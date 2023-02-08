В АПЛ ожидают, что разбирательства по делу «Ман Сити» продлятся не менее 2 лет

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес финансовый фэйр-плей деньги Футбол

Руководство АПЛ ожидает, что рассмотрение дела «Манчестер Сити» будет долгим.

Ранее АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 нарушениях финансовых правил в период в сезона-2009/10 по сезон-2017/18.

Как пишет The Independent, руководство АПЛ ожидает, что разбирательство по делу «Манчестер Сити» продлится больше двух лет.

Отмечается, что в АПЛ есть много разногласий по поводу финансового фэйр-плей, но обвинения в адрес «Ман Сити» описываются как «самое объединяющее событие со времен Суперлиги». Клубы искренне беспокоятся о возможном неуважении к правилам.

Учитывая, что «Ман Сити» настроен решительно и намерен бороться за «каждый процедурный момент», клубы АПЛ также думают, что разбирательство продлится более двух лет.

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69 комментариев

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Андрей Томилов
Ответ Фут.Боль
Рад за адвоката МС. Порядка 10 лямов поднимет, а может и больше.
И это за каждый эпизод!
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larissa
Ответ Фут.Боль
Рад за адвоката МС. Порядка 10 лямов поднимет, а может и больше.
Если адвокат умно поведёт себя - то ещё и внуки его заработают.
Дело Дженнингса рассматривалось больше 100 лет и закончилось тем, что всё очень некислое состояние, из-за которого весь сыр-бор разгорелся, ушло на оплату судебных издержек.
А решение так и не было вынесено.
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Ahmad Munir
Ответ Адепт Суперлиги
Ну, это уже неплохо. Приговор Юве за 3 часа вынесли))
Юве легко отделался. Никаких долгоиграющих санкций не получил. Они даже в ЛЧ могут попасть, если выиграют ЛЕ.

