Сборная США по боксу отказалась от участия в чемпионате мира, где россияне выступят под своим флагом

Официальный сайт Федерации бокса США сообщил об отказе от участия в мужском и женском чемпионате мира.

Среди причин отказа числится решением Международной ассоциации бокса ( ) разрешить боксерам из России и Беларуси выступать под своими национальными флагами.

Глава USA Boxing Майк Макэти перечислил свои претензии к IBA, из-за которых, по его мнению, участие в чемпионатах мира «нарушит не только санкции МОК, подтвержденные 2 февраля, но и принципы честной игры и прозрачности».

Совет директоров IBA, возглавляемый , проголосовал за отмену недопуска боксеров из России и Белоруссии к международным соревнованиям. Решение вступило в силу 5 октября. Организация заявила, что хочет оставаться политически нейтральной и независимой, а также призвала к мирному урегулированию конфликтов.

Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан). Женский – с 15 по 31 марта в Дели (Индия).