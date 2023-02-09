«ПСЖ» второй год вылетает в 1/8 финала Кубка Франции. До этого было 7 финалов подряд

« » второй год подряд потерпел поражение в 1/8 финала Кубка Франции.

Команда Кристофа Гальтье уступила «Марселю» (1:2) и вылетела из турнира.

В 2022 году парижане проиграли «Ницце» по пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время.

До этого «ПСЖ» семь раз подряд выходил в финал – с 2015 по 2021 год. За это время он выиграл соревнование 6 раз и потерпел одно поражение.

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!