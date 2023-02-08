Эксперт ООН об отстранении россиян: «Это прямая дискриминация по национальному признаку. Смешивать правительства с отдельными людьми – плохая идея»
Специальный докладчик ООН в области культурных прав гречанка Александра Ксантаки высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.
«Это прямая дискриминация по национальному признаку. Смешивать правительства с отдельными людьми очень и очень плохая идея.
Во многих странах есть спортсмены, которые связаны с армией. Есть много государств, которые нарушают права человека. Должны ли мы их исключить? Мы этого не делаем.
Чем это поможет украинцам? Как это поможет соблюдению прав человека и уменьшению числа конфликтов в будущем?» – сказала Ксантаки.
Твоя фраза.
Собственно отсюда вопрос - не путаешь ли ты Родину с ж.. пересидента?
Если путаешь - вопросов нет
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а она точно эксперт?! эксперт должен отвечать на вопросы, а не задавать их. Это 100% факт.
И более того! Какой нафиг национальный признак?! Россия многонациональная страна. Тут речь идет об отстранении россиян... россиянин не национальность, а гражданство.