«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером. Клуб идет 10-м в чемпионате Кипра

возглавил кипрский клуб.

«Кармиотисса» объявила о о назначении российского специалиста на пост главного тренера. Ранее генеральный менеджер клуба Антонис Антониус сообщил, что контракт рассчитан на полтора года.

« » занимает 10-е место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка после 22 туров.

Кержаков ранее работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.

Фото: https://www.instagram.com/KarmiotissaFC/

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