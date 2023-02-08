Брат Месси заявил, что фанаты «Барсы» не поддерживали Лео: «Испанцы – предатели. Они должны были выйти на акцию протеста, заставить Лапорту уйти»

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига болельщики Жоан Лапорта Футбол

Брат Лионеля Месси заявил, что форварда не поддерживали болельщики «Барселоны». 

«Люди [в Барселоне] не поддержали его. Они должны были выйти на акцию протеста или что-то в этом роде, заставить Лапорту уйти, а Месси остаться.

Испанцы – предатели. Я говорю это, потому что хочу, чтобы это прозвучало от нас», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.

Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»

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85 комментариев

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Oleg
Ответ AnMe
Можно точнее? Что сказали? Когда был эфир? Спасибо.
Племянник Лео вышел в прямой эфир, туда зачем то влез его отец ( он же брат Лео) Матиас и нагородил всю эту чушь. Вероятно что то принял, были у него проблемы с веществами.

Естественно это разнесли сми, потом Спорт написал что вышло на связь окружение Месси и заявило , что это частное мнение Матиаса и к позиции Месси не имеет отношения.
Через несколько минут эфир был удален.
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Я Гражданин Мира
Ответ Oleg
Окружение Месси уже высказалось по этому поводу ну а прямой эфир был удален. Видимо братец понял что нагородил.
Очень обидно за Месси
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Dilya Nurullina
Уже опровергли его слова из окружения Месси. Сказав что Барселона все для Месси, и его слова не относятся к Лео. Где только находятся такие родственники с которыми врагов не надо
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Ginosyan Ara
Но ведь в Барселоне каталонцы…)
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AnMe
Ответ Oleg
Окружение Месси уже высказалось по этому поводу ну а прямой эфир был удален. Видимо братец понял что нагородил.
Можно точнее? Что сказали? Когда был эфир? Спасибо.
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Роман
Похоже у каждого легендарного игрока есть звезданутый родственник.
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андрей кольцов
Ответ DolJun
ты бы меня еще попросил привести пруф что вода закипает при 100 градусах по цельсию)
Могу привести пруфы, что вода кипит и не при ста градусах
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Josep
Этот чм0шник себе на статью наговорил.
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Gravdaar Iyaad
Ответ DIAS
Грамотный вброс от ПСЖ. После таких заявлений понятно Барселона задумается возвращать ли Лео, Лео не захочет возвращаться в Каталонию потому что назвать их "испанцами" сродни убийству, а ПСЖ сможет спокойно вести переговоры о продлении. Тем более известно, что ПСЖ в первую очередь наладил контакт с семьей Лео и наверняка предложил, что то брату за такие заявления...
А что, брат Месси не в состоянии опровергнуть, если это реально вброс?
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pq
у Месси есть свой Медведев
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Футбол_это_жизнь
Брата Месси прорвало!
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Oleg
Ответ Я Гражданин Мира
Я проста глазам не верю. Это ужас какой-то У такого человека, такой брат. Дай бог что он своим поведениям вред не принёс Месси.
Окружение Месси уже высказалось по этому поводу ну а прямой эфир был удален.
Видимо братец понял что нагородил.
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Oleg
Ответ DIAS
Грамотный вброс от ПСЖ. После таких заявлений понятно Барселона задумается возвращать ли Лео, Лео не захочет возвращаться в Каталонию потому что назвать их "испанцами" сродни убийству, а ПСЖ сможет спокойно вести переговоры о продлении. Тем более известно, что ПСЖ в первую очередь наладил контакт с семьей Лео и наверняка предложил, что то брату за такие заявления...
Это не вброс а прямой эфир где брат Месси все это нагородил.
Сейчас этот прямой эфир удален, видимо Месси сказал своему братцу)

Наврят ли тут причастен ПСЖ, просто племянник Лео был в прямом эфире и туда влез его батя, он же брат Месси и нагородил, возможно что то принял.
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уличный иуда
На ум пришло сотни шуток про сестру Роналду и брата Месси, но их все написали)))
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Я Гражданин Мира
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
А это в точку
Честно признаю мне очень жалко Месси стало в этом плане.
Я Месси уважаю не только как супер футболиста, но и как отличного человека.
Для меня важно первый очеред человеческого качество, а потом всё остальное
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Caterina
В семье не без урода, как говорится 😡
Меня другое удивляет: как Лео удавалось заткнуть его на целых полтора года с того события. Да и в предыдущие годы помалкивал.
Месси только недавно в интервью сказал, что собирается жить в Барселоне после карьеры, и тут вылезает этот тупень, и несёт такую дичь.. про предателей, и прочую хрень😡
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AnMe
Очень надеюсь что эта дичь не повлияет на игру Лео сегодня. Не знаю, когда он это сказал, что понервничать за это может человек
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filippa
их бы с сетрой рональду и журналистом , как там его ..
в ток шоу. вот бы выдали перлов!!!
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Я Гражданин Мира
Я проста глазам не верю. Это ужас какой-то У такого человека, такой брат. Дай бог что он своим поведениям вред не принёс Месси.
А это в точку
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Я Гражданин Мира
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я слышал фразу "Родственников не выбирают"
Я проста глазам не верю.
Это ужас какой-то
У такого человека, такой брат.
Дай бог что он своим поведениям вред не принёс Месси.
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MK
Ответ Gornostaev
Это тот самый скрываемый брат, наркоман и алкоголик? Усыпил медсестру и дорвался, наконец, до интернета и решил высказать все, что накипело за годы изоляции...
Так и есть, тот самый наркоман
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Flylink
ПСЖ проплатили?)
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Антон
Похоже на предъявы наших соседей: "Почему ты не сверг вождя??!!". Да вот как-то не срослось, проспал или заболел.
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AnMe
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Я слышал фразу "Родственников не выбирают"
Или « в семье не без урода»
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Я Гражданин Мира
Откуда появился он !? Он ничего хорошего для имиджа Месси ничего не принесёт с такими заявлениями. Странно что сам Месси не реагировал на эту дешёвые интервью. Я думаю это может психологически может повлиять на Лео Месси в самом разгар сезона
Я слышал фразу "Родственников не выбирают"
+2
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