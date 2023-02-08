«Краснодар» проиграл суд Бутхейму из-за расторжения контракта. ФИФА обязала клуб выплатить форварду 500 тысяч евро

Теги премьер-лига Россия серия А Италия ФИФА Салернитана Краснодар Эрик Бутхейм Футбол

«Краснодар» проиграл иск против Эрика Бутхейма

Норвежец, перешедший в «Краснодар» в декабре 2021-го за 8 млн евро, в одностороннем порядке расторг контракт с клубом в мае 2022 года. После этого российский клуб обратился в суд.

Как пишет VG, Бутхейм, который сейчас выступает за «Салернитану», выиграл суд у «Краснодара» в совете ФИФА по разрешению споров. Теперь российский клуб должен выплатить форварду 500 тысяч евро

Сторона игрока настаивала на том, что, согласно положению ФИФА о трансферах, у обеих сторон есть право на расторжение контракта без каких-либо последствий при наличии объективной причины. В случае Бутхейма такой причиной стали события на Украине.

– Это был долгий путь с марта прошлого года. Было проделано много работы с юридической стороны при довольно высоких расходах, связанными с этим делом.

Подключены лучшие юристы Англии по футбольному праву, поэтому вердикт вызвал огромную радость.

– Что говорит Бутхейм?

– Он, конечно, очень счастлив и удовлетворен тем, что все прошло именно так. На самом деле было два дела: «Краснодар» подал в суд на Эрика – и наоборот. Когда вердикт стал ясен, это было очень позитивной новостью для него, поэтому он очень доволен проделанной работой и результатом, – сказал Йорген Ингебригтсен, представитель Бутхейма, в интервью VG.

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53 комментария

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Российский пользователь
А что могло быть как то по другому?!
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gleb_k
Ответ </c/>
на месте Краснодара платить не стоит, до тех пор, пока клубу не вернут все потери финансовые за бесплатный уход игроков, бояться бана от УЕФА не стоит...
Вы даете советы космического масштаба и космической же глупости (с). Думаю, руководство Краснодара разберется без ваших советов.
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BeastI666I
Ответ Арсений Элин
Я думаю после таких поступков другие клубы сделают выводы по этому "футболисту" и футбольное проведение воздаст ему по заслугам...явно уже что карьера будет идти только с горы...всё ниже и ниже...в том же салерно он уже показывает это!
что уже в суд обратиться нельзя?! а то, что он один из десятков покинувших РОссии не играет роли?! или ты всех уехавших ненавидишь? )))))
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BeastI666I
в комментариях, наверняка, вата, которая считает, что суд ангажирован, подкуплен... что уважаемые и богатые люди променяли репутацию на взятку... Хотя это дело яйца выеденного не стоит. И никакого политического эффекта не имеет.
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Tigranodovar
Ответ Ярик01
За невыплаченную зарплату до момента разрыва контракта.
А он оба иска выиграл или только этот?
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BeastI666I
Ответ Antonio Romangoli
На СпортсРу работают много юристов , но почему-то они не могут постоять за себя , когда их задерживают за одноразовый стаканчик , когда им впаривают FAN-ID , терпилы одним словом, но на диване все юристы .
не путай юриста по гражданскому праву с адвокатом по уголовным делам, например. Если я могу договор купли продажи составить, то это не ззачит, что я знаю как оправдаться за одноразовый стаканчик )))) это как хирурга просить поставить тебе пломбу, он же врач!
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Арсений Элин
Я думаю после таких поступков другие клубы сделают выводы по этому "футболисту" и футбольное проведение воздаст ему по заслугам...явно уже что карьера будет идти только с горы...всё ниже и ниже...в том же салерно он уже показывает это!
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Stivi M.D.
Ответ stee
этот коммент это типа сарказм на частые возгласы от говорящих голов о "русофобии" ?? т.е. ты само решение фифа из новости находишь справедливым? господи, сколько же моральных ур***ов на спортсе.
В чем несправедливость? Есть аргументы?
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Вадим flanec
Ответ Виталий Желтоусов
сейчас вообще не стоит подписывать иностранцев из УЕФА.
Логично. Но если начнут артачиться латиносы или африканцы, то могут подать жалобу либо в свою ассоциацию, либо в ФИФА. А ФИФА тоже не на нашей стороне.
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BeastI666I
Ответ андрэ
подключились юристы из Англии)))
так Валиева тоже юриста из Англии наняла
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FilinMD
Ответ Павел Кузьмин
Пятый президентский срок - это все, что нужно знать о верховенстве права (Конституция!!!) в восточной/скрепной правовой цивилистике
Верховенства права как такового нет уже нигде. Если сильно нужно - везде будут пропихивать нужное решение

