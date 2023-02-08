Златан Ибрагимович: «Меня критикуют 25 лет, потому что я номер один. Критики льют бензин в огонь, а когда играешь с огнем, получаешь ожоги»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия Футбол

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович рассказал о своем отношении к критике.

«Я чувствую страсть, я хочу многое сделать, наверстать упущенное за эти 7-8 месяцев. Я потерял время.

Я не волнуюсь насчет командного кризиса, для чемпионата это естественно. Нам нужно меньше говорить и больше делать на поле.

Критика – это нормально, если тебя не критикуют – ты не на вершине. Меня критикуют 25 лет, потому что я номер один. И я привык к этому. Критики льют бензин в огонь, а когда играешь с огнем, получаешь ожоги», – сказал Ибрагимович. 

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mechel**
Иди уже на пенсию
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Ауф.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Англосакс и прочие американцы
Ой blя 😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ansu Fati
У Стэтхема намечается конкурент в пацанских пабликах))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rigobersong
Ответ NastyNay
Забавный чел конечно. А по факту даже ниразу в карьере не был близок к ЗМ
То как он забивал голы, с какой харизмой выходил на поле и какое наследие оставил футбольному миру, дороже многих золотых мячей:)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михо
Помню Стогниенко писал, что был на каком то мероприятии, где был Златан, он всерьез считает себя Богом. И добавил что через некоторое время в это начинаешь верить😃
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
NastyNay
Забавный чел конечно. А по факту даже ниразу в карьере не был близок к ЗМ
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дурачок
Артём Дзюба: "Чувствую себя железнодорожником".
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий