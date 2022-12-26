Конфликт Большунова и Устюгова, Сычевой перешел в «Крылья» и сменит фамилию, споры о Месси и Роналду продолжаются, «Реал» отказался от Мбаппе и другие новости

1. Конфликт лыжников Александра Большунова и Сергея Устюгова, начавшийся еще в середине декабря, получил продолжение на классическом спринте на этапе Кубка России. Устюгов не пожал руку Большунову, посчитав, что соперник нарушил на нем правила. Александр в ответ посоветовал Сергею «бегать с камерой». Юрий Бородавко рассказал, что Большунов совершил обгон и зацепил лыжи Устюгова. Финишировав пятым, Сергей в итоге не явился на награждение из-за недовольства судейством, а позже заявил, что решил завершить выступления на этапе Кубка России в Красногорске.

Гонку выиграл Александр Терентьев, а у женщин победу одержала Наталья Непряева.

2. Лучший бомбардир Мир РПЛ Владимир Сычевой перешел в «Крылья Советов» и будет выступать за самарский клуб под фамилией Писарский. «Оренбург» заработает на трансфере 100 млн рублей, а вот траты оренбургским фанатам на футболки с фамилией Сычевой, похоже, никто не возместит.

3. Даже после победы Аргентины на ЧМ споры о величии Роналду и Месси не успокаиваются. Например, Патрис Эвра считает, что у португальца остается козырь в виде победы на Евро, а Луи Саа уверен, что Кришу на поле «не нужна такая поддержка, как Лео». Поль Погба восхищается дисциплинированностью Роналду, Джейми Реднапп тоже высоко ценит феномен Криштиану, но для него все равно лучший Месси. Антонио Кассано пошел дальше и заявил, что теперь даже Марадона не в одном ряду с Лионелем.

4. По информации Marca, «Реал» не собирается покупать Килиана Мбаппе, устав от попыток его подписать. В «Мадриде» полагают, что француз может испортить атмосферу в команде – по этой же причине клуб не думал о возвращении Роналду.

5. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова выиграла масс-старт на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани, россиянин Роман Еремин одержал победу в мужском масс-старте.

6. НБА. «Бостон» обыграл «Милуоки», «Даллас» победил «Лейкерс». Другие результаты – здесь.

7. Луис Энрике и Зинедин Зидан входят в число кандидатов на пост тренера сборной Португалии. Жозе Моуринью от этого варианта отказался.

Зидан, а также Томас Тухель, Маурисио Почеттино и Рафаэль Бенитес претендуют на должность главного тренера сборной Бразилии.

8. Петиция «Франция, хватит плакать» собрала 687 тысяч подписей – втрое больше призыва переиграть финал ЧМ-2022.

9. Умер бывший полузащитник «Ювентуса» и сборной Уругвая Фабиан О’Нил. Он долгое время боролся с алкогольной зависимостью.

10. «Реал» рассматривает пять кандидатур на случай ухода Карло Анчелотти. Тухель и Нагельсманн – в списке.

11. В КХЛ «Ак Барс» по буллитам обыграл «Сочи», для которого поражение стало 14-м подряд – не помог даже дебютный гол Мичкова.

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