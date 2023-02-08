Брат Месси заявил, что фанаты «Барсы» не поддерживали Лео: «Испанцы – предатели. Они должны были выйти на акцию протеста, заставить Лапорту уйти»
Брат Лионеля Месси заявил, что форварда не поддерживали болельщики «Барселоны».
«Люди [в Барселоне] не поддержали его. Они должны были выйти на акцию протеста или что-то в этом роде, заставить Лапорту уйти, а Месси остаться.
Испанцы – предатели. Я говорю это, потому что хочу, чтобы это прозвучало от нас», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.
Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»
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Естественно это разнесли сми, потом Спорт написал что вышло на связь окружение Месси и заявило , что это частное мнение Матиаса и к позиции Месси не имеет отношения.
Через несколько минут эфир был удален.
Видимо братец понял что нагородил.
Сейчас этот прямой эфир удален, видимо Месси сказал своему братцу)
Наврят ли тут причастен ПСЖ, просто племянник Лео был в прямом эфире и туда влез его батя, он же брат Месси и нагородил, возможно что то принял.
Я Месси уважаю не только как супер футболиста, но и как отличного человека.
Для меня важно первый очеред человеческого качество, а потом всё остальное
Меня другое удивляет: как Лео удавалось заткнуть его на целых полтора года с того события. Да и в предыдущие годы помалкивал.
Месси только недавно в интервью сказал, что собирается жить в Барселоне после карьеры, и тут вылезает этот тупень, и несёт такую дичь.. про предателей, и прочую хрень😡
в ток шоу. вот бы выдали перлов!!!
Это ужас какой-то
У такого человека, такой брат.
Дай бог что он своим поведениям вред не принёс Месси.