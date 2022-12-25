НБА. «Нью-Йорк» примет «Филадельфию», «Лейкерс» сыграют в гостях с «Далласом» и другие матчи

Сегодня ночью в рамках рождественской программы пройдут пять матчей.

Первыми на площадку выйдут « » и «Филадельфия». Начало встречи – в 20.00 по московскому времени.

Далее состоятся матчи «Даллас» – « », « » – « », « » – «Мемфис» и «Денвер» – «Финикс».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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