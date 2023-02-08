Гретцки занял 1-е место в списке лучших игроков в истории НХЛ по версии The Athletic

Назван лучший хоккеист в истории НХЛ.

Издание The Athletic поставило на первое место в рейтинге 100 лучших хоккеистов в современной истории НХЛ.

Капитан « » занял шестое место в рейтинге, нападающий расположился на пятой позиции, капитан « » стал четвертым, третье место в списке занял , второе – Марио Лемье.

Гретцки провел 20 сезонов в и набрал 2857 (894+1963) баллов в 1487 матчах в регулярных чемпионатах.

В плей-офф канадец отметился 382 (122+260) очками в 208 играх. На протяжении карьеры Уэйн выступал за « », «Лос-Анджелес» и « ».

Гретцки является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1984 год, 1985 год, 1987 год, 1988 год).

Нападающий девять раз он становился обладателем «Харт Трофи» как самый ценный игрок лиги, десять раз «Арт Росс Трофи» как лучший бомбардир.