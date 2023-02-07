Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Йоханнес Бо и Ройселанн пробегут за Норвегию, Фийон-Майе и Симон – за Францию, Самуэльссон и сестры Оберг – за Швецию

8 февраля в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону. Спортсмены пробегут смешанную эстафету.

Чемпионат мира по биатлону-2023

Оберхоф, Германия

Смешанная эстафета

Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.

Старт-лист

1. Франция (Жюлия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)

2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель)

3. Швеция (Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самэульссон)

4. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег)

5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн-Вик, Бенедикт Долль, Роман Реес)

6. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо)

Полный старт-лист – здесь.

Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе