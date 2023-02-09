«ПСЖ» второй год вылетает в 1/8 финала Кубка Франции. До этого было 7 финалов подряд

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Кубок Франции Кристоф Гальтье Футбол

«Пари Сен-Жермен» второй год подряд потерпел поражение в 1/8 финала Кубка Франции.

Команда Кристофа Гальтье уступила «Марселю» (1:2) и вылетела из турнира.

В 2022 году парижане проиграли «Ницце» по пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время.

До этого «ПСЖ» семь раз подряд выходил в финал – с 2015 по 2021 год. За это время он выиграл соревнование 6 раз и потерпел одно поражение.

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76 комментариев

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Златан Лучший!
Ответ нелюбитель футбола
Специально для Романа : Австралия, Нидерланды, Хорватия, Франция... Это всё, кто по мнению ромашки должен был натянуть Месси и Ко... Ромашка явно боится теперь продолжить этот список, внеся туда Баварию... Очкует опять промазать... А-ха-ха-ха...
Мы тут цветами не торгуем и покупать у вас ничего не собираемся. С ромашками проследуйте на рынок
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Златан Лучший!
Ответ ZarvuR2020
Жаль Паредес в Юве, так бы лупанул пару раз в скамейку Марселя
Марсель не терпилы голландские. Могут и поколотить. Пробейте в поиске Брандао Мотта
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ZarvuR2020
Ответ Златан Лучший!
Особенно Лаоса
Жаль Паредес в Юве, так бы лупанул пару раз в скамейку Марселя
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Златан Лучший!
Ответ ZarvuR2020
Завезите судей с чемпионата мира, без рекорда по пенкам гоату трудно
Особенно Лаоса
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нелюбитель футбола
Ответ revo
Вот интересно ты придумал) вот посмотрел только что и увидел, что Месси с Барсой только 1 раз за карьеру вылетел в 1/8 ЛЧ(20/21). В Кубке Испании тоже раз в сезоне 09/10. Но для дурачкев и так сойдет, да?)
Да он просто от балды пишет... У этой "Ванги" просто отходняк после ЧМ... Как он бедный только там не прогнозировал... Ничего не сбылось... А-ха-ха-ха...
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Umar Yunuszoda
Эффект пепси
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ArdaTuran
Ответ Elkorazon01
Марсель хозяева ПМЖ
*ЖКХ
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нелюбитель футбола
Специально для Романа : Австралия, Нидерланды, Хорватия, Франция... Это всё, кто по мнению ромашки должен был натянуть Месси и Ко... Ромашка явно боится теперь продолжить этот список, внеся туда Баварию... Очкует опять промазать... А-ха-ха-ха...
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МТБ
Ну, поймите правильно, сложно играть против людей, которые бегают, когда у тебя в составе два пешехода, притом один настолько хороший и правильный, что даже не пытается нарушить скоростной режим, а второго вытянули с празднования собственной денюхи, так что в ближайшее время он ускорится только в Бразилию, на карнавал и ДР сестры
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Nika13
очень обнищали хейтеры месси, раньше шутили про количество голов в лиге и проигранные финалы со сборной, а сейчас довольствуются вылетом в 1/8 в кубке франции, интересно, они сами верят в то, что пишут о месси
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Тохир Анваров
Ответ AryanPamir1488
Ну мне никакой, а там видимо есть, раз эта ненависть даже в спортивных трансляциях проходит)
Не обращай внимания,дураки есть везде.
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Nika13
Ответ Zidan GOAT
Потерялся мальчик с 10 номером на спине, откликается на левые пенальти! Помогите найти, пожалуйста🙏🏻
мальчик с 10 номером уже прошел футбол, все оставшиеся трофеи вторичны
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mr kovalsky
Хватит уже унижать месси в комментариях!!
Я не успеваю пллюсы ставить
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Nika13
счастье андердога, поздравляем марсель, заслуженно победили и прошли дальше
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Борода Пике
Ответ Wild91688
Без меси ПСЖ финал ЛЧ,полуфинал ЛЧ,стабильно брал кубки,а сприходом меси вылеты 1/8 во всех турнирах
Скажи пожалуйста, а коверкать имя футболиста это какой уровень развития? Примерно класс третий-четвертый?)
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revo
Ответ Роман
Месси стандартные вылеты в 1/8 из Кубков и ЛЧ, играя за Барселону. Месси стабильно вылеты в 1/8 в Кубках и ЛЧ за ПСЖ. Вот что значит "эффект Месси"
Вот интересно ты придумал) вот посмотрел только что и увидел, что Месси с Барсой только 1 раз за карьеру вылетел в 1/8 ЛЧ(20/21). В Кубке Испании тоже раз в сезоне 09/10. Но для дурачкев и так сойдет, да?)
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AryanPamir1488
Ответ Тохир Анваров
Брат, да какая разница кто какой национальности.
Ну мне никакой, а там видимо есть, раз эта ненависть даже в спортивных трансляциях проходит)
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евГений
Ответ psixyec
Эффект Месси. Нет Мбаппе – нет игры. А не подскажете, куда пропал аргентинец? Уже два месяца после окончания ЧМ так ни разу и не видел его на поле, до сих пор отмечает, что ли? Ну и по классике: Неймар 3 кубка Франции > распиаренный арг с нулём.
Дружище, куда подевался? Почему давно не писал? Неужели, что-то случилось с любимым кумиром? =((
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kazbek.sultanbek
Я таких позорных симуляций давно не видел
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Flow market Victor Mercedes
Петухи закукарекали, у них сегодня праздник! 🤣 Никому не нужен жалкий гном и в это же время никто не спит до 2ч ночи и молятся на проигрыш ПСЖ 🤣
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Тохир Анваров
Ответ AryanPamir1488
Хохлы бы не поздравляли Головина с голом
Брат, да какая разница кто какой национальности.
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Тохир Анваров
Ответ Геннадий Тимченко
Да и Самуэль Жиго неплохо смотрелся на фоне недавно отметивших днюху бразильской надежды и его аргентинского наставника 👏
Вся оборона сыграла супер
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Youzhny23
так бывает, когда инфантино не приказывает судьям , каждую игру давать пенальти и греть кумира )
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AryanPamir1488
Ответ Тохир Анваров
Очень крутой прессинг показали Марселцы. Игроки летали по полю не давали пространство. Молодцы. Отдельно поздравляю Малиновского с забитым голом.
Хохлы бы не поздравляли Головина с голом
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Men77
Опять гелевые раздухарились? Опять карму себе портите? 😁.
Только потом не плачьте опять, когда ПСЖ Баварию пройдет. Я сам считаю фаворитом Баварию, но есть одно правило: чем больше гелевые льют г.... на Месси, тем больнее им потом приходится 🤣.
Так что гельки, побольше лейте тут 😁
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-4
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