Куртуа, Мартинес, Буну – в тройке номинантов на приз ФИФА лучшему вратарю

Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему вратарю 2022 года по версии .

В числе кандидатов на награду остались (« », сборная ), Яссин Буну («Севилья», сборная Марокко) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины).

Из расширенного списка выбыли Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии) и Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии).

Имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже 27 февраля.

Приз лучшему вратарю 2021 года получил игрок «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.

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