Сити за два года разбирательств и неопределённости вряд ли сможет сделать хорошие трансферы (кто пойдёт в клуб, с которым непонятно что случится?), может растерять мотивацию и уверенность. Чем дольше процесс, тем хуже для клуба. Плюс репутационный крах, сейчас никто даже не хочет впрягаться за Сити кроме их бывших
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DolJun
Ответ #SharkTeam
Про дожить, я надеюсь владельца Лестера еще помнят. Там тоже похожая история, тайский миллиардер поднял клуб из низшей лиги. Но дожил до титула. А вот Матешиц даже до 1 титула Лейпцига не дожил (исправлено) Десятки лет ждать, попутно отдавая игроков этим юнайтедам, в надежде что когда-нибудь разок да выиграют титул... Так надо?
надо понимать правила вступая в игру. кто-то это понимает, кто-то - нет. хотя безусловно я не исключаю что нарушения есть у всех, а к сити прикопались по какой-нить другой причине. но мы тут обсуждаем слухи, которые ни для кого не были секретом 10 лет. и если честно я не понимаю что именно тебя возмущает. лушче бы злился на то, что шейхи ничего лучше двухходовых схем не придумали. на этом фоне даже трансферы боули на 8 лет выглядят разумно
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Уэмбли Стедиум
За 2 года успеют два раза чемпионами стать
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#SharkTeam
Ответ DolJun
кому повезло меньше - лучше быть лифтом, но и лифтом она не осталась - сейчас плотненько в сегунде. а кто хочет выстраивать клуб - пусть глянут на ред булл, казалось бы искусственное образование, а на слуху уже не первый год и что-то в лифты не собирается
Матешиц умер в прошлом году, чемпионства Лейпцига не увидел. Об этом ты в курсе?
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#SharkTeam
Ответ DolJun
кому повезло меньше - лучше быть лифтом, но и лифтом она не осталась - сейчас плотненько в сегунде. а кто хочет выстраивать клуб - пусть глянут на ред булл, казалось бы искусственное образование, а на слуху уже не первый год и что-то в лифты не собирается
Про дожить, я надеюсь владельца Лестера еще помнят. Там тоже похожая история, тайский миллиардер поднял клуб из низшей лиги. Но дожил до титула. А вот Матешиц даже до 1 титула Лейпцига не дожил (исправлено)
Десятки лет ждать, попутно отдавая игроков этим юнайтедам, в надежде что когда-нибудь разок да выиграют титул... Так надо?
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#SharkTeam
Ответ DolJun
кому повезло меньше - лучше быть лифтом, но и лифтом она не осталась - сейчас плотненько в сегунде. а кто хочет выстраивать клуб - пусть глянут на ред булл, казалось бы искусственное образование, а на слуху уже не первый год и что-то в лифты не собирается
Тем не менее это был самый успешный период в ее истории. К чему его предъявлять я хз. Лучше чтобы не было вообще ага.
РБ основан в 2009, в 2016 уже играет в вышке. Это по-твоему другая история? Она просто ограничена амбициями владельцев. Че они, потеснили баварию что ли? Отдали им Нагельсманна, игроков хороших продают. И да, что-то неохота строить десятилетиями дело, когда можно просто не дожить! Уж олд то должен понимать такие вещи, глядя на клубы за эти годы.
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DolJun
Ответ #SharkTeam
Зачем гуглить, я так знаю. Ни до ни после у Малаги не было таких шикарных сезонов. Это плохой период для нее? Лучше по жизни быть лифтом?
кому повезло меньше - лучше быть лифтом, но и лифтом она не осталась - сейчас плотненько в сегунде.
а кто хочет выстраивать клуб - пусть глянут на ред булл, казалось бы искусственное образование, а на слуху уже не первый год и что-то в лифты не собирается
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Хаэим Джедай
Ответ #SharkTeam
честным? А кто нечестный? Игроки на поле выигрывают честно! По-вашему честно определять, кому можно приглашать погбу за 120, а кому нельзя Мареза за 70?
Спартак ..... эээээ, ой извините, МС - в пердив
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#SharkTeam
Ответ DolJun
не могу судить должен ли существовать ффп, но конечно в том виде, в котором он есть сейчас - это фикция. но ты опять пытаешься подменить тему беседы. прогугли про малагу чтоли
А тем более если владелец тратит деньги и не вешает кредиты на клуб, какие вообще проблемы могут быть? Даже если он уйдет, долгов не будет!
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jem777
Долго что то, за 2 года все изменится. Нельзя ли побыстрее, к весне например.))
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DolJun
Ответ #SharkTeam
> Отмечается, что в АПЛ есть много разногласий по поводу финансового фэйр-плей Это вот так "законы" формируют? Да завтра вообще все изменят как хотят
ты хотел сказать формулируют? справедливости ради, из той цитаты что ты привел не совсем ясно в чем собственно разногласия
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#SharkTeam
Ответ DolJun
не могу судить должен ли существовать ффп, но конечно в том виде, в котором он есть сейчас - это фикция. но ты опять пытаешься подменить тему беседы. прогугли про малагу чтоли
Зачем гуглить, я так знаю. Ни до ни после у Малаги не было таких шикарных сезонов.
Это плохой период для нее? Лучше по жизни быть лифтом?
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DolJun
Ответ #SharkTeam
ты такие вопросы задаешь, думаешь я не понимаю о чем говорю? Я прямым текстом повторяю, что такие правила ненормальны и ффп существовать не должен. А некоторые его еще и законом умудряться называют, это не закон. Эти правила я считаю несправедливыми, а вы принимаете за догму че бы они ни придумали
не могу судить должен ли существовать ффп, но конечно в том виде, в котором он есть сейчас - это фикция. но ты опять пытаешься подменить тему беседы. прогугли про малагу чтоли
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Vitalijus Bilevicius
Ответ blaugrano
"Разбирательство" для галочки. Вряд ли кто-то верит, что Сити лишат добытых регалий. С какой стати? Чтобы отбить желание нефтемагнатов и американцев вкладываться в АПЛ? Наказав Сити реальным образом, тут же последуют дела в отношении других клубов. А это не нужно никому абсолютно. Можно подумать, лет 10 назад, когда Сити начинал своё становление, никаких вопросов не возникало.
т.е. они пасут Сити около 10 лет, обещают разбираться ЕЩЕ пару лет, но как только накажут, возьмутся за другие клубы??? это оч смешная версия, конечно :)))) а чего ж не взялись раньше? или Сити самый левый клуб, который легче всего отыметь? ну такая ерунда, что даже лень смеяться. Никто их титулов конечно не лишит, но почти уверен, что накажут знатно, вплоть до исключения, иначе на кой все это начинать вообще?
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Stewart Downing
Адвокаты Манчестер Сити сезона 2022/2023. Где они сейчас ?
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#SharkTeam
Ответ DolJun
алексей, вот объясни пожалуйста, у кого уровень развития выше: у того кто вежливо общается с собеседником или у того, кто постоянно норовит оскорбить и подчеркнуть свое мнимое превосходство в чем-то?)
> Отмечается, что в АПЛ есть много разногласий по поводу финансового фэйр-плей

