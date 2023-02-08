Клубы АПЛ хотят, чтобы «Ман Сити» исключили из лиги, если финансовые нарушения докажут. В лишении трофеев не видят смысла

Стала известна позиция клубов АПЛ по делу о финансовых нарушениях «Манчестер Сити».

Как пишет Sky Sports, многие клубы хотят, чтобы «Манчестер Сити» исключили из АПЛ, если их вина в нарушении финансовых правил на протяжении девяти сезонов будет доказана. В случае, если вину «Ман Сити» докажут, к ним не будет большого сочувствия.

Сильнее всего на действиях в отношениях «Ман Сити» настаивали клубы из так называемой «большой шестерки». В нее, помимо «Манчестер Сити», входят «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Арсенал», «Челси» и «Тоттенхэм».

Отмечается, что лишение трофеев в качестве наказания для «Ман Сити» считают бессмысленным. В АПЛ думают, что это лишь создаст лишнее замешательство. Штраф считают наименее эффективным из всех возможных способов наказания.

За последние 11 лет «Манчестер Сити» одержал шесть побед в АПЛ.

АПЛ атакует «Ман Сити» из-за финансовых нарушений. Возможно любое наказание – даже бан

Гвардиола обещал сразу уйти из «Сити», если от него скроют махинации. И вот новое дело