Сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира, где россияне выступят под своим флагом

Теги IBA чемпионат мира сборная США Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Официальный сайт Федерации бокса США сообщил об отказе от участия в мужском и женском чемпионате мира.

Среди причин отказа числится решением Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить боксерам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.

Глава USA Boxing Майк Макэти перечислил свои претензии к IBA, из-за которых, по его мнению, участие в чемпионатах мира «нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности».

Совет директоров IBA, возглавляемый Умаром Кремлевым, проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, а также призвала к мирному урегулированию конфликтов.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).

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42 комментария

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Ноу Нейм
Ответ Pertinax Gandi
Жаль, что такой Умар не возглавляет весь МОК. И в ФИФА не нашлось своего Умара. Но ничего, мы подождём.
Прочти что за пассажир этот кремлев, а потом повтори написанное
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Конь Пальто
Американцы молодцы, не нужно полумер. Только байкот, ждём как поведут себя остальные
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Юра Г
Ответ BuTaJIbKa
тихо - я из Латвии :-) но у нас Бриедис сйчас в опале даже у самих латышей
по
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Жека Смоленский
Ответ Тимоха
Развьязаная ВОЙНААААА.....нарушила принцьІтьІ чесной игрьІ.
Так а сами они сколько войн развязали, санкции были?
+2
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Pertinax Gandi
Жаль, что такой Умар не возглавляет весь МОК. И в ФИФА не нашлось своего Умара. Но ничего, мы подождём.
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Тимоха
Ответ Сергей Кузнецов
Плакать не будем!! Вас бы там все равно разнесли кубинцы, наши и другие...
Насмешил 🤪🤪🤪🤪😜😜😜🤪🖕🖕🖕🖕
0
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Тимоха
Ответ Verhovn
Они под радужным выступают.. Ссыкотно им с нашими тягаться😄
А "наши" будут с буквой z ???
0
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BuTaJIbKa
Ответ Зубы Дзюбы
Главное дождаться реакции великих финских и латышских боксеров)
тихо - я из Латвии :-)
но у нас Бриедис сйчас в опале даже у самих латышей
+1
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germann64
Сейчас пшеки и остальная п....братия за хозяевами дружно потянутся. Скатертью дорога.
+7
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Тимоха
Ответ Назар Игорь
Комментарий удален пользователем
Еще несколько стран откажутся вьІступать и ети боксерьІ будут соревноваться на первенство водокачки, с флагом и гимном.
+1
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xQcoW
👍🇺🇸🦅
+2
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BananaMantana
Не хотят повторения как UFC )
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Гусейн Магомедрасулов
Ирак, Афганистан, Сирия, Ливия. Кого ещё не перечислил?
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-1
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Ильназ Гимаев
Скатертью дорога
+1
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Тимоха
Ответ Gornostaev
Там от фамилии Кремлев, наверное, трясет :). Нокаут без касания...
Рано радоваться, цьІплят по осени считают.
0
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Виктор Ш.
Ответ Ебздрогыч
Я извиняюсь, а чем нарушаются принципы честной игры и прозрачности? У наших под флагом ножи и кастеты? Или допинг ведрами? Какие же идиоты!
Ну там особая честность просто в виду имеется, никому более не понятная
0
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Reece24
Ответ Verhovn
Они под радужным выступают.. Ссыкотно им с нашими тягаться😄
О да, американским боксерам очень страшно тягаться с русскими.
Лучшая в мире школа бокса против школы, которая от силы 5 топовых боксеров дала миру.
+1
-8
-7
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Maxximus
Ответ Тимоха
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
кнопка запала? 😂
+1
0
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Val Smith
А них там в женском боксе девушки с причендалами участвуют? Может так даже лучше.
0
-3
-3
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Тимоха
Ответ Кирюшенко
Правильный сигнал и принципиальная позиция. Теперь 10 раз подумают, прежде чем допускать россиян до соревнований
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
0
-5
-5
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Тимоха
Ответ Ебздрогыч
Я извиняюсь, а чем нарушаются принципы честной игры и прозрачности? У наших под флагом ножи и кастеты? Или допинг ведрами? Какие же идиоты!
Развьязаная ВОЙНААААА.....нарушила принцьІтьІ чесной игрьІ.
+1
-7
-6
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Зубы Дзюбы
Ответ BuTaJIbKa
главное, чтоб у всех яичек хватило и не дрогнули
Главное дождаться реакции великих финских и латышских боксеров)
+10
-2
+8
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papadok
Ответ Gornostaev
Там от фамилии Кремлев, наверное, трясет :). Нокаут без касания...
Ну да, назовись он, например, Лутфуллоев, никто не затрясся бы.
0
-1
-1
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Wiley Fox
И правильно

Федерация с уголовником кремлевым - это из Оруэлла
+10
-12
-2
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Прэзидент оф зе Юнайтед Стэйтс
Ответ Дима Садилов
Комментарий удален пользователем
А кто такой Задорный?
0
-1
-1
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