Это вот так "законы" формируют? Да завтра вообще все изменят как хотят
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Someone from Internet
Ответ #SharkTeam
И беспредел в эпоху одного красного клуба. Уэбб должен сидеть в тюрьме!
Какой бред! Уэбб – легенда голубого Манчестера.
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#SharkTeam
Ответ DolJun
при чем тут чигринский вместо терри?) когда терри подписали, а когда компани? или ты даже вики про сити не удосужился читануть?) пойми, я глор челси, ни за каких топов я не упираюсь. я даже не живу в парадигме "дерби", типа ненавидь мю потому что топишь за сити, или ненавидь ливерпуль если топишь за мю. мне это просто не интересно. я топлю за справедливость. и если выяснится что боули проворачивал противозаконные делишки - значит смиренно приму для любимого клуба очищение шипом. люди, что приводят в пример челси, забывают, что когда тратил абрамович - ффп не было даже в планах, в последствии он всегда рулил клубом ниже радаров ффп. если барселонская опг, взявшая власть в сити, не смогла провернуть подобное - надеюсь их накажут по всей строгости. и это не будет означать что кто-то защищает старых топов, а скорее то, что ты безуспешно пытаешься подменять понятия.
ты такие вопросы задаешь, думаешь я не понимаю о чем говорю? Я прямым текстом повторяю, что такие правила ненормальны и ффп существовать не должен. А некоторые его еще и законом умудряться называют, это не закон.
Эти правила я считаю несправедливыми, а вы принимаете за догму че бы они ни придумали
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DolJun
Ответ ljolik888
Не бойся у Барселоны все будет хорошо. Как раз туда поеду и включу свою помощь. Куплю пару вещей и в,е будет хорошо. Но тебя жалко - 100 евро будет тебе на развитие
алексей, вот объясни пожалуйста, у кого уровень развития выше: у того кто вежливо общается с собеседником или у того, кто постоянно норовит оскорбить и подчеркнуть свое мнимое превосходство в чем-то?)
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Marcus-light
Ответ blaugrano
"Разбирательство" для галочки. Вряд ли кто-то верит, что Сити лишат добытых регалий. С какой стати? Чтобы отбить желание нефтемагнатов и американцев вкладываться в АПЛ? Наказав Сити реальным образом, тут же последуют дела в отношении других клубов. А это не нужно никому абсолютно. Можно подумать, лет 10 назад, когда Сити начинал своё становление, никаких вопросов не возникало.
Не уверен, что нынешние поклонники Сити помнят с чего всё начиналось. Я напомню: с дела о мошенничестве и внешнего управления.
По поводу остальных клубов - ту разве что Челси под угрозой, так как это клуб одного владельца. Все остальные настолько мультинациональные корпорации с сотней сделок и дотошными отчётами от Deloitte, что поймать наказать их за подобные косяки, как у Сити, невозможно, адвокаты легко развалят дело
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#SharkTeam
Ответ Хаэим Джедай
Сити отстранить и разбирайтесь сколько угодно. Невозможно что этот мешок будет мешать играть честным парням в футбол.
честным? А кто нечестный? Игроки на поле выигрывают честно! По-вашему честно определять, кому можно приглашать погбу за 120, а кому нельзя Мареза за 70?
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DolJun
Ответ #SharkTeam
Как и чигринский вместо терри. Я не считаю правильными такие ограничения. Много раз уже повторял. Ты вот упираешься за топов. А хоть бы подумал о российских и белорусских клубах, которые в такое среди даже с условным Галицким подняться не смогут. А ведь тот же Краснодар мог бы стать сильным клубом. Дак кто ж пустит?
при чем тут чигринский вместо терри?) когда терри подписали, а когда компани? или ты даже вики про сити не удосужился читануть?)
пойми, я глор челси, ни за каких топов я не упираюсь. я даже не живу в парадигме "дерби", типа ненавидь мю потому что топишь за сити, или ненавидь ливерпуль если топишь за мю. мне это просто не интересно. я топлю за справедливость. и если выяснится что боули проворачивал противозаконные делишки - значит смиренно приму для любимого клуба очищение шипом.
люди, что приводят в пример челси, забывают, что когда тратил абрамович - ффп не было даже в планах, в последствии он всегда рулил клубом ниже радаров ффп. если барселонская опг, взявшая власть в сити, не смогла провернуть подобное - надеюсь их накажут по всей строгости. и это не будет означать что кто-то защищает старых топов, а скорее то, что ты безуспешно пытаешься подменять понятия.
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Хаэим Джедай
Ответ #SharkTeam
Пока Манк Райли сидит в ФА, так и будет. Надо перетряхнуть эту организацию
Сити отстранить и разбирайтесь сколько угодно.
Невозможно что этот мешок будет мешать играть честным парням в футбол.
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