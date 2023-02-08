Куртуа, Мартинес, Буну – в тройке номинантов на приз ФИФА лучшему вратарю

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Реал Мадрид Севилья Ла Лига Сборная Бельгии по футболу Сборная Аргентины по футболу ФИФА Сборная Марокко по футболу Эмилиано Мартинес Тибо Куртуа Яссин Буну The Best Футбол

Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему вратарю 2022 года по версии ФИФА.

В числе кандидатов на награду The Best остались Тибо КуртуаРеал», сборная Бельгии), Яссин Буну («Севилья», сборная Марокко) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины).

Из расширенного списка выбыли Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии) и Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии).

Имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже 27 февраля.

Приз лучшему вратарю 2021 года получил игрок «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди. 

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52 комментария

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sheri_24
Ответ Overkiller
Эффект ЧМ. Несколько матчей на хорошем уровне и Тер Штеген, который просто нереально тащит всё в этом сезоне, пролетает даже мимо номинантов.
Тер Штеген лучший кипер прямо сейчас, но ранний вылет из ЛЧ и 0 матчей за сборную на ЧМ сделали свое дело
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Feniks91
Ответ Overkiller
Эффект ЧМ. Несколько матчей на хорошем уровне и Тер Штеген, который просто нереально тащит всё в этом сезоне, пролетает даже мимо номинантов.
Думаю тер штеген наменирован будет в 2023
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андрей кольцов
Ответ wonderwall
Куртуа и точка. Я понимаю,что здесь все однозначно за Мартинеса,но если быть объективным и оценивать игру за год,то первое место однозначно за Тибо
Объективность это точно не про комментарии на спортс.
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Максим Иванов
Куртуа скорее всего получит
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Евгений Головин
Ответ Overkiller
Эффект ЧМ. Несколько матчей на хорошем уровне и Тер Штеген, который просто нереально тащит всё в этом сезоне, пролетает даже мимо номинантов.
Вратарь крутой, но нельзя выбирать кипера, команда которого 2 раза не вышла в ПО ЛЧ и который не играл на ЧМ
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mr kovalsky
Ответ Redmurza
Уровень защиты Реала и Виллы мы учитывать, конечно, не будем. Не учитываем ожидаемые голы и еще парочку доовльно важных парамтеров. И да, порой 2 сейва важнее всей остальной карьеры, ведь благодаря ним Мартинес и еще 22 человека стали чемпионами мира
Куртуа в сезоне 21/22 в ЛЛ
xG On Target Conceded 33.9
Goals conceded 29
Эмилиано Мартинез в сезоне 21/22 в АПЛ
xG On Target Conceded 41,6
Goals conceded 44
ты же понимаешь, что сколько бы ты не приводил в пользу Мартинеса аргумент трех сейвов на чм, учитывается сезон и по нему можно определенно сказать, что небо и земля в уровне между вратарями
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Yoursistersboyfriend
Конечно же Куртуа. Супер-топовый сезон с перформансами в ЛЧ против нескольких матчей на ЧМ и постоянному отcocy в АПЛ. Это просто смешно сравнивать ))
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Afinogenov
Ответ ОттоДракула
Так это приз лучшему вратарю года, а не лучшему вратарю последних 10 минут финала ЧМ.
И не лучшему вратарю пяти матчей. 👍

Хотя, сейчас такое время, что за 5-6 матчей и номинируют на индивидуальные награды за весь сезон, и цены на игроков поднимаются до небес.
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danik 258808
Ответ rigobersong
Финал ЛЧ каждый год, Кана за 2е место на ЧМ в тройку лучших игроков мира включали:) Понятно, что из-за зависти к Мартинесу и победе Аргентине на ЧМ хейтеры против, но любой в здравом уме понимает, что Мартинес тащил, мало того что 2 серии пенальти, так еще и сейв века на 123й сделал:)) Если не за это давать при лучшему вратарю, то не знаю за что:))
ну например давать за весь сезон на отличном уровне и образцовую игру для вратаря в финале лч, что как бы и сделал Куртуа. не думал?
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Совесть Черданцева
Ответ artsht
как бы не хотелось, но получит дырявый Мартинез этот приз. Чела дырявят все кому не лень, но он в тройке претендентов
У Ливаковича такая же стата (на 1 пропущенный мяч больше), но он - стена видите ли.
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Homelender_666
Как много сюда прибежало местных аргентинцев, для которых несколько матчей хороших от Мартинеса важнее стабильного сезона от Куртуа с перфомансами в ЛЧ.
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Redmurza
Ответ mr kovalsky
Мартинез в сезоне 2021/2022 в АПЛ: пропущено 44 гола в 36 матчах, 95 сейвов на 143 удара 66% Куртуа в сезоне 2021/2022 В Ла Лиге 92 сейва на 121 удара 76% 28 гола в 36 матчах тут еще не учел ЛЧ, так как Мартинез не играл в ек, но еще больше Куртуа перформил именно там ну тебе, виднее, ригобер, наверное 2 сейва на чм важнее считают, чем весь сезон)))
Уровень защиты Реала и Виллы мы учитывать, конечно, не будем. Не учитываем ожидаемые голы и еще парочку доовльно важных парамтеров.

