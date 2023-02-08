Златан Ибрагимович: «Меня критикуют 25 лет, потому что я номер один. Критики льют бензин в огонь, а когда играешь с огнем, получаешь ожоги»

Нападающий « » рассказал о своем отношении к критике.

«Я чувствую страсть, я хочу многое сделать, наверстать упущенное за эти 7-8 месяцев. Я потерял время.

Я не волнуюсь насчет командного кризиса, для чемпионата это естественно. Нам нужно меньше говорить и больше делать на поле.

Критика – это нормально, если тебя не критикуют – ты не на вершине. Меня критикуют 25 лет, потому что я номер один. И я привык к этому. Критики льют бензин в огонь, а когда играешь с огнем, получаешь ожоги», – сказал Ибрагимович.

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