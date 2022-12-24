Кубок Содружества. Гербулова, Казакевич, Алимбекова, сестры Кручинкины, Куклина, Носкова, Гореева, Сливко выступят в масс-старте
25 декабря на третьем этапе Кубка Содружества в Рязани пройдет женский масс-старт.
PARI Кубок Содружества
3-й этап
Рязань, Россия
Женщины
Масс-старт
Начало – 13.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена», «Матч! Планета».
Старт-лист
1. Наталья Гербулова (Россия)
2. Ирина Казакевич (Россия)
3. Тамара Дербушева (Россия)
4. Динара Алимбекова (Беларусь)
5. Екатерина Носкова (Россия)
6. Елизавета Каплина (Россия)
7. Виктория Сливко (Россия)
8. Алина Кудисова (Россия)
9. Анастасия Батманова (Россия)
10. Анастасия Шевченко (Россия)
11. Аделина Сабитова (Беларусь)
12. Лариса Куклина (Россия)
13. Анастасия Егорова (Россия)
14. Ирина Кручинкина (Беларусь)...
16. Анастасия Гореева (Россия)...
18. Елена Кручинкина (Беларусь)...
23. Кристина Токарева (Россия)
24. Наталия Шевченко (Россия)
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Рязани
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