И да, порой 2 сейва важнее всей остальной карьеры, ведь благодаря ним Мартинес и еще 22 человека стали чемпионами мира
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Redmurza
Ответ typical passion
Он тащит и остается незамеченным не первый год. Причем если по уровню игры в рамке у него есть конкуренты, то по игре на выходах и в дуэлях с нападающими 1 на 1 он сильнее всех конкурентов на голову.
Ну что значит остается незамеченным? Все знают о его талантах, он и в тройку по версии Фифа входил в 19-м году.
Но как-то все позабыли, что до прихода Хави он пару сезонов играл заметно слабее своего уровня. В этом году, безусловно, хорош и наверняка войдет в список на следующим награждении
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AnMe
Куртуа или Мартинес
Вообще Дибу поражал меня тем, что пропускал почти все в свои ворота, что можно было поймать. А на последних минутах тяжелые сейвы выдавал и тащил в сериии пенальти
И поэтому скорее всего Мартинес думаю
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Игорь Климов
Мартинес лучший!
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Игорь Климов
Ответ Niko [Ars]
Мартинес и Буну в топ-3 ну и бред, конечно
Да, они оба должны быть в топ-2.
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Homelender_666
Ответ ОттоДракула
Так это приз лучшему вратарю года, а не лучшему вратарю последних 10 минут финала ЧМ.
У ригоберки своя реальность 🤡
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90 Minutes
100000% получит Арг Мартинес, заслужил однозначно
+7
-8
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mr kovalsky
Ответ rigobersong
Финал ЛЧ каждый год, Кана за 2е место на ЧМ в тройку лучших игроков мира включали:) Понятно, что из-за зависти к Мартинесу и победе Аргентине на ЧМ хейтеры против, но любой в здравом уме понимает, что Мартинес тащил, мало того что 2 серии пенальти, так еще и сейв века на 123й сделал:)) Если не за это давать при лучшему вратарю, то не знаю за что:))
Мартинез в сезоне 2021/2022 в АПЛ:
пропущено 44 гола в 36 матчах,
95 сейвов на 143 удара 66%
Куртуа в сезоне 2021/2022 В Ла Лиге
92 сейва на 121 удара 76%
28 гола в 36 матчах
тут еще не учел ЛЧ, так как Мартинез не играл в ек, но еще больше Куртуа перформил именно там
ну тебе, виднее, ригобер, наверное 2 сейва на чм важнее считают, чем весь сезон)))
+9
-4
+5
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екибастосЪ
Ответ artsht
как бы не хотелось, но получит дырявый Мартинез этот приз. Чела дырявят все кому не лень, но он в тройке претендентов
Правильно, давай дадим Куртуа, который тотально обосрался на ЧМ.
+4
-5
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Trey4rch
Ответ ОттоДракула
Так это приз лучшему вратарю года, а не лучшему вратарю последних 10 минут финала ЧМ.
В сборных начиная с кубка америки 21 он лучший вратарь
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-2
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екибастосЪ
Ответ Moe Joe
Все таки благодаря Куртуа выиграли финал ЛЧ. Тащил всё.
Благодаря Мартинесу выиграли финал ЧМ.
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wonderwall
Куртуа и точка. Я понимаю,что здесь все однозначно за Мартинеса,но если быть объективным и оценивать игру за год,то первое место однозначно за Тибо
+1
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Артур Агабегов
Ответ artsht
как бы не хотелось, но получит дырявый Мартинез этот приз. Чела дырявят все кому не лень, но он в тройке претендентов
Поплачь немного🥺
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екибастосЪ
Ответ Gravdaar Iyaad
Мартинезу за семь игр на ЧМ? Куртуа весь год пахал и выручал здорово
Но на ЧМ обгадился.
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