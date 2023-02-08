Александр Тихонов: «Скандинавские страны против России — спарринг боксера легкого веса с Тайсоном. Меня они боялись, когда я заходил, они вставали, как при Сталине»

Теги Александр Тихонов Олимпийская сборная России НОК Норвегии Политика НОК Финляндии Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов высказался о том, что олимпийские комитеты Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии не поддержали допуск россиян к международным соревнованиям.

«Не надо обращать внимание на тех же норвежцев и других. Кто они такие против России? Если мы наладим собственные проблемы внутри страны, то нам равных не будет. Во всем всегда виноваты мы.

Возьмем тех же финнов, по сути — это Московская область, но богатая страна. При этом Финляндия богата за счет России — наши спекулянты продали им леса на десятки миллиардов кубов. Финны заготовили на 300 лет российского леса, теперь мы им не нужны. Скандинавы всю жизнь были такие. Их амбиции непонятны.

Скандинавские страны против России — это спарринг боксера легкого веса с Тайсоном. Меня они боялись, как огня, когда я заходил, они вставали, как при Сталине.

Не стоит обращать нам внимание на скандинавов, надо делать свое дело и выигрывать. И заставить их нас уважать», — сказал Тихонов. 

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31 комментарий

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alpa4ino86
Дайте деду таблетки уже
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Lordk
Да проблемы налаживаются просто прекрасно. Теперь бы наладить решение этих проблем...
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Atsuktuvas
Ответ Лжетрофеич
"Если мы наладим собственные проблемы внутри страны, то нам равных не будет" - золотые слова, Шура. Табакерку и шарфик в руки - и вперёд!
Или Кубок Тихонова вместо табакерки... ))
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fall_of_troy
Ответ Nigtan
как то по фашистки...
Итальянский писатель и философ Умберто Эко приводил список признаков фашизма. Кого напоминает?

1. Культ традиции; культурный синкретизм, подразумевающий пренебрежение к противоречиям в содержащих высшую истину древних откровениях.
2. Неприятие модернизма, иррационализм.
3. Культ «действия ради действия», недоверие к интеллектуальному.
4. Неприятие скептицизма: сомнение трактуется как предательство.
5. Ксенофобия, расизм.
6. Буржуазность, опора на средний класс.
7. Национализм; одержимость теориями заговора, культивация чувства нахождения в осаде.
8. Враг изображается как крайне мощный, чтобы последователи чувствовали себя униженными, и в то же время достаточно слабый, чтобы его можно было одолеть.
9. Жизнь понимается как непрерывная война, а пацифизм — как сотрудничество с врагом.
10. Элитизм, презрение к слабым.
11. Культ героизма и культ смерти.
12. Мачизм, сексизм, неприятие нестандартного сексуального поведения.
13. «Избирательный популизм»: индивидуумы воспринимаются не иначе как единый монолитный Народ, чью волю выражает верховный лидер. Неприятие парламентаризма.
14. Использование новояза.
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Алмаз Фахрутдинов
Вставать при приветствии – это правило хорошего тона, причём тут Сталин?
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catcher69
Ответ Север 51
..И все биндюжники вставали, Когда в пивную он входил...:))
ахахахахахахаха)))))))))))))
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Olga.t
очередная минутка юмора на спортсе..
Деда жалко, адекватности ноль, но журналисты развлекаются.
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catcher69
перетащите уже деда из 19 века в 21й !!!!!!!!!!!!!!!
он жы наверное и не знает какой сейчас год ))))))))
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fall_of_troy
Ответ Красный чай
Думаю скорее сторонились как сумашедшего
Интересно, а эти "скандинавские страны которые против России", они с Тихоновым в этот момент в одной палате были?
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Лжетрофеич
"Если мы наладим собственные проблемы внутри страны, то нам равных не будет" - золотые слова, Шура. Табакерку и шарфик в руки - и вперёд!
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Pikachu Pikachu
Московская область не Московская область, а по разным оценкам от 50 до 120 тысяч советских солдат положили в свое время за 3 с половиной месяца финнской войны
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Север 51
..И все биндюжники вставали,
Когда в пивную он входил...:))
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msNah
Тихонов лукавит. Все золото олимпиад у Тихонова в командных эстафетах. В индивидуальных гонках на олимпиадах, он вчистую проигрывал норвежцу Солдбергу, перед которым он робел, как писал в своих воспоминаниях ранее.
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Diego Zidan
А где он это говорит? Откуда Спортс это берет?
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Anita_Goferdump
диду больше не наливайте.
нокию, сааб, айкию тоже русские построили скандинавам и теперь те живут?
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Эдуард Эдуард
Завязывать надо с имперскими амбициями !Если говорит наладим , ну ну !
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D-eisler@yandex.ru
Тихонов это просто фантастика)))
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Погладь быка
Обойдемся без сравнений ВВП на душу населения не в пользу России или как? А вообще первое правило бокса: "чем больше шкаф, тем громче падает". Дважды нокаутированный недавно Федя Емельяненко не даст соврать. Тоже заходил как император, выходил...на носилках.
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Бартоломей Карлович Шниперсон-Нидергаус
Кто этот иплан?
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bellyashe
а будут обучающие видео «как заходить в скандинавскую хату»?
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Вячеслав Пустохин
Сколько же он пьёт?
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Nigtan
как то по фашистки...
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Кот под ногами майора
"Меня они боялись, как огня, когда я заходил, у них вставали, как у меня - на Сталина"
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nolan_90
Рассказы бывалого звездобола
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Андрей Румянцев
Дед,прими таблетки ,иначе получишь по жо#е!)
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