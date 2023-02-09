Великобритания выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Теги Олимпийская сборная России Париж-2024 Политика Риши Сунак Легкая атлетика

Великобритания выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака.

По словам представителя, Великобритания «очень ясно» выразила свое мнение по этому вопросу Международному олимпийскому комитету (МОК), и, пока идут боевые действия на Украине, к России «следует относиться как к государству-изгою».

«Мы и многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», – добавил представитель.

МОК предложил возвращение России – и мир раскололся. Кто грозит бойкотом, а кто поддерживает нас?

Вот это разворот от мэра Парижа! 10 дней назад звала наших на Олимпиаду, теперь – «немыслимо, чтобы они приехали»

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10 комментариев

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София Хайн
А шо? У мелкобриттов государство управляет спортом? Там интереснее. Боксеры сша бойкотируют ЧМ по боксу, так как россии разрешили выступать под флагом
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Valex182
Еще бы. Ждем еще заявлений от Польши, Латвии-Литвы-Эстонии...Ооочень интересно что же они скажут
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Александр Романов
Они вечно всем гадят
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PolarBear
Бриты непобриты, пускай щеки дуют
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Александр Зубаков
Что это за вой стоит на болотах, Берримор?
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U. M. A. Muhammad
Почему наше государство вообще затрагивает эту тему, мы же "как бы участвуем в сво по освобождению наших братьев и сестёр из фашистских лап оккупантов" мы все свои мысли и намерения должны вкладывать в эту великую идею, какой к черту спорт??? У нас парни гибнут, а тут о каких то развлекухах говорим. Вообще мы сами должны были отказаться от участия с недружественными странами. И создать свой великий Олимп из России Беларусии Абхазии Южной Осетии, Сирии и Ирана и Южной Кореи. Эти монстры спорта никак не сравнятся с их олимпиадами и т.д. Это будет наш МОК во главе с Губерниевым. И впаять три пожизненых срока тем кто против.
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Melena
Кто бы сомневался?
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Trash Talking
Потому что в дозабаненную эру Россия именно с британцами конкурировала в медальных зачетах игр, пока американцы рубились с китайцами)
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Maxim Vasnechov
А кто-то иного ждал от бритишей, после того как Вадим Вадимыч вместе с Дмитрием Анатольевичем угрожали ракетами по Лондону? Смешно, честное слово.
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Cruel Snake
Это разве новость? Вот если бы выступила «за»!
Это была бы новость! Бомба 💣! А это так обычные будни для них, не надо обращать внимание
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