Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жоан Лапорта Футбол

Брат Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону».

«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем Жоана Лапорту», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.

Лионель Месси покинул «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. В данный момент он выступает за «ПСЖ». 

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53 комментария

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Alexandr Donskoy
Ответ Evgen_Hazard
Это что-то на уровне сестры Роналду или даже выше.
Мдааа...... плюсанули фантики нарцисса))
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Andar Black
эти золотые мячики взяли мы, так и запишите
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Тен мать его Хаг
#ОставьтеЛапортувпокое
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Verhovn
Кто это "мы"? 😄
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консультант_ральф
О, Новый год, новый перс))
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консультант_ральф
О, Новый год, новый перс))
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m1t9
маленький сенатор и так чистил всех в барсе 10 лет, оставляя лояльных людей, что вылилось в рычаги. неудивительно что даже его брат рофлит в открытую на стриме
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HellLight
какой интересный парень. видимо наличие такого брата вселяет в него уверенность о собственном всемогуществе.
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Виктор Ш.
Брат кокорина по манере
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Boni Jek
Ответ Evgen_Hazard
Это что-то на уровне сестры Роналду или даже выше.
Кто за эту чушь плюсуют?? 😁. Естественно подростки 😁
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El illusionista
Если этот товарищ всё-таки говорит правду, то тогда получается Лапорта прав, что отправил Лионеля и его свиту по-дальше от клуба. Барселоне сейчас токсичность совсем не нужна, там и так наследие досталось более чем неадекватное.
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Alex1104
Ответ 90 Minutes
Нашёл что сравнить....сестра роналду каждый день строчит, в день по 50 постов брата Месси второй ,третий раз вижу его заявление
Зато сразу круто. Им с сестрой Роналду надо жениться
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Никому_никабельный
Ты где был всё это время, брат??
+1
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mr kovalsky
Ответ Overkiller
Это какой то бонусный персонаж который открылся после того как Месси прошёл футбол?
брат Месси
открывается после дополнительного квеста: "выиграть чемпионат мира"
+6
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Полуэктов Пётр
Ответ Evgen_Hazard
Это что-то на уровне сестры Роналду или даже выше.
Тут даже выше, тут прям какие-то конкретные угрозы сыпятся, а не просто "люблю тебя своей любовью, моя любимая любовь!"
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Тор 100
Поддерживаю брата Месси.
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90 Minutes
Ответ Evgen_Hazard
Это что-то на уровне сестры Роналду или даже выше.
Нашёл что сравнить....сестра роналду каждый день строчит, в день по 50 постов брата Месси второй ,третий раз вижу его заявление
+3
-3
0
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Alexlagodny
Скорее всего желтуха, a если правда, то иди ка ты братец наподальше. Лео наверняка без тебя разберется, что ему делать.
0
-1
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Tybalt
Ответ Экспертное мнение
Брат Месси и сестра Роналду должны сыграть свадьбу. Кем тогда станут Месси и Роналду друг для друга?
для Кати Авейру Месси будет деверь, а для этого товарища Рональдо будет шурином
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Гусейн Магомедрасулов
Лапорта действовал в интересах клуба, находящейся на грани банкротства. Месси надо это осознать. Лапорта как раз и провёл чистку и построил симпатичную команду. Его не зря выбрали. А брат Месси, это всего лишь брат Месси. Пусть жениться на сестре Роналду, вместе будут отрабатывать деньги братьев
+2
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Cruel Snake
Барселона : Конкретно ты брат Месси нам ##### не нужен
+1
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Dm_Tomson
Ответ Evgen_Hazard
Это что-то на уровне сестры Роналду или даже выше.
Если выше, то это как брат Кокорина
+2
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dw4xbhdgb8
Ответ Evgen_Hazard
Это что-то на уровне сестры Роналду или даже выше.
Не, выше сестры ботоксного никогда не будет)
+3
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Fuad Mamedov
Что за истерика у него? может перевод не правильный?
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Denis242424
Ответ error505
У сестры Роналду конкурент
Сестра -то только пыталась петь, невинное занятие. А воинственный брат Месси перевозил наркотики.
+2
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