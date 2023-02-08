Гретцки занял 1-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Теги Питтсбург Рейнджерс Вашингтон Эдмонтон Лос-Анджелес Яромир Ягр Марио Лемье Сидни Кросби Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Бобби Орр Хоккей

Назван лучший хоккеист в истории НХЛ.

Издание The Athletic поставило Уэйна Гретцки на первое место в рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал четвертым, третье место в списке занял Бобби Орр, второе – Марио Лемье.

Гретцки провел 20 сезонов в НХЛ и набрал 2857 (894+1963) баллов в 1487 матчах в регулярных чемпионатах.

В плей-офф канадец отметился 382 (122+260) очками в 208 играх. На протяжении карьеры Уэйн выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс».

Гретцки является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1984 год, 1985 год, 1987 год, 1988 год).

Нападающий девять раз он становился обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги, десять раз «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.

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12 комментариев

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John78
Нда. Вратарей, как всегда прокатили. Нечто Руа, Гашек, Бродер, Драйден и т.д. хуже Кросби, Ягра и Овечкина?
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Rialto
Блин, а мы то гадали, кто же там?!
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Angelgirl
Не думаю что он лучше Марио. Оба они первые.
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stalker18
На протяжении карьеры Уэйн выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс».

Сент-Луис еще был
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Вадим Сидоров
десять раз «Арт Росс Трофи» - это рекорд мне эпох (шальные 80-е, "мёртвая шайба" или нынешний хоккей)
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Yaroslove
Можно сколь угодно спорить по поводу подобного решения, но факты - вещь упрямая. 61 рекорд (40 в регулярке, 15 в плей-офф и 6 в МВЗ), многие из которых уверен никогда не будут побиты - это то, что действительно ставит его на первую строчку пьедестала)
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sashkaaa
Огласите весь список, пожалуйста
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e1ther - e1ther
Да ну не,хде Бурэ??
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Shafer
Это что за н….уй🤬
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Владимир
Опять какие то ноунеймы Кто это такой?
Я в шоке😧
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Sergio19882007
Великий)))
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Andreir888
Неожиданно!🤣🤣🤣 Вот уж интриганы!
+5
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