Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»
Брат Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону».
«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».
Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.
Лионель Месси покинул «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. В данный момент он выступает за «ПСЖ».
открывается после дополнительного квеста: "выиграть чемпионат мира"