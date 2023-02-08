«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы. Контракт – до конца сезона

Теги Локомотив Артем Дзюба премьер-лига Россия трансферы Футбол

Нападающий Артем Дзюба вернулся в Мир РПЛ.

34-летний игрок заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона.

За московскую команду форвард будет выступать под 7-м номером.

Ранее стало известно, что зарплата Дзюбы составит 2,5 млн рублей в месяц.

К «Локо» Артем присоединился в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор» в декабре прошлого года.

Для Дзюбы «Локомотив» стал шестым клубом в Премьер-лиге после «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита» и «Арсенала».

Статистику нападающего можно изучить здесь.

Изображение: fclm.ru

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104 комментария

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Алексей Богатов
Ответ Igor Shalamov
Уверен, что забьет мячей 5 точно. А люди ржущие сейчас над ним и локомотивом это просто хейтеры. Понятно почему не любят дзюбу, но трансфер хорош
Дзюба - отстой !
Его время вышло..
Много хочет парень. 2-5 лимона в месяц- это очень много..
Игрок на 400 к.. не более..
Никогда не был лидером и организатором, шут номер один, в любой команде и сборной..
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Матрос Кот
Кстати я рад,что Локо Дзюбу подписал. В Зените он был вообще чужим,совершенно чуждым духу города чеьовеком,несмотря на то,что забивал много,что да то да. А московский Локр это для него. Без Палыча,это команда без лица. А так хоть будет медийная личность. Дзюбе и Локо удачи!
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Dimonty
Ролик прикольный https://www.youtube.com/watch?v=P3dRZB5pDig
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Мишаня сбг
удачи Артёму 💙
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fkded
Ответ Иван Колгашкин
Дзюба кто бы что не говорил, лучший бомбардир РПЛ за всю историю, но у него завышена чсв, в любом случае поможет Локо.
Нет
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ARIGAMI ARIGAMI
Трансфер века
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justbored
Артёмка обязан посрамить недоброжелателей.✊
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fkded
Ответ Igor Shalamov
Уверен, что забьет мячей 5 точно. А люди ржущие сейчас над ним и локомотивом это просто хейтеры. Понятно почему не любят дзюбу, но трансфер хорош
Не верю. Токсичный трансфер.
+1
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dron_android@mail.ru
Паровоз переходит на дрова.
+3
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Verhovn
Дзюба не раз затыкал рты хейтерам доказывая на поле, что он не мальчик с улицы. Получится ли сейчас, вопрос...
Будет интересно, надеюсь. Интрига 😄
+1
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Эдуард Суровый
Ответ LLiriKK
Позорище. Надеюсь, этого персонажа освистывать будут на всех стадионах страны.
Свистеть не кому, мамки "я же мать" с детьми сидят
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Lior Diamond
Ответ maximilian_15
Ждем приветственные речи на базе и стадионе от болельщиков
Так уже банер был) думаешь ещё что то крикнут?))
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Lior Diamond
Там банер уже приветсвенный был) ждали его)
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Игорь
Ответ Igor Shalamov
Уверен, что забьет мячей 5 точно. А люди ржущие сейчас над ним и локомотивом это просто хейтеры. Понятно почему не любят дзюбу, но трансфер хорош
Чем?
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Zurab Zurabov
Всем хейтерам, Дзюба рекордсмен ЧР по забитым мячам. Желаю ему и Локо плодотворное взаимодействие. Только Локо, только победа 🤚
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wRong
Ответ aksemike
И чем же он хорош? Если он турецкого середняка не потянул, а потом пол года дома сидел, то максимум на что его хватит в Локо, это сфоткаться для презентации
С чего ты взял, что он дома сидел? Зачем делать утверждения, которые ты не сможешь доказать?
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Piter Pchelenco
не, ну я слышал, что Локо ищет работника на роль маскота, но чтобы вот так...
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Piter Pchelenco
Ответ леннорыч-абрамович
Состав стал длиннее на один вагон
вагон-ресторан!
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Piter Pchelenco
Ответ ygcn5c2ty9
Будем надеяться что ухватится за этот шанс обеими руками
прям двумя душить питона будет
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Piter Pchelenco
Ответ СВБД
а в Турции ему платили 2.5 ляма долларов в год? зачем оттуда уходить? Сидел бы как Кокоша, потом в аренду в какой-нибудь Гибралтар спихнули
Так Дзюба не ушел, его "ушли". То, что агент плёл про невыплату з/п и расторжение контракта, опровергли давно президент турецкого клуба и прочие - всё платили, просто не посчитали нужным дальше по ветру деньги пускать. Официально - расторжение контракта по согласованию сторон, видимо, договорились о компенсации.
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kk.abb
Ответ Человек российской федерации
Надеюсь вернёт топ форму и хейтеры на диване пососут, кроме закидывания Дзюбу говном ни на что не способны
Ему не 30 лет уже, чтоб её возвращать.
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wRong
Ответ Winterburn
Молодой, перспективный, российский - все как и было представлено в новой стратегии развития Локо))
Стратегия - это долгосрочный план. Этот переход не про стратегию, а про тактику
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kk.abb
Ответ ygcn5c2ty9
Будем надеяться что ухватится за этот шанс обеими руками
Шанс заработать 10 лямов сидя на банке.
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ДМ-1чемпион
Порно в поезде! Детям до 18 вход на стадион запрещён! А ХА ХА
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kk.abb
Ответ hhd
Зарплата то не космическая. Кто говорил, что у него непомерные требования? Всего 382 тысячи евро в год по текущему курсу.
Подъемные+агентские никто в рос футболе не отменял. Тем более на паспортиста, тем более в Москве.
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