Куртуа, Мартинес, Буну – в тройке номинантов на приз ФИФА лучшему вратарю
Определена финальная тройка номинантов на приз лучшему вратарю 2022 года по версии ФИФА.
В числе кандидатов на награду The Best остались Тибо Куртуа («Реал», сборная Бельгии), Яссин Буну («Севилья», сборная Марокко) и Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», сборная Аргентины).
Из расширенного списка выбыли Алиссон («Ливерпуль», сборная Бразилии) и Эдерсон («Манчестер Сити», сборная Бразилии).
Имя победителя будет объявлено на церемонии в Париже 27 февраля.
Приз лучшему вратарю 2021 года получил игрок «Челси» и сборной Сенегала Эдуар Менди.
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xG On Target Conceded 33.9
Goals conceded 29
Эмилиано Мартинез в сезоне 21/22 в АПЛ
xG On Target Conceded 41,6
Goals conceded 44
ты же понимаешь, что сколько бы ты не приводил в пользу Мартинеса аргумент трех сейвов на чм, учитывается сезон и по нему можно определенно сказать, что небо и земля в уровне между вратарями
Хотя, сейчас такое время, что за 5-6 матчей и номинируют на индивидуальные награды за весь сезон, и цены на игроков поднимаются до небес.
И да, порой 2 сейва важнее всей остальной карьеры, ведь благодаря ним Мартинес и еще 22 человека стали чемпионами мира
Но как-то все позабыли, что до прихода Хави он пару сезонов играл заметно слабее своего уровня. В этом году, безусловно, хорош и наверняка войдет в список на следующим награждении
Вообще Дибу поражал меня тем, что пропускал почти все в свои ворота, что можно было поймать. А на последних минутах тяжелые сейвы выдавал и тащил в сериии пенальти
И поэтому скорее всего Мартинес думаю
пропущено 44 гола в 36 матчах,
95 сейвов на 143 удара 66%
Куртуа в сезоне 2021/2022 В Ла Лиге
92 сейва на 121 удара 76%
28 гола в 36 матчах
тут еще не учел ЛЧ, так как Мартинез не играл в ек, но еще больше Куртуа перформил именно там
ну тебе, виднее, ригобер, наверное 2 сейва на чм важнее считают, чем весь сезон)))