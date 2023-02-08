«Кармиотисса» объявила о назначении Кержакова главным тренером. Клуб идет 10-м в чемпионате Кипра

Теги Александр Кержаков высшая лига Кипр Кармиотисса Футбол

Александр Кержаков возглавил кипрский клуб.

«Кармиотисса» объявила о о назначении российского специалиста на пост главного тренера. Ранее генеральный менеджер клуба Антонис Антониус сообщил, что контракт рассчитан на полтора года. 

«Кармиотисса» занимает 10-е место в чемпионате Кипра, набрав 23 очка после 22 туров.

Кержаков ранее работал со сборной России до 17 лет, с «Томью» и «Пари НН». Нижегородский клуб он покинул 1 июня 2022 года.

Фото: https://www.instagram.com/KarmiotissaFC/

Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Михаил Хромаков
надо обязательно у Мостового спросить почему Кержаков тренирует Нижний и 10 кипрский клуб, а он не может
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sobachkin
в баре
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Spaten
А я думал настоящий кипрский клуб, а тут опять
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wayne Gretzky 99
Ответ nepekamu noJle
Верно, это русский владелец клуба Дмитрий Пунин
Ему бы букву в фамилии поменять. Была бы Кармиотиса самизнаетекого.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Черентаев
Ответ Wayne Gretzky 99
Слева на фото явно не киприот.
ага. бывает так, взглянешь и сразу видно: "наша рожа")
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Киприот рязанский с бббб

Это жулик Дима Пунин

Половина Кипра скуплена российским жульем и бандитами

Где ещё бы мог оказаться кержаков
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
Чтоб получилось всё, Керж!)
Верим в тебя)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пако
Весь Кипр теперь наш.
Удачи А. Кержакову!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
nepekamu noJle
Ответ Wayne Gretzky 99
Слева на фото явно не киприот.
Верно, это русский владелец клуба Дмитрий Пунин
+13
-1
+12
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Тиджани Бабангида
Новый опыт будет полезен для дальнейшей карьеры Кержакова-тренера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ебздрогыч
Название клуба звучит как заклинание Гермионы. Левиоса, Кармиотисса...
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Удачи «Кармиотисса» Кержакова!
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wayne Gretzky 99
Слева на фото явно не киприот.
+27
0
+27
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий