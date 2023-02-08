«Краснодар» проиграл суд Бутхейму из-за расторжения контракта. ФИФА обязала клуб выплатить форварду 500 тысяч евро
«Краснодар» проиграл иск против Эрика Бутхейма.
Норвежец, перешедший в «Краснодар» в декабре 2021-го за 8 млн евро, в одностороннем порядке расторг контракт с клубом в мае 2022 года. После этого российский клуб обратился в суд.
Как пишет VG, Бутхейм, который сейчас выступает за «Салернитану», выиграл суд у «Краснодара» в совете ФИФА по разрешению споров. Теперь российский клуб должен выплатить форварду 500 тысяч евро
Сторона игрока настаивала на том, что, согласно положению ФИФА о трансферах, у обеих сторон есть право на расторжение контракта без каких-либо последствий при наличии объективной причины. В случае Бутхейма такой причиной стали события на Украине.
– Это был долгий путь с марта прошлого года. Было проделано много работы с юридической стороны при довольно высоких расходах, связанными с этим делом.
Подключены лучшие юристы Англии по футбольному праву, поэтому вердикт вызвал огромную радость.
– Что говорит Бутхейм?
– Он, конечно, очень счастлив и удовлетворен тем, что все прошло именно так. На самом деле было два дела: «Краснодар» подал в суд на Эрика – и наоборот. Когда вердикт стал ясен, это было очень позитивной новостью для него, поэтому он очень доволен проделанной работой и результатом, – сказал Йорген Ингебригтсен, представитель Бутхейма, в интервью VG.
Смысл в том, что раньше западная правовая система (в частности, континентальная европейская и прецедентная (США UK, итд) считались образцами, в сравнении с российской
А теперь стало окончательно ясно, что «там» ничем не отличается от «здесь», вот и все. Нет уже никаких «образцов». Так что перевод стрелок не слишком уместен
Это скорее насмешливый термин над теми, кто пытается играть в либерализм, но:
1) ничего в этом не смыслит
2) не понимает, что от настоящих либеральных традиционных идей в современном западном обществе почти ничего не осталось