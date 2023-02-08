Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»

Брат Лионеля Месси заявил, что аргентинец не вернется в «Барселону».

«У меня есть вырезка газеты Sport, в которой говорится: «Месси должен вернуться в Барселону».

Я сказал: «Хахахаха, мы не собираемся возвращаться в «Барселону», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Помимо прочих, вышвырнем », – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.

покинул «Барселону» свободным агентом летом 2021 года. В данный момент он выступает за « ».