НБА. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом» и другие матчи

Теги результаты Бостон Даллас Денвер Голден Стэйт Лейкерс Мемфис Милуоки Нью-Йорк Филадельфия Финикс НБА Баскетбол

Сегодня ночью в рамках рождественской программы НБА пройдут пять матчей.

Первыми на площадку выйдут «Нью-Йорк» и «Филадельфия». Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.

Далее состоятся матчи «Даллас» – «Лейкерс», «Бостон» – «Милуоки», «Голден Стэйт» – «Мемфис» и «Денвер» – «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

Нью-Йорк – Филадельфия
Дата проведения
25 декабря, 20.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча

Даллас – Лейкерс
Дата проведения
25 декабря, 22.30, «American Airlines Center»
Онлайн матча

Бостон – Милуоки
Дата проведения
26 декабря, 01.00, «TD Garden»
Онлайн матча

Голден Стэйт – Мемфис
Дата проведения
26 декабря, 04.00, «Chase Center»
Онлайн матча

Денвер – Финикс
Дата проведения
26 декабря, 06.30, «Ball Arena»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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4 комментария

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DonaldBrashear 2.0
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ох, чувствую сегодня Мемфис жестко накидают ГС, для них это такой шанс, перед всей страной себя показать во всей красе. Молодняк просто разорвет
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Ivan Kuzmenyuk
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3 матча посмотрю и спать.
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alexhub
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Милуоки на спаде, но Бостон вообще на дне..
Вынос Бостона к сожалению..
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Kudim41
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Ждёшь такой Рождество ради крутых матчей , а в итоге только Милуоки-Бостон , НИкс-Фила и то с натяжечкой..
Ломаные Лал, гсв и Финикс не порадуют нас..
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