк норгофаны давно называли "выскочкой и дутым чемпионишкой".))
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Ильнур Хасанов
Правильно чемпионат Норвегии. Не удивительно что норвежцы будут первые.
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or.om
11 личных Фуркада против 4 Йоханнеса. Надо смотреть по личному золоту, а то у норвежцев даже некто Сюнневе Сулемдаль шестикратная чемпионка мира только благодаря эстафетам
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Iva_Nova
Ответ sergei71
Если уж Фуркад постепенно превращается почти в ноунейма, то всех остальных ненорвежцев (французов, немцев, шведов, итальянцев и т.д.) ждёт совсем незавидная участь. После окончания карьеры почти никто и не вспомнит, кто там вообще был. :))
В какой реальности Фуркад превращается в ноунейма?:)
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or.om
Ответ sergei71
Если уж Фуркад постепенно превращается почти в ноунейма, то всех остальных ненорвежцев (французов, немцев, шведов, итальянцев и т.д.) ждёт совсем незавидная участь. После окончания карьеры почти никто и не вспомнит, кто там вообще был. :))
Нормально так, Фуркад два десятилетия собирал свои золотые медали, глобусы и тд. А на спортсе его уже ноунеймом прозвали 😀
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Вадим Скорин
Ответ Лжетрофеич
посмотри норвежские фильмы, хотя бы, про последний сезон Фуркада.
Почему последний, я видел все сезоны в карьере Фуркада, благо к 1998 году уже был канал Евроспорт.
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sergei71
Ответ fewral
По общему количеству обойдет фуру на этом чм.
так это ещё в декабре всем было очевидно, задолго до факта.)
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sergei71
Если уж Фуркад постепенно превращается почти в ноунейма, то всех остальных ненорвежцев (французов, немцев, шведов, итальянцев и т.д.) ждёт совсем незавидная участь. После окончания карьеры почти никто и не вспомнит, кто там вообще был. :))
0
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Iva_Nova
У Бо-младшего 4 личных золота, у Фуркада – 11
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Это ключевая фраза :)
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Лжетрофеич
Ответ Вадим Скорин
Вот вроде бы сравнялся, но не дотягивает он до уровня Фуркада, Бьорндалена . Подходит фраза из французского фильма : "Чего то не хватает".
посмотри норвежские фильмы, хотя бы, про последний сезон Фуркада.
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-3
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fewral
По общему количеству обойдет фуру на этом чм.
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-1
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Вадим Скорин
Вот вроде бы сравнялся, но не дотягивает он до уровня Фуркада, Бьорндалена . Подходит фраза из французского фильма : "Чего то не хватает".
+7
-3
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starichok77
"ещё не вечер", побьет рекорд...
0
-2
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Ljorke
Ответ Sergey Yevseev
Фуркад давно не ориентир. Вперед - за величайшим!
Ориентир и ещё какой. 11 личных золотых!
+14
0
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OnlyDendy
Но Личных меньше
+6
0
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tolybasickkk
Рыжая ж.. ба на таблетках )
+6
-5
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Ljorke
Всего четыре личных золота? Мне казалось, что у Бё личных побед на ЧМ где-то 10 штук...
+5
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Sergey Yevseev
Фуркад давно не ориентир. Вперед - за величайшим!
+6
-6
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Might
Молорик 👍
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Ебздрогыч
Ждем комментарии Тихонова, Майгурова и Васильева о том, что без наших грош цена этим медалям
+19
-10
+9
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