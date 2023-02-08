«Краснодар» проиграл суд Бутхейму из-за расторжения контракта. ФИФА обязала клуб выплатить форварду 500 тысяч евро

«Краснодар» проиграл иск против .

Норвежец, перешедший в «Краснодар» в декабре 2021-го за 8 млн евро, в одностороннем порядке расторг контракт с клубом в мае 2022 года. После этого российский клуб обратился в суд.

Как пишет VG, Бутхейм, который сейчас выступает за «Салернитану», выиграл суд у «Краснодара» в совете по разрешению споров. Теперь российский клуб должен выплатить форварду 500 тысяч евро

Сторона игрока настаивала на том, что, согласно положению ФИФА о трансферах, у обеих сторон есть право на расторжение контракта без каких-либо последствий при наличии объективной причины. В случае Бутхейма такой причиной стали события на Украине.

– Это был долгий путь с марта прошлого года. Было проделано много работы с юридической стороны при довольно высоких расходах, связанными с этим делом.

Подключены лучшие юристы Англии по футбольному праву, поэтому вердикт вызвал огромную радость.

– Что говорит Бутхейм?

– Он, конечно, очень счастлив и удовлетворен тем, что все прошло именно так. На самом деле было два дела: « » подал в суд на Эрика – и наоборот. Когда вердикт стал ясен, это было очень позитивной новостью для него, поэтому он очень доволен проделанной работой и результатом, – сказал Йорген Ингебригтсен, представитель Бутхейма, в интервью VG.