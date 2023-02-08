«Локомотив» подписал Смольникова до конца сезона. Защитник взял 8-й номер
Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в «Локомотиве».
Контракт с 34-летним футболистом заключен до конца сезона. Он будет выступать под 8-м номером.
В текущем сезоне бывший игрок сборной России выступал за «Торпедо» и расторг с клубом контракт по соглашению сторон в конце декабря.
Подробно со статистикой воспитанника академии «Локомотива» можно ознакомиться здесь.
Изображение: fclm.ru
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А я вот посмотрел и увидел, что Локомотив ему не чужой, он там ещё за молодёжку гонял. В Зените деньги только лишь зарабатывал, а здесь -
возврат к истокам и перезапуск карьеры.)
Цорн всего лишь делал то, что приказано было
Прости, Юр Палыч