Россия не получила 4,333 балла в таблицу коэффициентов, несмотря на решение УЕФА, и опустилась с 18-го на 23-е место
России не начислили очки за еврокубковый сезон-2022/23.
Российские клубы были отстранены от участия в международных турнирах в сезоне-2022/23, но УЕФА решил присудить российским ассоциациям количества баллов, равного наименьшему набранному коэффициенту за 5 последних сезонов. Для мужской ассоциации это 4,333 балла.
Несмотря на вынесенное решение, в обновленную версию таблицы коэффициентов УЕФА эти баллы не добавлены, а вместо них стоит прочерк. Теперь Россия располагается на 23-м месте в рейтинге УЕФА с суммой 21,882 балла.
Отметим, что рейтинг на сайте УЕФА был обновлен в последний раз 14 декабря. Когда именно позиция России была скорректирована, не уточняется, однако на сайте Eurocups.ru, который следит за рейтингом УЕФА, Россия находится на 18-м месте с общей суммой в 26,215 баллов.
Где-то, где звон монеты, танцуют ИХТАМНЕТЫ
Будет. Вроде кроме Лихтенштейна, у которого нет чемпионата, чемпионы всех стран участвуют в ЛЧ. Даже Сан-Марино.