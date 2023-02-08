«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером. Клуб идет 10-м в чемпионате Кипра
Александр Кержаков возглавил кипрский клуб.
«Кармиотисса» объявила о о назначении российского специалиста на пост главного тренера. Ранее генеральный менеджер клуба Антонис Антониус сообщил, что контракт рассчитан на полтора года.
«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка после 22 туров.
Кержаков ранее работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.
Фото: https://www.instagram.com/KarmiotissaFC/
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Удачи А. Кержакову!