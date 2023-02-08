Клубы АПЛ хотят, чтобы «Ман Сити» исключили из лиги, если финансовые нарушения докажут. В лишении трофеев не видят смысла

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Стала известна позиция клубов АПЛ по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

Как пишет Sky Sports, многие клубы хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из АПЛ, если их вина в нарушении финансовых правил на протяжении девяти сезонов будет доказана. В случае, если вину «Ман Сити» докажут, к ним не будет большого сочувствия.

Сильнее всего на действиях в отношениях «Ман Сити» настаивали клубы из так называемой «большой шестерки». В нее, помимо «Манчестер Сити», входят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что лишение трофеев в качестве наказания для «Ман Сити» считают бессмысленным. В АПЛ думают, что это лишь создаст лишнее замешательство. Штраф считают наименее эффективным из всех возможных способов наказания.

За последние 11 лет «Манчестер Сити» одержал шесть побед в АПЛ.

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22 комментария

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Фима. джедай.
Ответ Quiet Space
если исключат,,то спровоцируют новый виток суперлиги)
Сити нужно гнать.
Футбол это спорт, борьба, а мешки хотят сделать из него шоу.
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mansur_axe
Ответ Outis
ЛОЛ.
4 АПЛ за 5 лет 🤫🤫🤫
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Outis
Ответ mansur_axe
Сити решает все вопросы на поле, а все ваши недотоп 5 хотят решить это на бумаге и чем Сити не великий клуб Англии. МС как Россия, вперед Россия.
ЛОЛ.
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Yas 13
Ответ Антонио Мартынов
Челси то куда? Им в ближайшие несколько лет на месте Сити оказаться легко
По мнению местных экспертов и финансистов, ежедневно сводящих бухгалтерию футбольного клуба-все чисто. Нажито непосильным трудом, три портсигара, три магнитофона, 18 футболистов по 100 млн.
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FranTotti
Ответ Вадим Сидоров
Самое оптимальное. Если бы Сити покупал судей как Юве, тогда ссылка в низший дивизион была логичной.
покупали судей не только Ювентус. но сослали в серию B только его.
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Человек_Легенда
-5 очков и штраф 100 000 евро, и дальше будут свои делишки проворачивать
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mansur_axe
Сити решает все вопросы на поле, а все ваши недотоп 5 хотят решить это на бумаге и чем Сити не великий клуб Англии. МС как Россия, вперед Россия.
+1
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Yas 13
Вожак завыл - свора подключилась. Не всегда получается на поле победить. Решили так действовать? И куда эти клубы лезут? Под каждого копни - что-нибудь да найдётся. Взять хотя бы последнее ТО. Неужели всё так чисто было?
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Вадим Сидоров
Ответ Марслан Акматалиев
Трансферный бан на пару лет и штраф - думаю сойдутся на этом
Самое оптимальное.
Если бы Сити покупал судей как Юве, тогда ссылка в низший дивизион была логичной.
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Акира_1
Ответ Вечный Хрюн
Гиены
Можно подумать, если бы на месте Сити был другой английский клуб, то Сити не был бы за исключение и штрафы. Минус один конкурент как бы.
+5
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Акира_1
Ответ Антонио Мартынов
Челси то куда? Им в ближайшие несколько лет на месте Сити оказаться легко
Что именно нарушил Челси? Или как обычно лишь бы приклести.
+10
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dr. cage
Бернарду Силва: "Чет вы не вовремя"
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Антонио Мартынов
Челси то куда? Им в ближайшие несколько лет на месте Сити оказаться легко
+23
-6
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Амир Ким
Минус 15 очков, штраф и трансферный бан на лето)
+9
0
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Антонио Мартынов
Ответ Марслан Акматалиев
Трансферный бан на пару лет и штраф - думаю сойдутся на этом
Сойдутся на том, что Рафик ни в чем не виноват
+9
0
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Stereophonics89
Если докажут вину МанСити, то это просто установит факт, который уже давно обсуждался что на постсоветском пространстве, что в Англии

И не нужно рассказывать про МЮ бородатых годов или Челси 2000-х

МанСити знали по каким правилам нужно играть
Решили, что они самые умные.
Теперь могут пострадать

Для английского клубного футбола понижение в классе Сити - это плохо, но для порядка - это будет именно то, что нужно.
+7
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Quiet Space
если исключат,,то спровоцируют новый виток суперлиги)
+19
-1
+18
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Engelbert
Дружная семья
0
-2
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ljolik888
Сначала докажите - потом требуйте. Ещё суда не было но уже готовы расстрелять.
+4
-2
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Марслан Акматалиев
Трансферный бан на пару лет и штраф - думаю сойдутся на этом
+18
-4
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deadjoker
А если отберут трофеи то Сульшер мог бы выиграть чемпионство :)
+1
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Вечный Хрюн
Гиены
+9
-11
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