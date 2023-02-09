«ПСЖ» второй год вылетает в 1/8 финала Кубка Франции. До этого было 7 финалов подряд
«Пари Сен-Жермен» второй год подряд потерпел поражение в 1/8 финала Кубка Франции.
Команда Кристофа Гальтье уступила «Марселю» (1:2) и вылетела из турнира.
В 2022 году парижане проиграли «Ницце» по пенальти после 0:0 в основное и дополнительное время.
До этого «ПСЖ» семь раз подряд выходил в финал – с 2015 по 2021 год. За это время он выиграл соревнование 6 раз и потерпел одно поражение.
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Я не успеваю пллюсы ставить
Только потом не плачьте опять, когда ПСЖ Баварию пройдет. Я сам считаю фаворитом Баварию, но есть одно правило: чем больше гелевые льют г.... на Месси, тем больнее им потом приходится 🤣.
Так что гельки, побольше лейте тут 😁