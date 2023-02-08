«Вася, куда лезешь, дурачок, потявкай еще, #####. Че дурочка ######». Воронков – игроку «Салавата» Пустозерову
Появились кадры того, как Дмитрий Воронков ругался в адрес игроков «Салавата Юлаева».
25 января уфимская команда обыграла «Ак Барс» (2:1 ОТ) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
В этой игре было несколько потасовок между хоккеистами, в одной из них хоккеист казанцев Никита Лямкин выкрикнул: «Сучка маленькая, я тебя трахну».
«Ак Барс» опубликовал новую серию своего сериала «Живем хоккеем», где более детально раскрыты подробности разговоров хоккеистов по ходу этой игры.
В одном из эпизодов Дмитрий Воронков, на котором был размещен микрофон, начал обращаться к нападающему уфимцев Алексею Пустозерову.
«Ты че, Вася, куда лезешь-то, #####. Дурачок, потявкай еще здесь, #####, ты потявкай еще здесь. Че ты тявкаешь, #####? Че дурочка ######», – говорил Воронков.
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вы серьёзно???