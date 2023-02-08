В АПЛ ожидают, что разбирательства по делу «Ман Сити» продлятся не менее 2 лет
Руководство АПЛ ожидает, что рассмотрение дела «Манчестер Сити» будет долгим.
Ранее АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.
Как пишет The Independent, руководство АПЛ ожидает, что разбирательство по делу «Манчестер Сити» продлится больше двух лет.
Отмечается, что в АПЛ есть много разногласий по поводу финансового фэйр-плей, но обвинения в адрес «Ман Сити» описываются как «самое объединяющее событие со времен Суперлиги». Клубы искренне беспокоятся о возможном неуважении к правилам.
Учитывая, что «Ман Сити» настроен решительно и намерен бороться за «каждый процедурный момент», клубы АПЛ также думают, что разбирательство продлится более двух лет.
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А решение так и не было вынесено.
Сити за два года разбирательств и неопределённости вряд ли сможет сделать хорошие трансферы (кто пойдёт в клуб, с которым непонятно что случится?), может растерять мотивацию и уверенность. Чем дольше процесс, тем хуже для клуба. Плюс репутационный крах, сейчас никто даже не хочет впрягаться за Сити кроме их бывших
Десятки лет ждать, попутно отдавая игроков этим юнайтедам, в надежде что когда-нибудь разок да выиграют титул... Так надо?
РБ основан в 2009, в 2016 уже играет в вышке. Это по-твоему другая история? Она просто ограничена амбициями владельцев. Че они, потеснили баварию что ли? Отдали им Нагельсманна, игроков хороших продают. И да, что-то неохота строить десятилетиями дело, когда можно просто не дожить! Уж олд то должен понимать такие вещи, глядя на клубы за эти годы.
а кто хочет выстраивать клуб - пусть глянут на ред булл, казалось бы искусственное образование, а на слуху уже не первый год и что-то в лифты не собирается
Это плохой период для нее? Лучше по жизни быть лифтом?
Это вот так "законы" формируют? Да завтра вообще все изменят как хотят
Эти правила я считаю несправедливыми, а вы принимаете за догму че бы они ни придумали
По поводу остальных клубов - ту разве что Челси под угрозой, так как это клуб одного владельца. Все остальные настолько мультинациональные корпорации с сотней сделок и дотошными отчётами от Deloitte, что поймать наказать их за подобные косяки, как у Сити, невозможно, адвокаты легко развалят дело
пойми, я глор челси, ни за каких топов я не упираюсь. я даже не живу в парадигме "дерби", типа ненавидь мю потому что топишь за сити, или ненавидь ливерпуль если топишь за мю. мне это просто не интересно. я топлю за справедливость. и если выяснится что боули проворачивал противозаконные делишки - значит смиренно приму для любимого клуба очищение шипом.
люди, что приводят в пример челси, забывают, что когда тратил абрамович - ффп не было даже в планах, в последствии он всегда рулил клубом ниже радаров ффп. если барселонская опг, взявшая власть в сити, не смогла провернуть подобное - надеюсь их накажут по всей строгости. и это не будет означать что кто-то защищает старых топов, а скорее то, что ты безуспешно пытаешься подменять понятия.
Невозможно что этот мешок будет мешать играть честным парням в футбол.