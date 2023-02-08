В АПЛ ожидают, что разбирательства по делу «Ман Сити» продлятся не менее 2 лет

Руководство АПЛ ожидает, что рассмотрение дела «Манчестер Сити» будет долгим.

Ранее АПЛ обвинила « » в 115 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Как пишет The Independent, руководство АПЛ ожидает, что разбирательство по делу «Манчестер Сити» продлится больше двух лет.

Отмечается, что в АПЛ есть много разногласий по поводу финансового фэйр-плей, но обвинения в адрес «Ман Сити» описываются как «самое объединяющее событие со времен Суперлиги». Клубы искренне беспокоятся о возможном неуважении к правилам.

Учитывая, что «Ман Сити» настроен решительно и намерен бороться за «каждый процедурный момент», клубы АПЛ также думают, что разбирательство продлится более двух лет.

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