Брат Лионеля Месси заявил, что форварда не поддерживали болельщики «Барселоны».

«Люди [в Барселоне] не поддержали его. Они должны были выйти на акцию протеста или что-то в этом роде, заставить Лапорту уйти, а Месси остаться.

Испанцы – предатели. Я говорю это, потому что хочу, чтобы это прозвучало от нас», – сказал Матиас Месси в эфире на Twitch.

Брат Месси: «Мы не собираемся возвращаться в «Барсу», а если и вернемся, то проведем хорошую чистку. Вышвырнем Лапорту, помимо прочих»

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