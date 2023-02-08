Гретцки занял 1-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic
Назван лучший хоккеист в истории НХЛ.
Издание The Athletic поставило Уэйна Гретцки на первое место в рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин занял шестое место в рейтинге, нападающий Яромир Ягр расположился на пятой позиции, капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби стал четвертым, третье место в списке занял Бобби Орр, второе – Марио Лемье.
Гретцки провел 20 сезонов в НХЛ и набрал 2857 (894+1963) баллов в 1487 матчах в регулярных чемпионатах.
В плей-офф канадец отметился 382 (122+260) очками в 208 играх. На протяжении карьеры Уэйн выступал за «Эдмонтон», «Лос-Анджелес» и «Рейнджерс».
Гретцки является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1984 год, 1985 год, 1987 год, 1988 год).
Нападающий девять раз он становился обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги, десять раз «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.
Сент-Луис еще был
Я в шоке😧