Смысл в том, что раньше западная правовая система (в частности, континентальная европейская и прецедентная (США UK, итд) считались образцами, в сравнении с российской

А теперь стало окончательно ясно, что «там» ничем не отличается от «здесь», вот и все. Нет уже никаких «образцов». Так что перевод стрелок не слишком уместен
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Tigranodovar
Ответ Честный контроль
То есть если я подписав контракт с американской или английской компанией и взяв задаток, мог спокойно односторонне расторгнуть контракт в любой момент и при бомбардировке Югославии, и при войне в Ираке и Ливии, и в Афганистане и Сирии? И любой суд встанет на мою сторону? Надо взять на заметку. "Или это другое".
А какая из этих войн проходила на территории США и Англии?
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Виталик Украинский
Ответ <~Inter~>
Бана ФИФА на регистрацию игроков стоит бояться. Без ФИФА ни один клуб не сможет оформить переход игрока
Краснодар может формально исполнить решение ФИФА, выплачивая по 1 центу/месяц.
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FilinMD
Ответ stee
этот коммент это типа сарказм на частые возгласы от говорящих голов о "русофобии" ?? т.е. ты само решение фифа из новости находишь справедливым? господи, сколько же моральных ур***ов на спортсе.
Я бы таких персонажей игнорировал, сомневаюсь, что им что-то уже поможет мыслить ясно
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FilinMD
Ответ Уолтер Собчак
Я вот тоже в какой-то степени либерал, но Запад не боготворю. Как вообще связаны симпатия к либеральным идеям и преклонение перед Западом? Вы сначала почитайте, что такое либерализм, а потом пишите подобный бред.
Либерализм истинный не имеет ничего общего с русскими либералами.

Это скорее насмешливый термин над теми, кто пытается играть в либерализм, но:

1) ничего в этом не смыслит
2) не понимает, что от настоящих либеральных традиционных идей в современном западном обществе почти ничего не осталось
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Antonio Romangoli
Ответ андрэ
подключились юристы из Англии)))
На СпортсРу работают много юристов , но почему-то они не могут постоять за себя , когда их задерживают за одноразовый стаканчик , когда им впаривают FAN-ID , терпилы одним словом, но на диване все юристы .
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Мужанов Дмитрий Александрович
А при чём здесь клуб Краснодар и то что происходит на Украине, на чём основано решение суда. Если на политике-то платить клуб не должен и нужно ещё раз судиться ,а если посмотреть всё со спортивной точки зрения-то здесь у игрока нет шансов выиграть суд.
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TheCreator
Ответ </c/>
на месте Краснодара платить не стоит, до тех пор, пока клубу не вернут все потери финансовые за бесплатный уход игроков, бояться бана от УЕФА не стоит...
Ну как сказать, если вообще никогда не хотят играть в турнирах УЕФА то да.
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Виталий Желтоусов
сейчас вообще не стоит подписывать иностранцев из УЕФА.
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Павел Кузьмин
Ответ Gestor_36
это решение - это все что нужно знать о верховенстве права и законности в западной правовой цивилистике
Пятый президентский срок - это все, что нужно знать о верховенстве права (Конституция!!!) в восточной/скрепной правовой цивилистике
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stee
Ответ Барсик Юрана
Краснодарофобия
этот коммент это типа сарказм на частые возгласы от говорящих голов о "русофобии" ?? т.е. ты само решение фифа из новости находишь справедливым? господи, сколько же моральных ур***ов на спортсе.
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Kenny De Schepper
Ответ Честный контроль
То есть если я подписав контракт с американской или английской компанией и взяв задаток, мог спокойно односторонне расторгнуть контракт в любой момент и при бомбардировке Югославии, и при войне в Ираке и Ливии, и в Афганистане и Сирии? И любой суд встанет на мою сторону? Надо взять на заметку. "Или это другое".
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Вадим flanec
Ответ Плакса Джон ушел налево
Какой хитрый, а потом бан от уефа и запрет на регистрацию новичков пока не выплатишь.
Так это же здорово, запрет на регистрацию новичков - иностранцев. А то возьмут на вооружение тактику Бутхейма. А оно надо российским клубам такой гемор.
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Честный контроль
Ответ Барсик Юрана
Т.е если перейти границу другого государства держа в руках автомат, то ты не будешь считаться международным преступником?🤔
Американцы и англичане же не считаются международными преступниками при таких же условиях.
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Stivi M.D.
Ответ Иван Рыбаков
Это какой-то совсем не смешной бред. Словно у тебя украли из дома деньги и тебе потом приходится доплачивать вору за его расходы на эту самую кражу.
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