«Локомотив» подписал Смольникова до конца сезона. Защитник взял 8-й номер

Теги Локомотив премьер-лига Россия трансферы Торпедо Игорь Смольников Футбол

Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Локомотиве».

Контракт с 34-летним футболистом заключен до конца сезона. Он будет выступать под 8-м номером.

В текущем сезоне бывший игрок сборной России выступал за «Торпедо» и расторг с клубом контракт по соглашению сторон в конце декабря.

Подробно со статистикой воспитанника академии «Локомотива» можно ознакомиться здесь.

Изображение: fclm.ru

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34 комментария

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Игорь Поборчий
Ответ Водяра
Да один даже уровень днищенского Адана Демиспора не потянул. По этим горе футболистам чемпионат Таджикистана плачет.
На чем основаны ваши выводы об уровне «Аданы Демирспора»?
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brace
Ответ Winterburn
Ну конечно, это же обычное дело для клуба, борющегося за выживание, разрывать контракт (пусть и по обоюдному согласию) со своим лучшим футболистом, да еще и защитником. Все так делют!
Пока не знаем причин разрыва контракта, какой смысл гадать, что и почему.?
А я вот посмотрел и увидел, что Локомотив ему не чужой, он там ещё за молодёжку гонял. В Зените деньги только лишь зарабатывал, а здесь -
возврат к истокам и перезапуск карьеры.)
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slow focus
это уже новая стратегия или еще нет?
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Никому_никабельный
Ответ Winterburn
Не думал, что Локо так скоро начнет по помойкам побираться. При всем уважении к карьерам обоих, но ни один ни другой даже уровень днищенского Торпедо уже не тянули.
Кто ж тогда уровень днищенского Торпедо боюсь даже представить
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Разрушающий мифы
Дзюба, Смольников. Классная банда подбирается. Жалко Глушака упустили (с)
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Winterburn
Ответ brace
А чего это ты со Смольникова переключился на турнирную таблицу? Прокол получился со Смольниковым, про него ничего не знаешь получается, лишь бы чесать?
Ну конечно, это же обычное дело для клуба, борющегося за выживание, разрывать контракт (пусть и по обоюдному согласию) со своим лучшим футболистом, да еще и защитником. Все так делют!
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brace
Ответ Winterburn
Замечательно! Но Торпедо на самом дне. Я понимаю, что Локо примерно там же, но я подозреваю, что амбиции у них все же были не бороться за выживание, а бороться за более высокие места
А чего это ты со Смольникова переключился на турнирную таблицу? Прокол получился со Смольниковым, про него ничего не знаешь получается, лишь бы чесать?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор Войнов
А на этой сделке агент сколько получил?
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Wiley Fox
Ответ Сергей Вольфрам
Цорн незаметно вернулся что ли?)
Шишкановские никуда не уходили

Цорн всего лишь делал то, что приказано было
+1
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Тимоха
Ответ Piter Pchelenco
сегодня мем "прости, Юра, мы всё прос#али" обретает новоё значение Прости, Юр Палыч
Да уж...
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Виталик Украинский
Ответ mishakmv96
Мы ждали крайнего защитника, а получили никому ненужного пенсионера из Торпедо. Что может дать команде 34-летний списанный футболист??
новую концепцию...
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Водяра
Ответ Winterburn
Не думал, что Локо так скоро начнет по помойкам побираться. При всем уважении к карьерам обоих, но ни один ни другой даже уровень днищенского Торпедо уже не тянули.
Да один даже уровень днищенского Адана Демиспора не потянул. По этим горе футболистам чемпионат Таджикистана плачет.
+2
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+2
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Сергей Вольфрам
Цорн незаметно вернулся что ли?)
+1
-1
0
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Piter Pchelenco
сегодня мем "прости, Юра, мы всё прос#али" обретает новоё значение
Прости, Юр Палыч
0
-1
-1
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SuperStarrrr
Локомотив-ПФР 24
+1
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+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
mishakmv96
Мы ждали крайнего защитника, а получили никому ненужного пенсионера из Торпедо. Что может дать команде 34-летний списанный футболист??
+1
0
+1
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Winterburn
Ответ Камбоджа Иванов
Смольников был лучшим в Торпедо. Причем и в обороне, и в атаке.
Замечательно! Но Торпедо на самом дне. Я понимаю, что Локо примерно там же, но я подозреваю, что амбиции у них все же были не бороться за выживание, а бороться за более высокие места
+4
-6
-2
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arrishek
Судя по лицу, Дзюба доволен переходом больше
0
-1
-1
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Gornostaev
Welcome, нестареющий воин и безумный латераль!
+5
-2
+3
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ДнепрЧемпион1983
Смол реально лучший был в Торпедо. Без шуток. Старая школа
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aksemike
Ответ Камбоджа Иванов
Смольников играет справа, но даже так он лучше трупов Живоглядова и Ненахова
Спутал, думал Тикнизян справа играет, но сути и правда не меняет, края обороны у Локо мертвые
+4
0
+4
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Евгений Кузнецов
что за фигня с жёлтыми буквами РЖД и жёлтым логотипом клуба? выглядит же откровенно ...
0
-1
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Антимосковский
Ответ воробей джек
По-настоящему Боец! Удачи ему!
по-настоящему днарь, земля пухом ему
0
-4
-4
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Камбоджа Иванов
Ответ Winterburn
Не думал, что Локо так скоро начнет по помойкам побираться. При всем уважении к карьерам обоих, но ни один ни другой даже уровень днищенского Торпедо уже не тянули.
Смольников был лучшим в Торпедо. Причем и в обороне, и в атаке.
+26
-5
+21
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Камбоджа Иванов
Ответ aksemike
Для ротации неплохо, а при таком Тикнизяне Смольников может и вообще основным станет
Смольников играет справа, но даже так он лучше трупов Живоглядова и Ненахова
+4
-3
+1
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