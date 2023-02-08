Эксперт ООН об отстранении россиян: «Это прямая дискриминация по национальному признаку. Смешивать правительства с отдельными людьми – плохая идея»

Специальный докладчик в области культурных прав гречанка Александра Ксантаки высказалась об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Это прямая дискриминация по национальному признаку. Смешивать правительства с отдельными людьми очень и очень плохая идея.

Во многих странах есть спортсмены, которые связаны с армией. Есть много государств, которые нарушают права человека. Должны ли мы их исключить? Мы этого не делаем.

Чем это поможет украинцам? Как это поможет соблюдению прав человека и уменьшению числа конфликтов в будущем?» – сказала Ксантаки.