Эксперт ООН об отстранении россиян: «Это прямая дискриминация по национальному признаку. Смешивать правительства с отдельными людьми – плохая идея»

Теги Олимпийская сборная России ООН Париж-2024 Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Специальный докладчик ООН в области культурных прав гречанка Александра Ксантаки высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований. 

«Это прямая дискриминация по национальному признаку. Смешивать правительства с отдельными людьми очень и очень плохая идея.

Во многих странах есть спортсмены, которые связаны с армией. Есть много государств, которые нарушают права человека. Должны ли мы их исключить? Мы этого не делаем.

Чем это поможет украинцам? Как это поможет соблюдению прав человека и уменьшению числа конфликтов в будущем?» – сказала Ксантаки.

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80 комментариев

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Vitto
Ответ Maxim Vasnechov
Он не покупает ничего у масс. Он продаёт массам иллюзию большинства поддержки, для чего работает толпа пропагандистов. Что думает конкретный дядя Вася на кухне - его совсем не волнует. Вот элитам да, он покупает их.
Мозги у дяди Вовы и мозги дяди Васи на одной волне. Он (ВВ) чувствует глубинный народ.
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Беглый*
Ответ peantros1963
Зеленский сегодня в Англии, а твой старый плешивый недомерок где?
Опять клянчить поехал?)
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Mt09
Ответ Фан Рубина
Зеля.
Гитлера тоже никто не слышал. А он всего лишь заботился о немецкоязычных
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pont77
Ответ Здравый@смысл@
Эмоции уберите, они - свидетельство глупости в споре и отсутствия аргументов)
Перефразирую, почему недовольный правительством должен сдавать паспорт гражданина?
Твоя фраза.
Собственно отсюда вопрос - не путаешь ли ты Родину с ж.. пересидента?
Если путаешь - вопросов нет
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Mt09
Ответ АнтиБалошист
Сам из, окопа ракеты запускаешь?
в диван
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Mt09
Ответ Татьяна Моисеева
Наконец-то здравомыслящие голоса мировых экспертов начали раздаваться всё громче и громче!
давно раздаются, например, Медведев или вот эта, с коньковым ходом
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Eclair77
Да всё правильно говорит эксперт, а толку-то.
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Vitto
Ответ Thunderstorm
В смысле "нет противоречий"? Если "большинство за сво" (с) зачем покупать лояльность и жестить с цензурой?
А почему за СВО? Личный интерес и идеология. Инакомыслие в тоталитарном гос-ве под запретом.
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peantros1963
Ответ Фан Рубина
Зеля.
Зеленский сегодня в Англии, а твой старый плешивый недомерок где?
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expertmer2020
Спортсмены взболтаны с правительством, но не смешаны - Бонд, Джеймс Бонд.
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BeastI666I
а буряты или чеченцы или татары с паспортом РФ ... это тоже русофобия?! )))))))))
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BeastI666I
Ответ Syndycate
А ты не только название читай, но и саму статью, там же написано "Специальный докладчик ООН в области культурных прав гречанка Александра Ксантаки"
докладчик сразу эксперт?!
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Mt09
Ответ FortMinor
возможно это ошибка, нормальное отношение к себе русский народ воспринимает как слабость и повод для того что бы вспомнить о своих имперских комплексах, конечно нельзя наказывать всех скопом, а лучше договариваться и искать компромиссы, но толк от этого будет только в решениями проблем с цивилизованными странами а не с рф
да! русские не понимают хорошего к себе отношения, они живут в мире где все друг друга нагибают
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BeastI666I
Ответ Николай Чижов
Чушь. Русских с немецким гражданством не отстраняют. Национальность не при чем
О! голос разума! я тоже не понял о чем она... бурят с российским гражданством также отстранили как и татар... русские тут не причем. Все дело в гражданстве.
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Michael1969
Ответ Николай Чижов
Чушь. Русских с немецким гражданством не отстраняют. Национальность не при чем
Мы часто становимся жертвами механического перевода на русский английского слова nationality, оно означает ’гражданство’, то, что мы называем ’национальность’? по-английски называется ethnicity.
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Maxim Vasnechov
Ответ Vitto
Он покупает лояльность у верхушки и у массы. Так что противоречий здесь нет.
Он не покупает ничего у масс. Он продаёт массам иллюзию большинства поддержки, для чего работает толпа пропагандистов. Что думает конкретный дядя Вася на кухне - его совсем не волнует. Вот элитам да, он покупает их.
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BeastI666I
Ответ Melnikov1968
Что значит смешивать правительства с отдельными людьми? Если отдельные люди,это спортсмены,которые живут за счёт государства и правительства,они уже с ними смешаны. В России,практически,отсутствуют профессиональные спортсмены,которые не живут за счёт государства(правительства). Для чего публиковать этот бред?
чтобы показать нам продажность некоторых экспертов. вот и все... девушка явно ангажирована.
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Фан Рубина
Ответ Александр Шейфер
Эх, не тот ты фан Рубина, который вызвал фурор на чемпе. Жалкое подобие.
Тот же самый, просто постаревший и понявший, что к чему. Но Фан Рубина меняется, а детские комплексы и чувство собственной бесполезности у отстранителей - нет.
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Кошка Матраскина
Проснулись... Уже почти год это длится и тут, надо же- дискриминация!
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Thunderstorm
Ответ Фан Рубина
Зеля.
Пыня
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BeastI666I
Чем это поможет украинцам? Как это поможет соблюдению прав человека и уменьшению числа конфликтов в будущем?» – сказала Ксантаки.
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а она точно эксперт?! эксперт должен отвечать на вопросы, а не задавать их. Это 100% факт.

И более того! Какой нафиг национальный признак?! Россия многонациональная страна. Тут речь идет об отстранении россиян... россиянин не национальность, а гражданство.
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Thunderstorm
Ответ Vitto
Он покупает лояльность у верхушки и у массы. Так что противоречий здесь нет.
В смысле "нет противоречий"? Если "большинство за сво" (с) зачем покупать лояльность и жестить с цензурой?
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Astin
Ответ Alestern
именно, что по национальному признаку... Одним словом - русофобия.
кулинарные бойцы в одном строю с глупой женщиной. по их мнению в рассее живут одни русские
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Харламов Никита
логично
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Фан Рубина
Ответ Thunderstorm
Особенно его не слышит обитатель одного бункера
Зеля.
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