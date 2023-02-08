«Вася, куда лезешь, дурачок, потявкай еще, #####. Че дурочка ######». Воронков – игроку «Салавата» Пустозерову

Теги Ак Барс Салават Юлаев видео КХЛ Дмитрий Воронков Алексей Пустозеров брань контент Хоккей

Появились кадры того, как Дмитрий Воронков ругался в адрес игроков «Салавата Юлаева».

25 января уфимская команда обыграла «Ак Барс» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

В этой игре было несколько потасовок между хоккеистами, в одной из них хоккеист казанцев Никита Лямкин выкрикнул: «Сучка маленькая, я тебя трахну».

«Ак Барс» опубликовал новую серию своего сериала «Живем хоккеем», где более детально раскрыты подробности разговоров хоккеистов по ходу этой игры.

В одном из эпизодов Дмитрий Воронков, на котором был размещен микрофон, начал обращаться к нападающему уфимцев Алексею Пустозерову.

«Ты че, Вася, куда лезешь-то, #####. Дурачок, потявкай еще здесь, #####, ты потявкай еще здесь. Че ты тявкаешь, #####? Че дурочка ######», – говорил Воронков.

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28 комментариев

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FinishedBreakfast
Комменты на трешток из НХЛ: Блииин, как круто, что там люди реально между собой бьются, соревнуются, а нам ещё и показывают это.
Комменты на трешток из КХЛ: Некрасиво такое снимать, вот это суть всей команды, провокатор!
Людям контент для развлечения дают, а они реагируют как барышни
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Ванька-Манька
та самая знаменитая русская культура?
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Владимир Ворожцов
на МЧМ протявкал на скамье запасных, на серебро
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Сергей Нагорнов
Ответ Назар Игорь
Зачем чисто игроцкие эмоции выкладывать на всеобщее обсуждение? Хоккей это не бал в институте благородных девиц, сквернословят мужики, нормальное дело.
Причем выложил то сам Ак Барс. Для них это предмет гордости получается, и о нем надо сообщить всему миру))) во клоуны)
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Сергей Нагорнов
Ответ gxi9fh79kk
На всю жизнь запомнил Воронкова.За его блестящую игру против канадцев на мчм.Эти удаления долго мне потом снились)))###### Воронков,Дима ######!!!!
Даааа, этот дурачок просто зафеерил в том финале. Кстати насколько помню, привезти тупейшее удаление в самый ответственный момент это его «фирменный стиль»)))
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TravenS
А потом каждый пошёл играть в свою песочницу
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Серый
Не прошло и года.
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Ромарио
мерзкие типы
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ДнепрЧемпион1983
с нетерпением жду их встречи в плейофф
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Назар Игорь
Зачем чисто игроцкие эмоции выкладывать на всеобщее обсуждение? Хоккей это не бал в институте благородных девиц, сквернословят мужики, нормальное дело.
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Нога Абелардо
Возле пивнухи во дворе так же алкаши беседуют
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Юрий Байбурдин
Вот оно истенное лицо Билла,вспомните Голубя рыжего и дебила Захарчука..
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Arty K.
Ответ art_1
в апреле в коламбус уедет
Скатертью дорога. Там его научат говорить правильно сразу
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Nuteruoli
Глупо все эти разговоры вкладывать на обозрение, можно многое сказать на эмоция, но брань Воронкова никто не отменяет, как какой-то гопник из-за угла.
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Ramindze
Да я тебя сам трахну, мать твою, а ну вздумал ко мне лезть?!
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art_1
Ответ Arty K.
Наказывайте его длинным рублём, чтоб за языком научился следить. Уже не в первый раз так возникает
в апреле в коламбус уедет
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lubcha
У Воронкова какие-то странные латентные ругательства,если честно😁как дурачок местный обзывается
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gxi9fh79kk
На всю жизнь запомнил Воронкова.За его блестящую игру против канадцев на мчм.Эти удаления долго мне потом снились)))###### Воронков,Дима ######!!!!
+9
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Aleksey Yashin
Ты че, Вася, куда лезешь-то?
Не лезь, она тебя сожрет!
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Arty K.
Наказывайте его длинным рублём, чтоб за языком научился следить. Уже не в первый раз так возникает
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hamlo001
Вся суть клуба АК Барса...
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Кеша
В любой игре таких моментов масса . Без матерка не обходится ни один матч .
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ Варлампий Варлампий
что опять за решетки, не пойму. Чтоб у вас в зарплатной расчетке вместо цифр решетки были
а у вас чтоб были вместо зарплаты, те слова которые там зашифрованы?

вы серьёзно???
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Рамис Зарипов
Воронков все какого-то тр….ть порывался, вот кто точно не откажется от радужных джерси!!!
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RINAT777
Леща воронкову
+6
-3
+3
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