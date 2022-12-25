НБА. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом» и другие матчи
Сегодня ночью в рамках рождественской программы НБА пройдут пять матчей.
Первыми на площадку выйдут «Нью-Йорк» и «Филадельфия». Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.
Далее состоятся матчи «Даллас» – «Лейкерс», «Бостон» – «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Мемфис» и «Денвер» – «Финикс».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 25 декабря, 22.30, «American Airlines Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 01.00, «TD Garden»
- Дата проведения
- 26 декабря, 04.00, «Chase Center»
- Дата проведения
- 26 декабря, 06.30, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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