«Вася, куда лезешь, дурачок, потявкай еще, #####. Че дурочка ######». Воронков – игроку «Салавата» Пустозерову

Появились кадры того, как Дмитрий Воронков ругался в адрес игроков « ».

25 января уфимская команда обыграла «Ак Барс» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата .

В этой игре было несколько потасовок между хоккеистами, в одной из них хоккеист казанцев Никита Лямкин выкрикнул: «Сучка маленькая, я тебя трахну».

« » опубликовал новую серию своего сериала «Живем хоккеем», где более детально раскрыты подробности разговоров хоккеистов по ходу этой игры.

В одном из эпизодов , на котором был размещен микрофон, начал обращаться к нападающему уфимцев Алексею Пустозерову.

«Ты че, Вася, куда лезешь-то, #####. Дурачок, потявкай еще здесь, #####, ты потявкай еще здесь. Че ты тявкаешь, #####? Че дурочка ######», – говорил Воронков.