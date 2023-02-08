Александр Тихонов: «Скандинавские страны против России — спарринг боксера легкого веса с Тайсоном. Меня они боялись, когда я заходил, они вставали, как при Сталине»
Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии не поддержали допуск россиян к международным соревнованиям.
«Не надо обращать внимание на тех же норвежцев и других. Кто они такие против России? Если мы наладим собственные проблемы внутри страны, то нам равных не будет. Во всем всегда виноваты мы.
Возьмем тех же финнов, по сути — это Московская область, но богатая страна. При этом Финляндия богата за счет России — наши спекулянты продали им леса на десятки миллиардов кубов. Финны заготовили на 300 лет российского леса, теперь мы им не нужны. Скандинавы всю жизнь были такие. Их амбиции непонятны.
Скандинавские страны против России — это спарринг боксера легкого веса с Тайсоном. Меня они боялись, как огня, когда я заходил, они вставали, как при Сталине.
Не стоит обращать нам внимание на скандинавов, надо делать свое дело и выигрывать. И заставить их нас уважать», — сказал Тихонов.
1. Культ традиции; культурный синкретизм, подразумевающий пренебрежение к противоречиям в содержащих высшую истину древних откровениях.
2. Неприятие модернизма, иррационализм.
3. Культ «действия ради действия», недоверие к интеллектуальному.
4. Неприятие скептицизма: сомнение трактуется как предательство.
5. Ксенофобия, расизм.
6. Буржуазность, опора на средний класс.
7. Национализм; одержимость теориями заговора, культивация чувства нахождения в осаде.
8. Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженными, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть.
9. Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм — как сотрудничество с врагом.
10. Элитизм, презрение к слабым.
11. Культ героизма и культ смерти.
12. Мачизм, сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения.
13. «Избирательный популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как единый монолитный Народ, чью волю выражает верховный лидер. Неприятие парламентаризма.
14. Использование новояза.
Деда жалко, адекватности ноль, но журналисты развлекаются.
он жы наверное и не знает какой сейчас год ))))))))
Когда в пивную он входил...:))
нокию, сааб, айкию тоже русские построили скандинавам и теперь те живут?