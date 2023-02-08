«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы. Контракт – до конца сезона

Нападающий Артем Дзюба вернулся в Мир .

34-летний игрок заключил контракт с « » до конца сезона.

За московскую команду форвард будет выступать под 7-м номером.

Ранее стало известно, что зарплата Дзюбы составит 2,5 млн рублей в месяц.

К «Локо» Артем присоединился в статусе свободного агента после ухода из « » в декабре прошлого года.

Для Дзюбы «Локомотив» стал шестым клубом в Премьер-лиге после « », « », « », « » и «Арсенала».

Статистику нападающего можно изучить здесь.

Изображение: fclm.ru

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