Россия не получила 4,333 балла в таблицу коэффициентов, несмотря на решение УЕФА, и опустилась с 18-го на 23-е место

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит премьер-лига Россия Лига чемпионов УЕФА Лига Европы УЕФА УЕФА рейтинги Краснодар Лига Конференций УЕФА Футбол

России не начислили очки за еврокубковый сезон-2022/23.

Российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/23, но УЕФА решил присудить российским ассоциациям количества баллов, равного наименьшему набранному коэффициенту за 5 последних сезонов. Для мужской ассоциации это 4,333 балла.

Несмотря на вынесенное решение, в обновленную версию таблицы коэффициентов УЕФА эти баллы не добавлены, а вместо них стоит прочерк. Теперь Россия располагается на 23-м месте в рейтинге УЕФА с суммой 21,882 балла.

Отметим, что рейтинг на сайте УЕФА был обновлен в последний раз 14 декабря. Когда именно позиция России была скорректирована, не уточняется, однако на сайте Eurocups.ru, который следит за рейтингом УЕФА, Россия находится на 18-м месте с общей суммой в 26,215 баллов.

Материалы по теме

149 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марсель Хабибуллин
Ответ Akademik77
С интертото.
С интуки-то-то.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
maks44
Ответ sashka.loker
Притом что они в каждой бочке затычка и обязательно выскажутся, нужно только подождать пару часов
Я думаю, что Терюшков не знает что такое таблица коэффициентов УЕФА.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Time_out
Ответ mariofrank08
Кокорин играет в чемпе, который находится выше нашего по коэфам теперь
Уехал в топ-чемпионат)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sajres_Smit
Вообще говоря это наше объективное место. Может не 23е, но 19-20 около того. Я об этом писал в своём блоге ещё до того как нас исключили. Другими словами мы всё равно туда катились. Другое дело, что если в последующих сезонах нам зачислят снова по 0 очков, то выбираться будет категорически сложно. Придётся рвать ЛК в каждом сезоне)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван_Флягин
С какой стати они вообще должны были эти очки нам начислять?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лжетрофеич
Ответ Александр Шейфер
Чем меньше команд, тем быстрее наберутся очки. Если конечно Зенит не станет проигрывать андоррским клубам. Лихтенштейн всю жизнь с одной командой, но вроде в последнее время не на последнем месте.
Ты неправ, друже: когда нас восстановят, вряд ли Зениту придется быть чемпионом. Всё в этом мире взаимосвязано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
catcher69
ГОЙДААААААААААААААААААА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лжетрофеич
Ответ UncleMaks
а что там для 23-го места? Чемпион начинает с первого раунда квалификации ЛЧ?
с Копа дель Соль
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лжетрофеич
Ответ psixyec
Позорище, просто нет слов. Надо уходить в Азию, эти гейропейцы уже совсем свихнулись.
уходи, и поскорее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
pan_admiral
Ответ mariofrank08
Кокорин играет в чемпе, который находится выше нашего по коэфам теперь
Ну это Саша, с ним всегда так. Нигде не пропадёт.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Jktu21
ахаха
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Павел Ларичев
Лето и Арбалеты, Ща Вагнера подъедут
Где-то, где звон монеты, танцуют ИХТАМНЕТЫ
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sancho81
Ответ Ебздрогыч
Добавят или не добавят - не так важно, но из какого же дна в любом случае когда-нибудь придется выбираться!
Да это в общем-то и без того выбирались бы)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Кузнецов
Ответ Почтенный эльф
Надо же.... честнейшие и добродетельнейшие европейцы в очередной раз кинули. Никогда такого не было и вот опять. Неужели мошенники ?! Неужели среди европейцев есть мошенники ? (с)
везде они есть но у нас они во власти
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SCHENN
Когда-нибудь наверстают.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Вадим Слуцкий
Не понимаю. Наши клубы не потерпели в этом сезоне ни одного поражения!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Почтенный эльф
Надо же.... честнейшие и добродетельнейшие европейцы в очередной раз кинули. Никогда такого не было и вот опять. Неужели мошенники ?! Неужели среди европейцев есть мошенники ? (с)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алекс Я
Ответ S1rAlex
А схерали должны были эти 4,3333 балла добавлять? Ноль матчей = ноль очков.
Потому ,что так в регламенте прописано.это не чьи то хотелки
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ BeastI666I
давай я тебе скажу... зачем именно Жирик?!
Принимается !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Ответ Дмитриев Юрий
Сильная не в плане футбола.
Россия всегда только по нисходящей. О какой «сильной России» речь?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Isshin88
Ответ Aleksey Yashin
Наши депутаты: Мы создадим свою таблицу коэффициентов, где нас уважают!
Наших депутатов ни в какой таблице уважать не будут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pigmalion
Ответ Demetrio-77
Выбираться не так уж и сложно. Клубов будет мало, ЛЧ не будет, соперники будут откровенно слабые, защищать тоже никаких очков не надо будет. Там наоборот, будет очень хороший плацдарм, чтобы рвануть выше своего объективного места.
>ЛЧ не будет
Будет. Вроде кроме Лихтенштейна, у которого нет чемпионата, чемпионы всех стран участвуют в ЛЧ. Даже Сан-Марино.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Valery McCane
Ответ Дмитриев Юрий
Один клуб из 4-5 стартовавших ничего не сделает с рейтингом, даже если он выиграет лч, его очки делятся на 4-5.
Стартовать то будет тоже один)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mortimer1
Ответ 6kMz
А эти бендеровцы - они с нами в одной комнате?)
На одном сайте
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Правспарт
Ответ Thunderstorm
Интересно, ты русский язык из принципа в школе прогуливал или тебе просто не дано?
Просто,нравится.😂
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий