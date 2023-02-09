Великобритания выступила против участия российских спортсменов в Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя премьер-министра страны Риши Сунака.

По словам представителя, Великобритания «очень ясно» выразила свое мнение по этому вопросу Международному олимпийскому комитету (МОК), и, пока идут боевые действия на Украине, к России «следует относиться как к государству-изгою».

«Мы и многие другие страны имеем однозначную позицию по этому вопросу, и хотим убедиться, что мы продолжаем говорить одним голосом, и дать это ясно понять МОК», – добавил представитель.

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