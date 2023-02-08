Клубы АПЛ хотят, чтобы «Ман Сити» исключили из лиги, если финансовые нарушения докажут. В лишении трофеев не видят смысла
Стала известна позиция клубов АПЛ по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».
Как пишет Sky Sports, многие клубы хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из АПЛ, если их вина в нарушении финансовых правил на протяжении девяти сезонов будет доказана. В случае, если вину «Ман Сити» докажут, к ним не будет большого сочувствия.
Сильнее всего на действиях в отношениях «Ман Сити» настаивали клубы из так называемой «большой шестерки». В нее, помимо «Манчестер Сити», входят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».
Отмечается, что лишение трофеев в качестве наказания для «Ман Сити» считают бессмысленным. В АПЛ думают, что это лишь создаст лишнее замешательство. Штраф считают наименее эффективным из всех возможных способов наказания.
За последние 11 лет «Манчестер Сити» одержал шесть побед в АПЛ.
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