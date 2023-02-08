«Локомотив» объявил о трансфере Дзюбы. Контракт – до конца сезона
Нападающий Артем Дзюба вернулся в Мир РПЛ.
34-летний игрок заключил контракт с «Локомотивом» до конца сезона.
За московскую команду форвард будет выступать под 7-м номером.
Ранее стало известно, что зарплата Дзюбы составит 2,5 млн рублей в месяц.
К «Локо» Артем присоединился в статусе свободного агента после ухода из «Адана Демирспор» в декабре прошлого года.
Для Дзюбы «Локомотив» стал шестым клубом в Премьер-лиге после «Спартака», «Томи», «Ростова», «Зенита» и «Арсенала».
Статистику нападающего можно изучить здесь.
Изображение: fclm.ru
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Его время вышло..
Много хочет парень. 2-5 лимона в месяц- это очень много..
Игрок на 400 к.. не более..
Никогда не был лидером и организатором, шут номер один, в любой команде и сборной..
Будет интересно, надеюсь. Интрига 😄