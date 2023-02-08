«Локомотив» подписал Смольникова до конца сезона. Защитник взял 8-й номер

Защитник Игорь Смольников продолжит карьеру в « ».

Контракт с 34-летним футболистом заключен до конца сезона. Он будет выступать под 8-м номером.

В текущем сезоне бывший игрок сборной России выступал за « » и расторг с клубом контракт по соглашению сторон в конце декабря.

Подробно со статистикой воспитанника академии «Локомотива» можно ознакомиться здесь.

Изображение: fclm.ru

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