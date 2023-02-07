Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета. Йоханнес Бо и Ройселанн пробегут за Норвегию, Фийон-Майе и Симон – за Францию, Самуэльссон и сестры Оберг – за Швецию
8 февраля в немецком Оберхофе стартует чемпионат мира по биатлону. Спортсмены пробегут смешанную эстафету.
Чемпионат мира по биатлону-2023
Оберхоф, Германия
Смешанная эстафета
Начало – 16:45 по московскому времени, прямая трансляция – Okko.
Старт-лист
1. Франция (Жюлия Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон-Майе)
2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Бьона, Томмазо Джакомель)
3. Швеция (Ханна Оберг, Эльвира Оберг, Мартин Понсилуома, Себастьян Самэульссон)
4. Швейцария (Элиза Гаспарин, Лена Хекки-Гросс, Себастьян Штальдер, Никлас Хартвег)
5. Германия (Ванесса Фойгт, Дениз Херманн-Вик, Бенедикт Долль, Роман Реес)
6. Норвегия (Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанн, Стурла Хольм Лагрейд, Йоханнес Бо)
Полный старт-лист – здесь.
Расписание трансляций чемпионата мира по биатлону-2023 в Оберхофе
- Дата проведения
- 8 февраля, 16.45
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