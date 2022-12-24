Кубок Содружества. Гербулова, Казакевич, Алимбекова, сестры Кручинкины, Куклина, Носкова, Гореева, Сливко выступят в масс-старте

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина Динара Алимбекова Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Кристина Токарева (Ильченко) Елена Кручинкина Анастасия Егорова Ирина Кручинкина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Анастасия Шевченко Анастасия Батманова Анастасия Гореева Аделина Сабитова Наталия Шевченко (Мекрюкова) Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

25 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани пройдет женский масс-старт.

PARI Кубок Содружества

3-й этап

Рязань, Россия

Женщины

Масс-старт

Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».

Старт-лист

1. Наталья Гербулова (Россия)

2. Ирина Казакевич (Россия)

3. Тамара Дербушева (Россия)

4. Динара Алимбекова (Беларусь)

5. Екатерина Носкова (Россия)

6. Елизавета Каплина (Россия)

7. Виктория Сливко (Россия)

8. Алина Кудисова (Россия)

9. Анастасия Батманова (Россия)

10. Анастасия Шевченко (Россия)

11. Аделина Сабитова (Беларусь)

12. Лариса Куклина (Россия)

13. Анастасия Егорова (Россия)

14. Ирина Кручинкина (Беларусь)...

16. Анастасия Гореева (Россия)...

18. Елена Кручинкина (Беларусь)...

23. Кристина Токарева (Россия)

24. Наталия Шевченко (Россия)

Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани

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